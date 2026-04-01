La soberanía de los datos ya no es solo una consideración normativa básica. En toda la UE, se ha convertido en una prioridad estratégica para las empresas, las instituciones del sector público y los sectores regulados, como servicios financieros, infraestructuras críticas, defensa, sanidad y energía, lo que exige control y seguridad sobre los activos esenciales.

Hay tres factores que impulsan esta prioridad: los gobiernos extranjeros pueden hacer valer su jurisdicción legal sobre infraestructuras de nube situadas fuera de sus fronteras; un reducido número de proveedores no pertenecientes a la UE domina el mercado de la nube; y la IA necesita un acceso constante y exhaustivo a los datos confidenciales de una organización para cumplir su función. Todo ello aumenta la importancia de la soberanía digital.

Con esto en mente, Snowflake se enorgullece de colaborar con Schwarz Digits (la división digital y de tecnologías de la información (TI) de Schwarz Group) para ampliar las opciones de los clientes que persiguen objetivos de soberanía en Alemania.

La integración de Snowflake con la nube STACKIT de Schwarz Digits combina el alojamiento de datos, un sistema europeo de claves de cifrado y formatos abiertos que permiten a los clientes controlar su futuro digital con las capacidades de datos e IA de talla mundial de Snowflake, como parte de un roadmap continuo basado en ofrecer opciones y libertad de elección a los clientes.