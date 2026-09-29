GPT-6 Sol y Luna llegan a Snowflake Cortex AI

GPT-6 Sol y GPT-6 Luna ya están disponibles en vista previa pública en Snowflake Cortex AI. Están disponibles a través de Cortex Inference y pronto llegarán a Cortex AI Functions, Snowflake CoCo, Snowflake CoWork y Cortex Agents. Todas las llamadas se ejecutan dentro del perímetro de seguridad y gobernanza de Snowflake.
GPT-6 Sol y Luna
GPT-6 Sol y Luna mejoran la inteligencia y la eficiencia en costes de los modelos que ya conoces y utilizas, en las capacidades más útiles para llevar a cabo tareas complejas. Ambos modelos mejoran a sus predecesores GPT-5.6 en tareas profesionales, veracidad, programación, uso de ordenadores y alineación. Sol es la opción más potente para tareas profesionales y técnicas complejas, mientras que Luna está diseñado para ofrecer una ejecución ágil a escala.
Fuente: OpenAI, 22 de septiembre de 2026
Qué puedes hacer con GPT-6 Sol y Luna en Snowflake
Sol y Luna ofrecen a los equipos dos nuevas opciones de modelos para tareas de desarrollo, análisis y trabajo basado en agentes dentro del entorno sujeto a la gobernanza de Snowflake. Utiliza Sol cuando una tarea requiera un razonamiento más profundo a lo largo de varios pasos y Luna cuando un workload necesite una ejecución ágil a escala. Con GPT-6 Sol y Luna, puedes:
- Acelerar el desarrollo con Snowflake CoCo (próximamente): El agente de codificación de inteligencia artificial (IA) de Snowflake comprende tus datos empresariales, las políticas de gobernanza y los flujos de trabajo, lo que ayuda a los equipos a pasar de la idea a producción sin salir del entorno gobernado de Snowflake.
- Crear agentes de trabajo personales con Snowflake CoWork (próximamente): Snowflake CoWork es el agente personal que comprende tus datos desde el primer día y entrega informes y resúmenes finales dentro del perímetro de gobernanza de Snowflake.
- Analizar datos estructurados y no estructurados en SQL (próximamente): Cortex AI Functions facilita la creación de pipelines escalables de IA para datos empresariales multimodales mediante SQL. Cortex AI Functions permite procesar de forma escalable los datos de Snowflake sin renunciar a los controles de seguridad y gobernanza de Snowflake. Cuando GPT-6 Sol y Luna sean compatibles con Cortex AI Functions, los analistas podrán aplicar instrucciones en lenguaje natural directamente en SQL mediante AI_COMPLETE. El siguiente ejemplo ilustra el uso previsto con GPT-6 Luna, que todavía no está disponible.
SELECT AI_COMPLETE(
'openai-gpt-6-luna',
PROMPT('Review the following financial filing and summarize key revenue trends, margin changes, and any notable risk factors mentioned: {0}', my_table.filing)) FROM my_table
- Crear aplicaciones de IA con Cortex Inference: Llama a GPT-6 Sol y GPT-6 Luna desde tus aplicaciones a través del punto de conexión de tu cuenta de Snowflake. Los desarrolladores pueden utilizar el SDK de OpenAI con el punto de conexión de Snowflake compatible con OpenAI, siguiendo la estructura de llamada que se muestra a continuación.
from openai import OpenAI
client = OpenAI(
api_key="<SNOWFLAKE_PAT>",
base_url="https://<account-identifier>.snowflakecomputing.com/api/v1/openai"
)
response = client.chat.completions.create(
model="openai-gpt-6-sol",
messages=[
{
"role": "system",
"content": "You are a helpful business analyst"
},
{
"role": "user",
"content": [
{
"type": "text",
"text": (
"Sales are down 18% in Q2. We had lower ad spend "
"and reduced campaign performance in APAC. "
"Analyze the attached chart to identify possible "
"contributors to the decline."
)
},
{
"type": "image_url",
"image_url": {
# Replace the placeholder with your PNG's base64 data.
"url": "data:image/png;base64,<BASE64_IMAGE_DATA>"
}
}
]
}
]
)
print(response.choices[0].message)
GPT-6 Sol y GPT-6 Luna ofrecen a los equipos dos nuevas opciones de modelos para las aplicaciones creadas con Cortex Inference. Para empezar, llama a los modelos a través del punto de conexión de tu cuenta de Snowflake. La compatibilidad con ambos modelos llegará pronto a Cortex AI Functions, Snowflake CoCo, Snowflake CoWork y Cortex Agents.
Más información
Crear aplicaciones basadas en agentes con Cortex Agents: Empieza a utilizar Cortex Agents y descubre cómo crear experiencias de IA basadas en tus datos empresariales.
Empezar a utilizar Snowflake CoWork: Obtén más información sobre Snowflake CoWork y pruébalo con nuestra guía de introducción.
Empezar a crear con Snowflake CoCo: Obtén más información sobre Snowflake CoCo y empieza a utilizarlo con la guía de introducción a CoCo Desktop.
Declaraciones prospectivas
Este artículo contiene declaraciones prospectivas, incluidas las relativas a nuestras futuras ofertas de productos, que no implican que nos comprometamos a proporcionar ninguna oferta de producto. Los resultados y las ofertas reales pueden diferir y están sujetos a riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos. Consulta nuestro informe 10-Q más reciente para obtener más información.