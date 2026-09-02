Voici les principaux composants d'un pipeline AutoML :



Prétraitement des données

À ce stade, la plateforme nettoie et prépare les données brutes en gérant les valeurs manquantes, en supprimant les valeurs aberrantes et en convertissant les types de données dans des formats adaptés aux algorithmes de machine learning, garantissant ainsi la qualité et l'homogénéité des données avant le début de l'entraînement du modèle.



Feature engineering

Ensuite, la plateforme transforme les données brutes en générant de nouvelles variables, en encodant les données catégorielles, en mettant à l'échelle les caractéristiques numériques et en sélectionnant les caractéristiques les plus pertinentes pour améliorer les prédictions du modèle.



Sélection du modèle

L'AutoML teste systématiquement plusieurs algorithmes de machine learning (comme les arbres de décision, les réseaux de neurones ou les méthodes d'ensemble) pour identifier l'approche qui fonctionne le mieux pour le jeu de données et le problème spécifiques.



Entraînement

L'étape la plus essentielle consiste à fournir au modèle de grandes quantités de données d'exemple (comme des milliers d'e-mails étiquetés « spam » ou « non spam ») afin qu'il puisse apprendre à reconnaître les modèles et les relations au sein de ces données. Il peut ensuite utiliser ces modèles appris pour faire des prédictions ou prendre des décisions concernant des données inédites.



Modélisation d'ensemble

Cette étape implique l'entraînement de différents modèles de machine learning sur le même jeu de données, puis la combinaison de leurs prédictions pour parvenir à une décision finale. La modélisation d'ensemble produit généralement des résultats plus précis et efficaces que n'importe quel modèle individuel en réduisant l'impact des faiblesses et des biais d'un modèle particulier.



Réglage des hyperparamètres

En effectuant automatiquement le réglage des paramètres qui contrôlent la façon dont chaque algorithme apprend (tels que les taux d'apprentissage, les profondeurs d'arbre ou les paramètres de régularisation), l'AutoML permet aux utilisateurs d'identifier la meilleure combinaison de paramètres.



Évaluation et validation

Les entreprises ont besoin d'un modèle qui fonctionne bien avec de nouvelles données inédites. Les procédures de test telles que la validation croisée rassemblent des métriques telles que l'exactitude, la précision et le rappel, tout en vérifiant le surapprentissage (lorsqu'un modèle fonctionne mal sur des données en dehors de son ensemble d'entraînement) ou les biais.



Déploiement et surveillance

L'AutoML identifiera automatiquement le modèle le plus performant pour une utilisation en production et mettra en place des systèmes pour suivre les performances au fil du temps. Cela permet de s'assurer que les modèles continuent de fonctionner efficacement à mesure que les conditions du monde réel changent, en évitant la dérive du modèle et en déclenchant un réentraînement si nécessaire.



Ingénierie de l'explicabilité

Dans la mesure du possible, les développeurs voudront être en mesure d'expliquer pourquoi un modèle a fait une prédiction particulière, en évitant les modèles « boîte noire » où le processus de décision est entièrement opaque. Les plateformes AutoML sont souvent dotées d'outils qui documentent l'ensemble du processus de modélisation, y compris la façon dont les données ont été prétraitées et pourquoi elles ont choisi certains algorithmes.

En Europe, le règlement sur l'intelligence artificielle (AI Act) impose des obligations de transparence et d'explicabilité pour les systèmes d'IA à haut risque. Les modèles de ML utilisés dans des domaines tels que le scoring de crédit, le diagnostic médical ou le recrutement doivent pouvoir justifier leurs décisions. L'AutoML facilite cette conformité grâce à la documentation automatique du pipeline de modélisation, mais les modèles d'ensemble complexes restent un défi pour l'explicabilité exigée par la réglementation.