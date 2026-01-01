Che cos’è l’analisi dei dati? La guida completa

VideoAmp risparmia il 90% dei costi e aumenta di 10 volte le prestazioni
VideoAmp consolida il suo data warehouse su Snowflake per ridurre la complessità, ridurre i costi e fornire prodotti migliori ai clienti.
La maggior parte delle persone non pianificherebbe un viaggio senza utilizzare un’app GPS o consultare una mappa. Immaginate di affrontare per la prima volta un viaggio in un Paese, senza conoscerne il territorio o i potenziali rischi, guidati soltanto dalla segnaletica stradale e dal vostro intuito. Allo stesso modo, le aziende non possono agire basandosi su supposizioni o atti di fede. Ogni organizzazione ha bisogno dei dati per orientare decisioni, campagne e iniziative di ottimizzazione, indipendentemente dal settore o dalle dimensioni. Ed è qui che entra in gioco l’analisi dei dati.
Grazie all’analisi dei dati, le aziende possono individuare le informazioni strategiche necessarie per evolversi, crescere e migliorare a beneficio dei clienti e dei team interni. In assenza di analisi, rischiano di restare indietro rispetto alla concorrenza, che aumenta la propria quota di mercato grazie a decisioni ponderate e piani accurati supportati dai dati.
In questa guida esamineremo le diverse tipologie di analisi dei dati e i loro vantaggi, alcuni casi d’uso tipici e gli strumenti più comuni, per aiutarti a integrare i dati nelle tue decisioni e analisi aziendali.
L’analisi dei dati è il processo di esame, raccolta e valutazione dei dati grezzi per individuare schemi e trarre conclusioni. L’analisi dei dati favorisce la crescita aziendale supportando processi decisionali informati e aiutando le organizzazioni a migliorare le prestazioni in tutti i team.
Per raccogliere e ricavare insight dai dati vengono utilizzati vari strumenti e tecniche, come fogli di calcolo, data warehouse e linguaggi di programmazione. Qualsiasi tipo di informazione può essere approfondito utilizzando queste tecniche: metriche dei social media, anamnesi dei pazienti, dati relativi alle differenze inventariali e molto altro. Indipendentemente dalle dimensioni dell’organizzazione o dal fatto di disporre o meno di data analyst dedicati, qualsiasi team può utilizzare strumenti comuni di analisi descrittiva per ottenere le informazioni necessarie. Uno dei principali vantaggi dell’analisi dei dati è la capacità di far emergere tendenze e schemi all’interno di grandi quantità di informazioni, altrimenti difficili da individuare nel rumore digitale.
Dalle società di gaming che analizzano il comportamento dei giocatori, alle banche che monitorano i comportamenti dei clienti per individuare possibili segnali di frode, fino ai retailer che prevedono il momento del prossimo acquisto, l’analisi dei dati consente di creare esperienze personalizzate, ridurre i rischi e aumentare la fedeltà al brand.
Esistono quattro tipologie di analisi dei dati, che si integrano tra loro: dalla comprensione degli eventi passati alla capacità di influenzare gli esiti futuri grazie a insight e raccomandazioni basati sui dati.
Questo approccio sintetizza i dati storici per comprendere ciò che è accaduto in un determinato periodo, ad esempio un aumento dei like sui post social, un incremento delle transazioni in-game o un calo delle vendite trimestrali. L’analisi descrittiva rappresenta il livello più basilare dell’analisi dei dati.
Qui le cose iniziano a farsi più articolate, e più interessanti. L’analisi diagnostica si concentra sulle ragioni alla base degli eventi passati e combina diversi input e ipotesi. Hai utilizzato la giusta combinazione di hashtag per aumentare la visibilità del tuo post? Forse l’evento di gioco a tempo limitato ha favorito l’aumento delle transazioni?
Ora che hai compreso il “cosa” e il “perché”, è il momento di pianificare il passo successivo. L’analisi predittiva aiuta a individuare ciò che probabilmente accadrà in futuro. Il tuo cliente tende ad acquistare lettiere per gatti in questo periodo ogni mese, quindi è molto probabile che stia per effettuare un nuovo acquisto. Il cliente della tua banca ha una cronologia di pagamenti puntuale, quindi è ragionevole prevedere che sarà affidabile anche nel rimborso del prestito.
Qui puoi iniziare a trasformare tutti i dati e le informazioni raccolte in raccomandazioni operative per definire la linea d’azione futura. Il tuo brand sta registrando un incremento significativo delle vendite mese su mese e il tuo ultimo prodotto è andato esaurito pochi minuti dopo il lancio; potresti quindi valutare l’adozione di un sistema di pre-ordine per migliorare la soddisfazione dei clienti.
Avere una strategia robusta di analisi dei dati può avere effetti trasformativi sulla tua azienda, offrendo una visione più chiara di ciò che funziona e di ciò che richiede miglioramento. Colma il divario tra conoscenza e azione, consentendo ai team di ottimizzare efficienza e soddisfazione dei clienti.
Nessuna supposizione, nessun azzardo. Prendi decisioni basate sui dati, supportate da evidenze e schemi rilevati nei data set storici, per ottenere risultati più accurati e affidabili.
Sapere è già metà del lavoro, come si suol dire: l’analisi dei dati fornisce insight fruibili che mettono in evidenza inefficienze operative, colli di bottiglia e opportunità di miglioramento in tutta l’organizzazione. Ciò offre alle aziende le informazioni necessarie per snellire i processi, ridurre i costi, aumentare la produttività ed eliminare o perfezionare le strategie inefficaci.
Con l’evoluzione e l’aumento della frequenza delle frodi, le organizzazioni devono mantenere un atteggiamento vigile nei confronti di attività malevole. L’analisi dei dati consente un’identificazione proattiva di minacce e anomalie, facilitando la definizione di strategie mirate di mitigazione del rischio grazie all’uso di AI e machine learning.
L’analisi dei dati offre alle aziende le informazioni critiche necessarie per personalizzare l’esperienza cliente, migliorare prodotti e servizi e aumentare soddisfazione e fidelizzazione. Questo costituisce un forte vantaggio competitivo, migliorando non solo la retention, ma anche l’acquisizione di nuovi clienti e la crescita complessiva dell’azienda.
Benché disporre di una grande quantità di dati sia un vantaggio, è necessario seguire alcuni passaggi per trasformarli da materia prima in insight significativi e attuabili. Un tipico progetto di analisi dei dati segue un ciclo composto da: definizione dell’obiettivo, raccolta dei dati, pulizia e preparazione, analisi.
Cosa spera di ottenere esattamente il tuo team dai dati raccolti? Quale processo o operazione intendete ottimizzare? Quale campagna intendete supportare? Dedicare tempo e risorse alla raccolta di grandi volumi di dati è inutile senza obiettivi chiari e definiti. Descrivi ciò che desideri conseguire, così da identificare i requisiti dei dati e come aggregarli o segmentarli.
Ora che sai con precisione cosa cercare, i tuoi data analyst possono raccogliere i dati pertinenti per supportare gli obiettivi definiti. Può trattarsi del traffico sul sito in un determinato periodo, di sondaggi con i clienti, statistiche di engagement sui social, dati transazionali, analisi del rischio e molto altro.
Esamina i dati per individuare errori, incoerenze e valori anomali che potrebbero compromettere l’affidabilità e l’utilità del data set. Organizzali poi in modo da facilitarne l’analisi. I fogli di calcolo sono adatti a data set di piccole dimensioni, ma diventano lenti e poco gestibili con volumi maggiori. Gli strumenti di business intelligence sono ideali per la visualizzazione e le dashboard, mentre database e data warehouse sono necessari per data set estesi.
Ora disponi di un data set pulito e pronto. È il momento di analizzarlo per individuare schemi, relazioni e tendenze tramite logiche e tecniche statistiche. Ricordi le tipologie di analisi dei dati trattate in precedenza? È qui che i data analyst le applicano per comprendere il “cosa” e il “perché” dei dati e definire i passi successivi.
Fogli di calcolo e versioni gratuite degli strumenti di BI sono risorse comuni per data set ridotti, spesso utilizzate da team più piccoli senza data analyst dedicati. A livello enterprise, servizi cloud e framework per l’elaborazione dei big data gestiscono data set da intermedi a molto grandi, spesso integrati con piattaforme BI complete per produrre reportistica e visualizzazioni avanzate.
In generale, le tecniche di analisi dei dati si suddividono in apprendimento supervisionato e non supervisionato. Le tecniche supervisionate apprendono da dati etichettati per effettuare previsioni, mentre quelle non supervisionate individuano schemi all’interno di dati privi di etichette.
Si tratta di una tecnica di apprendimento supervisionato utilizzata per prevedere un valore numerico continuo sulla base di una o più variabili indipendenti. In altre parole, è un metodo statistico che permette di comprendere la relazione tra una variabile dipendente e una o più variabili indipendenti, adattando una linea o una curva ai dati. Aiuta a determinare quali variabili esercitano un impatto.
Una domanda chiave a cui l’analisi della regressione risponde è “quanto?” e aiuta le aziende a capire quali fattori incidono maggiormente e quali meno.
L’analisi della classificazione risponde alla domanda: “A quale classe o categoria appartiene questo elemento?” ed è uno strumento potente per interpretare le informazioni e prendere decisioni consapevoli.
Questa tecnica supervisionata consente di ordinare e classificare i dati in gruppi, addestrando un modello e fornendogli poi nuovi dati per prevedere la categoria di appartenenza. Essenzialmente, l’analisi della classificazione utilizza dati etichettati del passato per insegnare a un modello come classificare correttamente nuovi dati non etichettati.
Diversamente dalle tecniche precedenti, l’analisi dei cluster è una tecnica di apprendimento non supervisionata che raggruppa punti dati simili in cluster. Non esistono etichette o categorie predefinite: è l’algoritmo a individuare i raggruppamenti nei dati. La clustering analysis risponde alla domanda: “Come possiamo raggruppare questi dati?”
Come indicato all’inizio di questa guida, qualsiasi settore può beneficiare dell’analisi dei dati e aziende di ogni dimensione si stanno avvantaggiando della capacità di utilizzare i propri dati per ottimizzare, evolvere e crescere. Diamo uno sguardo a tre settori — retail, healthcare e finance — per capire come integrano comunemente l’analisi dei dati nei propri processi e flussi di lavoro.
Personalizzazione delle campagne pubblicitarie. I retailer possono utilizzare i dati raccolti su ciascun cliente — come cronologia degli acquisti, dati demografici e comportamentali — per personalizzare email e promozioni sui social media. Creare un’esperienza d’acquisto su misura contribuisce a rafforzare la fidelizzazione e ad aumentare la quota di spesa del cliente.
Gestione dell’inventario retail online. Per garantire che i livelli di stock soddisfino la domanda, i retailer online analizzano i comportamenti d’acquisto passati, le giacenze e dati pubblici o di terze parti. Mantenere gli scaffali digitali sempre riforniti aumenta la fidelizzazione ed evita che i clienti si rivolgano altrove per trovare ciò che desiderano.
Sicurezza nei punti vendita fisici. È essenziale che i negozi fisici eliminino potenziali rischi che potrebbero causare infortuni a clienti o dipendenti. L’analisi di diversi punti dati, come report sugli incidenti e registri della formazione sulla sicurezza, insieme alle quattro tipologie di analisi dei dati può aiutare il management a sviluppare programmi formativi più efficaci per ridurre il numero di incidenti.
Previsione delle malattie. L’analisi predittiva utilizza dati relativi ai pazienti, tra cui stile di vita, genetica e anamnesi, per identificare coloro che presentano un rischio elevato di sviluppare determinate patologie. Ciò consente ai medici di definire piani di trattamento personalizzati e avviare misure preventive precoci.
Allocazione delle risorse. Gli ospedali possono utilizzare informazioni come i dati degli ingressi in pronto soccorso per periodi dell’anno per prevedere i livelli di affluenza, ottimizzare personale e forniture, ridurre i tempi di attesa e migliorare la soddisfazione dei pazienti.
Rilevamento delle frodi. L’analisi dei dati aiuta ospedali, farmacie e compagnie assicurative a prevenire le frodi, analizzando schemi di fatturazione, prescrizioni mediche e richieste di rimborso per identificare anomalie e transazioni non autorizzate.
Gestione del rischio. Le banche analizzano una vasta gamma di dati, come abitudini di spesa, stabilità del reddito, cronologia dei pagamenti, per valutare l’affidabilità creditizia dei clienti.
Previsione dell’abbandono del cliente. Se determinati indicatori (ad esempio assenza di attività recente o commissioni elevate) suggeriscono che un cliente potrebbe chiudere il conto, la banca può intervenire in modo proattivo con servizi o incentivi, come un tasso agevolato.
Trading algoritmico e analisi di mercato. Le società di trading ad alta frequenza (o HFT, High Frequency Trading) utilizzano algoritmi complessi per analizzare i dati di mercato, individuare opportunità e trend ed eseguire operazioni in pochi secondi.
L’analisi dei dati è essenziale per ottenere un vantaggio competitivo praticamente in qualsiasi settore. Il processo decisionale basato sui dati crea efficienze significative ottimizzando i processi interni, migliorando la customer experience, aumentando la fedeltà al brand e, nel caso dell’assistenza sanitaria, contribuendo al benessere dei pazienti.
I dati continuano a crescere a ritmi vertiginosi, aumentando la complessità delle sfide analitiche. Allo stesso tempo, strumenti e tecniche — incluse applicazioni avanzate di AI — offrono nuovi modi di interagire con i dati per estrarre insight di alto valore. Ci si può aspettare che l’evoluzione del campo dell’analisi dei dati continui a rappresentare una componente essenziale del successo nell’era digitale.
Il budget, lo stile di apprendimento e gli obiettivi professionali variano da persona a persona, ma i migliori corsi di analisi dei dati forniscono una solida base nelle competenze fondamentali, come linguaggi di programmazione e strumenti di visualizzazione. Esistono molti corsi online gratuiti su piattaforme come Coursera o DataCamp che offrono una buona introduzione all’analisi dei dati. Forbes ha stilato una lista delle migliori certificazioni di analisi dei dati online. Snowflake offre la certificazione SnowPro® Advanced: Data Analyst per sviluppare conoscenze avanzate e applicare principi completi di data analysis utilizzando Snowflake.
Esistono numerosi strumenti specializzati in grado di gestire enormi volumi di dati, elaborarli rapidamente ed estrarre insight significativi. Eccone alcuni:
Segmentazione della clientela nel retail. I retailer possono sfruttare l’enorme quantità di dati raccolti per suddividere i clienti in segmenti, ad esempio chi acquista solo elettronica di fascia alta o chi compra esclusivamente durante i saldi. Una volta creati i segmenti, il retailer può inviare comunicazioni mirate, come raccomandazioni personalizzate o avvisi di vendita anticipata.
Il campo dei data analytics è ampio e articolato con l’analisi dei dati descrittiva come componente centrale. L’analisi dei dati descrittiva punta a comprendere il passato — ciò che è accaduto finora — per individuare insight fruibili e alimentare decisioni data-driven. L’analisi dei dati utilizza i dati per prevedere i comportamenti futuri, prescrivere le azioni ed è una disciplina orientata al futuro. Mentre l’analisi dei dati descrittiva fornisce insight descrittivi dai dati passati, gli analytics si basano su questi dati per creare strategie lungimiranti su cui agire.
Grazie a Snowflake, Luminate, data partner d’eccellenza dell’industria dell’entertainment che supporta le iconiche classifiche musicali di Billboard, ha unificato i suoi dati per sviluppare prodotti più innovativi e perfezionare l’elaborazione dati.