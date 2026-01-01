Che cos’è l’analisi dei dati? La guida completa

Benché disporre di una grande quantità di dati sia un vantaggio, è necessario seguire alcuni passaggi per trasformarli da materia prima in insight significativi e attuabili. Un tipico progetto di analisi dei dati segue un ciclo composto da: definizione dell’obiettivo, raccolta dei dati, pulizia e preparazione, analisi.



1. Definisci l’obiettivo

Cosa spera di ottenere esattamente il tuo team dai dati raccolti? Quale processo o operazione intendete ottimizzare? Quale campagna intendete supportare? Dedicare tempo e risorse alla raccolta di grandi volumi di dati è inutile senza obiettivi chiari e definiti. Descrivi ciò che desideri conseguire, così da identificare i requisiti dei dati e come aggregarli o segmentarli.



2. Raccogli i dati

Ora che sai con precisione cosa cercare, i tuoi data analyst possono raccogliere i dati pertinenti per supportare gli obiettivi definiti. Può trattarsi del traffico sul sito in un determinato periodo, di sondaggi con i clienti, statistiche di engagement sui social, dati transazionali, analisi del rischio e molto altro.



3. Pulisci e prepara i dati

Esamina i dati per individuare errori, incoerenze e valori anomali che potrebbero compromettere l’affidabilità e l’utilità del data set. Organizzali poi in modo da facilitarne l’analisi. I fogli di calcolo sono adatti a data set di piccole dimensioni, ma diventano lenti e poco gestibili con volumi maggiori. Gli strumenti di business intelligence sono ideali per la visualizzazione e le dashboard, mentre database e data warehouse sono necessari per data set estesi.



4. Analizza i dati

Ora disponi di un data set pulito e pronto. È il momento di analizzarlo per individuare schemi, relazioni e tendenze tramite logiche e tecniche statistiche. Ricordi le tipologie di analisi dei dati trattate in precedenza? È qui che i data analyst le applicano per comprendere il “cosa” e il “perché” dei dati e definire i passi successivi.

Fogli di calcolo e versioni gratuite degli strumenti di BI sono risorse comuni per data set ridotti, spesso utilizzate da team più piccoli senza data analyst dedicati. A livello enterprise, servizi cloud e framework per l’elaborazione dei big data gestiscono data set da intermedi a molto grandi, spesso integrati con piattaforme BI complete per produrre reportistica e visualizzazioni avanzate.