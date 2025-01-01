Pour devenir l’une des entreprises les plus connectées au monde, AT&T a choisi le Data Cloud Snowflake pour sa transformation numérique et la démocratisation de ses données. Avec Snowflake, AT&T dispose d’une source de vérité unique pour ses données à travers toute l’entreprise. Grâce à la collaboration autour des données que permet Snowflake, les partenaires commerciaux d’AT&T peuvent accéder aux données d’AT&T en toute transparence pour améliorer leur expérience client.