リピート購入の促進、製品アップグレードの促進、アドオンサービスの強化など、どの企業にも目指すべき重要な顧客行動があります。しかし、高度なマーケティングテクノロジーや豊富な顧客プロファイルを利用できるにもかかわらず、多くの企業は依然として、幅広く一般化されたライフサイクルマーケティングキャンペーンに依存しており、顧客エンゲージメントに失敗しています。その理由は明らかです。何千、何百万もの顧客一人ひとりに完璧なメッセージを届けるために必要な、数え切れないほどの実験を手作業で行うのは、人間の力では対処しきれません。

しかし、これをAIが解決できたらどうなるでしょうか？

できます。HightouchがAIデータクラウド上で開発した画期的な新しいSnowflakeネイティブアプリ「AI Decisioning」は、ライフサイクルマーケティングにおける当て推量を排除するために設計されています。AI Decisioningは、Snowflakeのネイティブアプリフレームワークを使用し、Cortex AIのフルパワーを活用してスケーラブルな実験とパーソナライズされた顧客エンゲージメントの新たなベンチマークを確立します。

AI意思決定によるマーケティングの変革

AI Decisioningは、Cortexの高度なAI機能を活用し、「最適なチャネルを最適なタイミングで最適なメッセージを届ける」という長年の課題に対処します。マーケターは目標メトリクスを設定し、コンテンツのバリエーションを提供し、戦略的ガードレールを定義します。データチームは、顧客の行動から製品やカタログの提供まで、包括的なデータをAIデータクラウドで管理します。AI Decisioningはそこから取得し、各顧客にエンゲージするための最も効果的な方法を見つけるために継続的に実験と学習を行います。この自動化と人的監視の強力な組み合わせにより、マーケティングはリソースを大量に消費する推測ゲームから、測定可能な結果をもたらす精密な戦略へと転換します。

AI意思決定により、マーケターはキャンペーンのセットアップと管理方法を一変させ、パーソナライズされたカスタマーエンゲージメントを大規模に実現できます。AI意思決定は、継続的な実験とリアルタイムの学習を促進することで、マーケターは広範な戦略から、各ユーザーにとって最も効果的なメッセージを発見して提供するAIドリブンなアプローチへと移行し、ビジネス成果につながるより重要な顧客行動を推進できるようになります。