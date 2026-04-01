La soberanía de los datos ya no es solo una consideración normativa básica. En toda la UE, se ha convertido en una prioridad estratégica para las empresas, las instituciones del sector público y los sectores regulados, como servicios financieros, infraestructuras críticas, defensa, sanidad y energía, lo que exige control y seguridad sobre los activos esenciales.
Hay tres factores que impulsan esta prioridad: los gobiernos extranjeros pueden hacer valer su jurisdicción legal sobre infraestructuras de nube situadas fuera de sus fronteras; un reducido número de proveedores no pertenecientes a la UE domina el mercado de la nube; y la IA necesita un acceso constante y exhaustivo a los datos confidenciales de una organización para cumplir su función. Todo ello aumenta la importancia de la soberanía digital.
Con esto en mente, Snowflake se enorgullece de colaborar con Schwarz Digits (la división digital y de tecnologías de la información (TI) de Schwarz Group) para ampliar las opciones de los clientes que persiguen objetivos de soberanía en Alemania.
La integración de Snowflake con la nube STACKIT de Schwarz Digits combina el alojamiento de datos, un sistema europeo de claves de cifrado y formatos abiertos que permiten a los clientes controlar su futuro digital con las capacidades de datos e IA de talla mundial de Snowflake, como parte de un roadmap continuo basado en ofrecer opciones y libertad de elección a los clientes.
“STACKIT representa algo único en el panorama de la nube: un proveedor de nube verdaderamente europeo con la escala necesaria para dar servicio a las instituciones más críticas de Alemania. Al integrarse con STACKIT, Snowflake envía un mensaje inequívoco a los sectores regulados alemanes: es posible disponer de capacidades de datos e IA de primer nivel y, al mismo tiempo, atender sus requisitos de soberanía de los datos”.
Michael Wieland
VP DACH & Eastern Europe, Snowflake
“El futuro digital de Europa exige que la libertad de elección, la innovación y la soberanía vayan de la mano. En Schwarz Digits, entendemos nuestro papel como proveedor europeo de nube a hiperescala e intermediario de confianza que combina tecnología líder mundial con una vía clara hacia la soberanía digital europea. Nuestra colaboración con Snowflake comienza con el acceso a una de las principales plataformas de datos e IA del mundo y evoluciona hacia un despliegue soberano en STACKIT. Juntos, permitimos a nuestros clientes innovar a escala global mientras adquieren progresivamente un mayor control sobre sus datos, su infraestructura y su futuro digital”.
Bernie Wagner
Chief Sales Officer, Schwarz Digits
La escala global de la IA se une a una infraestructura de nube soberana europea
La misión de STACKIT es convertirse en el principal proveedor de nube soberana e hiperescalador europeo. Este proveedor de nube opera centros de datos en territorio europeo, concretamente en Alemania y Austria, está sujeto a la legislación europea y proporciona un entorno de nube que cumple los requisitos normativos más estrictos de Europa.
El estándar European Sovereign Stack (ES³), la certificación de soberanía de STACKIT auditada externamente, abarca nueve dimensiones: los ocho objetivos del marco de soberanía de la nube de la UE (EU Cloud Sovereignty Framework) y una dimensión específica dedicada a la soberanía de la IA. Un modelo de madurez de la soberanía evalúa la soberanía digital de los servicios de TI en cuatro niveles claramente definidos. Orienta a los clientes para elegir los servicios que mejor se adapten a sus requisitos.
Al integrar Snowflake AI Data Cloud con la infraestructura soberana de STACKIT, las organizaciones obtendrán varias protecciones clave:
- Cifrado transparente alojado en la UE y controles de acceso de terceros: Los clientes necesitan la capacidad de detectar, generar pruebas y, cuando sea posible, impedir técnicamente el acceso no deseado a sus datos. Esta integración tiene como objetivo responder a esos requisitos. La propiedad y el control de las claves de cifrado se mantendrán dentro de la infraestructura de STACKIT alojada en la UE, diseñada para responder a los requisitos normativos y de soberanía de los datos de los clientes conforme a la legislación europea.
- Independencia operativa sin dependencia de proveedores: Los datos de los clientes se almacenarán en Apache Iceberg™, un formato de código abierto, para que sigan siendo accesibles y operativos cuando el proveedor principal de tecnología no esté disponible. En ese caso, los datos de los clientes seguirán siendo accesibles y podrán utilizarse mediante otras herramientas de código abierto sin necesidad de realizar migraciones complejas.
- Amplia cobertura de cumplimiento: Snowflake cuenta con las siguientes certificaciones, estándares y evaluaciones independientes: BSI C5, ISO 27001, 27017, 27018, 20000, 22301, 9001 y 42001, SOC 2 Type II, TISAX, PCI-DSS y Cyber Essentials Plus, todos verificados mediante auditorías independientes. En el contexto de la integración entre Snowflake y STACKIT, tanto Snowflake como STACKIT cuentan de forma independiente con atestaciones BSI C5, un requisito esencial de cualificación para los sectores regulados y las cargas de trabajo críticas en Alemania. Más información en Snowflake Compliance Center y en la página de certificados de STACKIT.
- Perspectivas de futuro: Snowflake y STACKIT siguen explorando oportunidades para llevar su colaboración estratégica al siguiente nivel, lo que incluye trazar el camino hacia una integración más completa de una oferta de Snowflake en STACKIT.
Más información sobre las capacidades de soberanía de los datos de Snowflake
Declaraciones prospectivas
Este artículo contiene declaraciones prospectivas, incluidas declaraciones sobre integraciones previstas, disponibilidad futura de productos, plazos de implantación y dirección del roadmap, que están sujetas a riesgos e incertidumbres y no representan compromisos de ofrecer funciones específicas ni de cumplir plazos concretos. La integración de Snowflake con STACKIT y las capacidades de producto asociadas están sujetas a un desarrollo continuo, a acuerdos con partners y a procesos regulatorios. Los resultados y las ofertas reales pueden diferir sustancialmente.