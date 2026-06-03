La gestion de la traçabilité des données est un processus continu. Elle consiste à enregistrer et à conserver un historique exploitable du mouvement des données à travers les systèmes, les pipelines et les transformations. En pratique, cela implique de documenter les sources en amont et les dépendances en aval. Cela inclut également la logique de transformation, les relations au niveau des champs et le contexte opérationnel. Ces éléments sont nécessaires pour résoudre les problèmes, évaluer les risques liés aux changements et soutenir la gouvernance.

Aujourd’hui, les données transitent rarement par un seul pipeline. Plus elles traversent de systèmes, de transformations et de dépendances en aval, plus il devient difficile de comprendre ce qui a changé et pourquoi. Une table peut être réutilisée dans des tableaux de bord, des fonctionnalités de ML et des rapports réglementaires. Si la définition d’une colonne change en amont, personne ne le remarque jusqu’à ce que les chiffres divergent à trois endroits différents. À ce stade, la confiance envers les données est déjà compromise. Il peut être difficile d’en trouver la cause. Cela a un impact sur le temps de réponse en matière de conformité, la prise de décision et bien plus encore.

C’est pourquoi la gestion de la traçabilité des données est désormais une exigence pratique, et non plus un simple atout. Les équipes ont besoin d’un registre actualisé. Celui-ci doit indiquer la provenance des données, leurs modifications, leurs dépendances et les ressources susceptibles d’être affectées par un changement en amont. À mesure que les systèmes d’IA utilisent davantage de données d’entreprise, ce registre devient également un élément clé de la couche de contrôle. Il garantit la reproductibilité, l’explicabilité et la gouvernance.

Ce guide explique ce qu’est la gestion de la traçabilité des données et comment fonctionne le suivi automatisé. Il aborde les problèmes de mise en œuvre rencontrés par les équipes et montre comment rendre la traçabilité utile pour la gouvernance, les opérations et l’IA.