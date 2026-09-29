GPT-6 Sol y Luna llegan a Snowflake Cortex AI

GPT-6 Sol y GPT-6 Luna ya están disponibles en vista previa pública en Snowflake Cortex AI. Están disponibles a través de Cortex Inference y pronto llegarán a Cortex AI Functions, Snowflake CoCo, Snowflake CoWork y Cortex Agents. Todas las llamadas se ejecutan dentro del perímetro de seguridad y gobernanza de Snowflake.

GPT-6 Sol y Luna

GPT-6 Sol y Luna mejoran la inteligencia y la eficiencia en costes de los modelos que ya conoces y utilizas, en las capacidades más útiles para llevar a cabo tareas complejas. Ambos modelos mejoran a sus predecesores GPT-5.6 en tareas profesionales, veracidad, programación, uso de ordenadores y alineación. Sol es la opción más potente para tareas profesionales y técnicas complejas, mientras que Luna está diseñado para ofrecer una ejecución ágil a escala.