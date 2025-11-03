3 percorsi verificati per portare i tuoi workload di agentic AI enterprise in produzione

Per aiutare i nostri clienti a navigare in questa transizione e costruire soluzioni ad agenti integrate e olistiche, Snowflake collabora con leader dell'ecosistema come Accenture, Amazon Web Services (AWS) e Anthropic.

Offrendo un insieme di funzionalità e capacità profondamente integrate di importanti SI globali, cloud e partner LLM—insieme a competenze affidabili per aiutarti a identificare casi d'uso e implementare gli strumenti giusti per il lavoro da svolgere —stiamo consentendo ai clienti di costruire e implementare iniziative di agentic AI in modi che riducono la complessità mantenendo la flessibilità. Colleghiamo una gamma di modelli AI e strumenti dove vivono i dati, il tutto senza il mal di testa di costruire pipeline di dati complesse o il rischio di sicurezza di spostare o copiare set di dati, che ritardano i progressi e i risultati misurabili.

In questo blog, offrirò tre strategie per costruire agenti pronti per la produzione, evidenziandone il potere combinato di un ecosistema connesso. Per maggiori dettagli, esplora il nostro ebook, “Implementare gli agenti AI su scala: 3 modelli per andare oltre la POC.”

La data foundation per gli agenti AI di produzione

Prima di immergerci nei tipi di agenti, è importante comprendere cosa è necessario per qualsiasi distribuzione di agentic AI di successo. Una solida data foundation è la spina dorsale di qualsiasi iniziativa AI. Gli agenti hanno bisogno di accesso a dati strutturati e non strutturati unificati, governati, affidabili e di alta qualità. Questo moderno patrimonio di dati pronto per l'AI è cruciale affinché gli agenti funzionino in modo efficace. In Snowflake, diciamo sempre: non c’è strategia AI senza una strategia dati.

Poi ci sono controlli di sicurezza e governance per aiutarti a mantenere i tuoi dati in un ambiente cloud sicuro. Entrambi sono requisiti non negoziabili. In collaborazione con partner come Anthropic e AWS, portiamo i migliori LLM a funzionare in Snowflake dove risiedono i dati. Abbiamo investito pesantemente nella costruzione di integrazioni native e modelli di implementazione con servizi AWS come Amazon Bedrock Agentcore, Amazon SageMaker Studio e Canvas, e Amazon Q for Business, rendendo facile per i nostri clienti beneficiare di entrambi i fornitori senza compromettere la sicurezza o la facilità d'uso. Infine, ci siamo impegnati reciprocamente a standard aperti come Model Context Protocol (MCP) e Agent-2-Agent (A2A) per l'interoperabilità agentica, in modo che le organizzazioni possano adattare i loro agenti e strumenti AI a casi d'uso specifici senza ostacolare la collaborazione tra agenti e strumenti di diversi fornitori.

Alla base di tutto c'è un'infrastruttura flessibile, affidabile e scalabile basata su cloud, che fornisce capacità di elaborazione ad alte prestazioni oggi insieme a una base versatile che scala istantaneamente per le esigenze aziendali di oggi e di domani.

Tre percorsi verificati per distribuire oggi l’agentic AI enterprise

Ho visto emergere un modello tra le imprese che hanno distribuito agenti in produzione. I loro agenti tendono a rientrare in tre categorie, che esploreremo in ordine di complessità, partendo da modelli relativamente facili da distribuire e gestire e finendo con modelli che richiedono più configurazione.

Data agent: Si concentrano su insight iperaccurati e basati sui dati, sia strutturati che non strutturati. I servizi AWS completano Snowflake Intelligence, che utilizza strumenti come Snowflake Cortex Agents (Analyst e Search) per abilitare l'accesso e l'elaborazione dei dati in modo completo, sia che i dati risiedano in Snowflake o in S3. Questa integrazione è fondamentale per sbloccare approfondimenti sui dati sicuri e unificati oltre i confini del cloud. Agenti conversazionali: Questi agenti enfatizzano interfacce conversazionali integrate direttamente nei flussi di lavoro aziendali familiari. Amazon Q si integra perfettamente con Snowflake Cortex Agents, consentendo alle imprese di implementare chatbot intelligenti all'interno di strumenti familiari come email, strumenti di chat o repository di contenuti. Questa partnership offre assistenti AI dove gli utenti già lavorano. Sistemi multi-agente: Questi sistemi agentici orchestrano più agenti specializzati per compiti complessi e multistep. Strands Agents, come SDK, costruiscono questo flusso di lavoro, e il protocollo A2A consente agli agenti all'interno di questo flusso di lavoro di comunicare con facilità e sicurezza. Amazon Bedrock Agents, come orchestrator, sfruttano gli LLM per dirigere intelligentemente flussi di lavoro multistep. Questa integrazione consente ai clienti di mescolare e abbinare agenti specializzati sia da Snowflake che da AWS, fornendo flessibilità e potenza senza pari.

Mettere a terra agenti AI pronti per la produzione

L’intelligenza artificiale agentica offre alle aziende un percorso efficace per superare la fase di sperimentazione e sfruttare appieno il valore dell’AI. I team di prodotto di Snowflake, AWS e Anthropic lavorano duramente per costruire integrazioni pronte all'uso in modo che tu possa utilizzare gli strumenti e i servizi necessari per ottenere risultati aziendali significativi con gli agenti AI, senza complessità.

Ma ciò non significa che il viaggio sarà una passeggiata—trovare la tecnologia giusta è solo un pezzo del puzzle. Collaborando con partner come Accenture, i clienti acquisiscono una profonda esperienza tra più fornitori in modo da poter applicare la tecnologia giusta per risolvere grandi problemi e guidare risultati trasformativi.

“Secondo la nostra ricerca, l'AI può potenzialmente influenzare il 44% di tutte le ore lavorative su tutti i settori negli Stati Uniti,” condivide Wegmann. “Mentre il 92% degli alti dirigenti aziendali crede che le persone nelle loro organizzazioni siano state formate per utilizzare l'AI in modo efficiente, solo il 72% dei dipendenti è d'accordo con questo e suggerisce che ci sia una mancanza di risorse per il supporto alla formazione o difficoltà nell'integrare l'AI nel loro lavoro quotidiano. Inoltre, il 55% dei dipendenti ritiene che sia necessaria una formazione più completa e il 45% crede che linee guida chiare sull'uso responsabile incoraggerebbero a utilizzare strumenti di Gen AI.”

In conclusione, non sei solo. Fai affidamento sul tuo ecosistema per navigare in quest'era di cambiamenti monumentali.

Per scoprire i blueprint tecnici, le integrazioni di strumenti dettagliate, i clienti che hanno già completato la transizione e le considerazioni pratiche che guideranno la tua organizzazione dalla POC dell’AI alla produzione, scarica il nostro ebook, “Implementare gli agenti AI su scala: 3 modelli per andare oltre la POC”.