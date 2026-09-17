La souveraineté des données n’est plus une simple exigence réglementaire de base. Dans toute l’UE, elle est devenue une priorité stratégique pour les entreprises, les institutions du secteur public et les secteurs réglementés comme les services financiers, les infrastructures stratégiques, la défense, la santé et l’énergie. Tous exigent un contrôle et une sécurité renforcés de leurs actifs essentiels.

Trois facteurs expliquent cette évolution : les gouvernements étrangers peuvent revendiquer une compétence juridique sur des infrastructures cloud situées hors de leurs frontières ; une poignée de fournisseurs non européens dominent le marché du cloud ; et l’IA a besoin d’un accès permanent et en profondeur aux données sensibles d’une organisation pour remplir son rôle. Autant de facteurs qui renforcent les enjeux liés à la souveraineté numérique.

C’est dans ce contexte que Snowflake est fier de collaborer avec Schwarz Digits, la division informatique et numérique de Schwarz Group, afin d’élargir les choix proposés aux clients qui poursuivent des objectifs de souveraineté en Allemagne.

L’intégration de Snowflake au cloud STACKIT de Schwarz Digits associe l’hébergement des données, un système européen de clés de chiffrement et des formats ouverts aux capacités de pointe de Snowflake en matière de données et d’IA. Elle permet aux clients de garder la maîtrise de leur avenir numérique et s’inscrit dans une feuille de route évolutive axée sur la liberté de choix.