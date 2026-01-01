リピート購入の促進、製品アップグレードの促進、アドオンサービスの強化など、どの企業にも目指すべき重要な顧客行動があります。しかし、高度なマーケティングテクノロジーや豊富な顧客プロファイルを利用できるにもかかわらず、多くの企業は依然として、幅広く一般化されたライフサイクルマーケティングキャンペーンに依存しており、顧客エンゲージメントに失敗しています。その理由は明らかです。何千、何百万もの顧客一人ひとりに完璧なメッセージを届けるために必要な、数え切れないほどの実験を手作業で行うのは、人間の力では対処しきれません。
しかし、これをAIが解決できたらどうなるでしょうか？
できます。HightouchがAIデータクラウド上で開発した画期的な新しいSnowflakeネイティブアプリ「AI Decisioning」は、ライフサイクルマーケティングにおける当て推量を排除するために設計されています。AI Decisioningは、Snowflakeのネイティブアプリフレームワークを使用し、Cortex AIのフルパワーを活用してスケーラブルな実験とパーソナライズされた顧客エンゲージメントの新たなベンチマークを確立します。
AI意思決定によるマーケティングの変革
AI Decisioningは、Cortexの高度なAI機能を活用し、「最適なチャネルを最適なタイミングで最適なメッセージを届ける」という長年の課題に対処します。マーケターは目標メトリクスを設定し、コンテンツのバリエーションを提供し、戦略的ガードレールを定義します。データチームは、顧客の行動から製品やカタログの提供まで、包括的なデータをAIデータクラウドで管理します。AI Decisioningはそこから取得し、各顧客にエンゲージするための最も効果的な方法を見つけるために継続的に実験と学習を行います。この自動化と人的監視の強力な組み合わせにより、マーケティングはリソースを大量に消費する推測ゲームから、測定可能な結果をもたらす精密な戦略へと転換します。
AI意思決定により、マーケターはキャンペーンのセットアップと管理方法を一変させ、パーソナライズされたカスタマーエンゲージメントを大規模に実現できます。AI意思決定は、継続的な実験とリアルタイムの学習を促進することで、マーケターは広範な戦略から、各ユーザーにとって最も効果的なメッセージを発見して提供するAIドリブンなアプローチへと移行し、ビジネス成果につながるより重要な顧客行動を推進できるようになります。
AI意思決定アクション
AI意思決定の力を説明するために、1,000万人の顧客を抱える大手航空会社を考えてみましょう。航空会社は、予約済み便が主な収益要因ですが、最終利益を高めるためには受託手荷物、旅行保険、座席アップグレードなどの付加サービスが不可欠であることを知っています。
従来の戦略：これまでのマーケティング戦略では、すべての顧客に一般的なポストブッキングメッセージを送信するか、基本的な人口統計や過去の行動に基づいて、せいぜい手動で幅広いグループにセグメント化していました。このアプローチは、継続的なA/Bテストを行っても、エンゲージメントが最適にならず、メッセージが不正確になります。
AI意思決定：AI意思決定は、各顧客の固有の行動や好みに合わせて高度にパーソナライズされたメッセージを提供することで、このアプローチに革命をもたらします。航空会社のAIデータクラウドからのデータを継続的に実験、分析し、座席のアップグレード、小旅行、旅行保険などの購入後のオファーをカスタマイズします。各顧客に最適なオファー、チャネル、タイミングが動的に選択され、最大のインパクトとエンゲージメントが保証されます。
このレベルのパーソナライゼーションにより、顧客エンゲージメントが強化され、付帯サービスからの収益が大幅に増加すると同時に、航空会社のマーケティング活動の効率も向上します。
メカニズム
AI Decisioningは、キャンペーン目標の設定からパーソナライズされたメッセージの配信、結果の測定まで、ライフサイクルマーケティングプロセス全体を簡素化し、強化します。その仕組みは以下のとおりです。
マーケティング情報
マーケターはまず、AI意思決定のセルフサービスインターフェースを使用して、購入の増加や解約の減少などの望ましい成果を定義します。また、製品提供や件名などのキャンペーンタイプやコンテンツのバリエーション、ブランドの一貫性とコントロールを確保するための戦略的メッセージガードレールも提供します。
データ統合
SnowflakeネイティブアプリであるAI Decisioningは、顧客の行動や製品・サービスの詳細など、組織のAIデータクラウド内の既存のデータを利用します。1回限りのセットアップでは、データ所有者が既存のデータスキーマをUI内にマッピングし、AI意思決定モデルを促進します。Snowflake Cortex AIは、お客様のSnowflake環境内で直接、高度な機械学習アルゴリズムを使用してこのデータを処理、分析し、複雑な移行や複製を行うことなく、お客様のデータの安全性とアクセス性を維持します。
マーケティングテクノロジーの統合
AI Decisioningが最適なコンテンツを決定すると、既存のマーケティングプラットフォームから送信されるメッセージが自動的にトリガーされ、入力されます。200以上の統合により、AI DecisioningはIterable、Braze、Salesforce Marketing Cloudなどのプラットフォームとシームレスにつながり、現在のキャンペーンを中断することなく、現在のライフサイクルワークフローを強化できます。
実験
AI Decisioningは、実行中に、考え得るすべてのキャンペーンとメッセージングの組み合わせをテストし、個々の顧客にエンゲージするための最も効果的な戦略を見つけることにより、継続的に実験を行います。Snowflakeのスケーラブルなインフラストラクチャーを利用したこの反復プロセスにより、マーケターはかつてないほど実験的な量と精度でユーザー一人ひとりに最適なメッセージを発信できるようになります。
透明性
チームがそれぞれの意思決定に自信を持てるように、AI意思決定は詳細なインスペクタ機能によって意思決定プロセスを総合的に可視化します。これによりユーザーは、リアルタイムのキャンペーン最適化の監視と理解、過去のユーザーインタラクションの追跡、各決定の背後にある推論の把握、将来のメッセージ戦略の予測が可能になります。
効果測定
このプラットフォームは、意思決定に関するインサイトに加えて、詳細なパフォーマンス分析を提供します。ユーザーは、主要なメトリクスとパフォーマンス指標を確認し、ライブキャンペーンに対するAI意思決定の有効性を測定できます。これらのインサイトは、Snowflake AIデータクラウド内でも利用可能で、組織全体で利用できます。
さあ、始めましょう
AI意思決定がSnowflakeネイティブアプリとして利用可能になりました。これにより、Snowflakeのお客様はマーケティング向けAIデータクラウド内の既存のデータを使用してAI意思決定を簡単に強化できます。AI意思決定がマーケティング活動をどのように変革するか、ぜひご確認ください。詳細とチームによるデモのスケジューリング。
Hightouchについて
Hightouchは、業界をリードする構成可能なCDPで、企業はデータプラットフォームをアクティベートし、マーケティングとビジネスオペレーションをパーソナライズできます。PetSmart、Warner Music Group、NBA、Calendly、Spotify、GameStopなどの大手企業の信頼を得ているHightouchは、組織全体でデータを活用することで、パーソナライズされたカスタマーエクスペリエンスの提供、パフォーマンスマーケティングの最適化、スピードアップを実現します。