Il futuro della gestione dei dati è l’Agentic AI

Gestire e utilizzare i dati in modo efficace è cruciale per il successo dell’organizzazione nel frenetico panorama tecnologico di oggi. Le enormi quantità di dati generate quotidianamente richiedono strumenti avanzati perché la gestione e l’analisi siano efficienti. L’Agentic AI è un tipo di intelligenza artificiale destinata a trasformare la gestione dei dati aziendali. In qualità di Snowflake CTO in Deloitte, ho visto il potente impatto di queste tecnologie, soprattutto sfruttando l’esperienza combinata dell’alleanza Deloitte e Snowflake.

Che cos’è l’Agentic AI?

L’Agentic AI si riferisce ai sistemi AI che agiscono in modo autonomo per conto dei loro utenti. Questi sistemi prendono decisioni, imparano dalle interazioni e migliorano continuamente senza l’intervento umano costante. Questa autonomia è efficace per gestire ambienti di dati complessi e dinamici ed è ulteriormente potenziata dalle potenti soluzioni dati offerte dall’alleanza Deloitte e Snowflake.

L’Agentic AI nel data management

I tradizionali metodi di gestione del dato sono sempre più insufficienti di fronte alla crescita esponenziale dei dati. Molte aziende devono gestire sorgenti dati smisurate, dai database strutturati ai feed di social media non strutturati. I processi manuali possono richiedere molto tempo e sono soggetti a errori.

L’Agentic AI automatizza questi processi, aiutando a garantire l’integrità dei dati e offrendo insight in tempo reale. Sfruttando il machine learning avanzato e l’elaborazione del linguaggio naturale, questi agenti intelligenti sono in grado di gestire e analizzare in modo efficiente enormi quantità di dati. L’integrazione dell’AI Data Cloud Snowflake e il lancio di Cortex Agents, insieme all’esperienza di Deloitte, possono ottimizzare l’efficienza e l’innovazione dei processi.

I potenziali vantaggi dell’Agentic AI per le aziende

Efficienza migliorata

L’Agentic AI migliora l’efficienza operativa automatizzando attività di routine come il data entry, la pulizia e la convalida dei dati. In questo modo i dipendenti possono concentrarsi sulle attività strategiche che favoriscono la crescita.

Precisione migliorata

L’Agentic AI può migliorare l’accuratezza e la precisione combinando la flessibilità dei large language model (LLM) con la precisione della programmazione tradizionale, consentendo di prendere decisioni più informate basate sul contesto e sui dati in tempo reale. Questo migliora l’accuratezza degli output e delle azioni rispetto ai sistemi AI standard, facilitando il processo decisionale autonomo.

Migliore qualità dei dati

L’alta qualità dei dati è cruciale per prendere decisioni aziendali accurate. L’Agentic AI monitora e convalida continuamente le sorgenti dati, rilevando anomalie, correggendo errori e aggiornando i record in tempo reale. L’alleanza Deloitte e Snowflake fornisce un framework robusto per supportare e migliorare la qualità dei dati su tutte le piattaforme.

Insight in tempo reale

Un accesso tempestivo alle informazioni è essenziale per essere competitivi. L’Agentic AI analizza continuamente i dati, identificando i trend e offrendo insight in tempo reale. Ciò consente di rispondere rapidamente ai cambiamenti del mercato, alle preferenze dei clienti e alle nuove opportunità. La combinazione delle funzionalità della piattaforma Snowflake con gli insight strategici di Deloitte può aiutare a garantire che le aziende utilizzino queste informazioni in modo efficace.

Scalabilità

Man mano che le aziende crescono, crescono anche i loro dati. I sistemi tradizionali spesso faticano a scalare in modo efficiente, causando colli di bottiglia nelle prestazioni e un aumento dei costi. L’Agentic AI gestisce efficacemente ambienti di dati su vasta scala, adattandosi a volumi e complessità crescenti.

Applicazioni dell’Agentic AI nel mondo reale

L’Agentic AI trova applicazione in diversi settori. Ecco alcuni esempi.

Customer relationship management (CRM)

Nel CRM, l’Agentic AI può trasformare le interazioni con i clienti analizzando i dati per fornire raccomandazioni personalizzate, prevedere le esigenze e automatizzare i follow-up. Questo migliora la soddisfazione dei clienti e incrementa le vendite e la fidelizzazione.

Gestione della supply chain

L’Agentic AI migliora i processi complessi della supply chain prevedendo la domanda, gestendo l’inventario e identificando le interruzioni. Questo può portare a risparmi sui costi, maggiore efficienza e una supply chain più resiliente.

Servizi finanziari

L’Agentic AI supporta i servizi finanziari nel rilevamento delle frodi, nella valutazione del rischio e nella conformità alle normative, monitorando continuamente le transazioni e analizzando i pattern. Ciò può contribuire a garantire la sicurezza e l’integrità delle operazioni finanziarie.

Sfide e considerazioni

Se da un lato i vantaggi dell’Agentic AI sono chiari, dall’altro le aziende devono affrontare diverse sfide per sfruttarne appieno il potenziale.

Privacy e sicurezza dei dati

La privacy e la sicurezza dei dati sono importanti. Le aziende devono determinare la conformità alle normative e implementare solide misure di sicurezza per proteggere le informazioni sensibili.

Integrazione con i sistemi esistenti

L’integrazione dell’Agentic AI con i sistemi esistenti può essere complessa. Per garantire un’interoperabilità efficace e ridurre al minimo le interruzioni sono necessarie un’attenta pianificazione ed esecuzione.

Considerazioni etiche

L’autonomia dell’Agentic AI solleva interrogativi etici sulla responsabilità e il processo decisionale. Linee guida e framework chiari sono essenziali per governare le azioni degli agenti intelligenti e garantire l’allineamento ai valori e agli standard etici dell’organizzazione.

Per risolvere queste sfide, Snowflake ha lanciato Cortex Agents, un servizio completamente gestito che semplifica l’integrazione, il recupero e l’elaborazione di dati strutturati e non strutturati, aiutando i clienti Snowflake a creare agenti di alta qualità su vasta scala.

Il futuro

L’Agentic AI cambia il modo di vedere la gestione dei dati dell’organizzazione. Automatizzando le attività, migliorando la qualità dei dati e fornendo insight in tempo reale, questa tecnologia consente alle aziende di prendere decisioni informate e rimanere competitive. Occorre tuttavia affrontare le sfide relative alla privacy, all’integrazione e all’etica dei dati.

Sono entusiasta del potenziale trasformativo dell’Agentic AI. Insieme, Deloitte e Snowflake possono sfruttare questa tecnologia rivoluzionaria per sbloccare nuove opportunità e aiutare i nostri clienti a raggiungere i loro obiettivi strategici.

