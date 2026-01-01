CONA Services colabora con 11 embotelladores de Norteamérica y les da soporte con Snowflake

CONA Services es un proveedor de plataformas de TI para el sector del embotellado de Coca-Cola en Norteamérica. Proporciona entornos de SAP, Salesforce y Blue Yonder a los embotelladores que contratan sus servicios, además de procesos comunes de gestión de datos, estándares de datos y su solución de almacén de datos para que disfruten de un autoservicio de análisis y elaboración de informes de inteligencia empresarial (business intelligence, BI). Los embotelladores confían en los sistemas y servicios de TI de CONA Services para ofrecer una experiencia del cliente excelente e innovar como empresas digitales, lo que implica gestionar 24 000 millones de dólares en ingresos anuales y atender más de 160 000 pedidos diarios.