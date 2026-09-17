La souveraineté des données n’est plus une simple exigence réglementaire de base. Dans toute l’UE, elle est devenue une priorité stratégique pour les entreprises, les institutions du secteur public et les secteurs réglementés comme les services financiers, les infrastructures stratégiques, la défense, la santé et l’énergie. Tous exigent un contrôle et une sécurité renforcés de leurs actifs essentiels.
Trois facteurs expliquent cette évolution : les gouvernements étrangers peuvent revendiquer une compétence juridique sur des infrastructures cloud situées hors de leurs frontières ; une poignée de fournisseurs non européens dominent le marché du cloud ; et l’IA a besoin d’un accès permanent et en profondeur aux données sensibles d’une organisation pour remplir son rôle. Autant de facteurs qui renforcent les enjeux liés à la souveraineté numérique.
C’est dans ce contexte que Snowflake est fier de collaborer avec Schwarz Digits, la division informatique et numérique de Schwarz Group, afin d’élargir les choix proposés aux clients qui poursuivent des objectifs de souveraineté en Allemagne.
L’intégration de Snowflake au cloud STACKIT de Schwarz Digits associe l’hébergement des données, un système européen de clés de chiffrement et des formats ouverts aux capacités de pointe de Snowflake en matière de données et d’IA. Elle permet aux clients de garder la maîtrise de leur avenir numérique et s’inscrit dans une feuille de route évolutive axée sur la liberté de choix.
STACKIT se distingue dans le paysage du cloud par un positionnement unique : celui d’un fournisseur pleinement européen, capable de répondre aux besoins des institutions allemandes les plus stratégiques. L’intégration de Snowflake à STACKIT envoie un message clair aux secteurs réglementés du pays : performance de référence en matière de données et d’IA et respect des exigences de souveraineté peuvent aller de pair. »
Michael Wieland
VP DACH & Eastern Europe, Snowflake
Pour construire l’avenir numérique de l’Europe, choix, innovation et souveraineté doivent aller de pair. Chez Schwarz Digits, notre rôle d’hyperscaler européen et de tiers de confiance consiste à associer les meilleures technologies mondiales à une trajectoire claire vers la souveraineté numérique européenne. Notre collaboration avec Snowflake commence par l’accès à l’une des principales plateformes de données et d’IA au monde, avant d’évoluer vers un déploiement souverain sur STACKIT. Ensemble, nous permettons à nos clients d’innover à l’échelle mondiale tout en renforçant progressivement leur maîtrise de leurs données, de leur infrastructure et de leur avenir numérique. »
Bernie Wagner
Chief Sales Officer, Schwarz Digits
Faire évoluer l’IA à l’échelle mondiale sur une infrastructure cloud européenne souveraine
STACKIT ambitionne de devenir le premier fournisseur cloud souverain d’Europe et un hyperscaler européen de référence. Ce fournisseur cloud exploite des centres de données en Allemagne et en Autriche, sur le sol européen. Soumis au droit européen, il fournit un environnement cloud conforme aux exigences réglementaires les plus strictes d’Europe.
La norme European Sovereign Stack (ES³), certification de souveraineté de STACKIT auditée par un organisme externe, couvre neuf dimensions : les huit objectifs du framework de souveraineté cloud de l’UE, auxquels s’ajoute une dimension dédiée à la souveraineté de l’IA. Un modèle de maturité évalue la souveraineté numérique des services informatiques selon quatre niveaux clairement définis. Il aide les clients à choisir les services les mieux adaptés à leurs exigences.
En intégrant l’AI Data Cloud de Snowflake à l’infrastructure souveraine de STACKIT, les organisations bénéficieront de plusieurs mécanismes de protection essentiels :
- Chiffrement transparent au sein de l’UE et contrôle des accès tiers : les clients doivent pouvoir détecter tout accès indésirable à leurs données, en apporter la preuve et, lorsque cela est possible, le bloquer par des moyens techniques. Cette intégration vise à répondre à ces exigences. La propriété et le contrôle des clés de chiffrement resteront au sein de l’infrastructure de STACKIT située dans l’UE, conçue pour répondre aux exigences des clients en matière de souveraineté des données et de réglementation européenne.
- Indépendance opérationnelle, sans enfermement propriétaire : les données clients seront stockées dans Apache Iceberg™, un format open source, afin de rester accessibles et exploitables même si le principal prestataire technologique devient indisponible. Dans ce cas, les données clients resteront accessibles et utilisables avec d’autres outils open source, sans nécessiter de migrations complexes.
- Large couverture en matière de conformité : Snowflake dispose des certifications et attestations BSI C5, ISO 27001, 27017, 27018, 20000, 22301, 9001 et 42001, SOC 2 Type II, TISAX, PCI-DSS et Cyber Essentials Plus, qui font chacune l’objet d’un audit indépendant. Dans le cadre de l’intégration entre Snowflake et STACKIT, les deux entreprises détiennent indépendamment une attestation BSI C5, un critère déterminant pour les secteurs réglementés et les workloads stratégiques en Allemagne. Pour en savoir plus, consultez le Centre de conformité Snowflake et les certificats STACKIT.
- Perspectives : Snowflake et STACKIT continuent d’étudier les possibilités de faire franchir un nouveau cap à leur collaboration stratégique, notamment en définissant une trajectoire vers une intégration plus poussée d’une offre Snowflake sur STACKIT.
En savoir plus sur les capacités de Snowflake en matière de souveraineté des données
Déclarations prévisionnelles
Cet article contient des déclarations prévisionnelles, notamment concernant les intégrations planifiées, la disponibilité future des produits, les calendriers de déploiement et les orientations de la feuille de route. Ces déclarations sont soumises à des risques et incertitudes et ne constituent en aucun cas un engagement à fournir des fonctionnalités ou à respecter des échéances précises. L’intégration de Snowflake à STACKIT et les fonctionnalités produit associées font encore l’objet de développements, d’accords avec les partenaires et de procédures réglementaires. Les résultats et les offres réels peuvent différer sensiblement.