GPT-6 Sol und GPT-6 Luna sind jetzt in Public Preview auf Snowflake Cortex AI verfügbar. Sie sind ab sofort über Cortex Inference verfügbar und in Kürze auch für Cortex AI Functions, Snowflake CoCo, Snowflake CoWork und Cortex Agents. Alle Aufrufe werden innerhalb der Sicherheits- und Governance-Grenzen von Snowflake ausgeführt.

GPT-6 Sol und Luna

GPT-6 Sol und Luna bringen Intelligenz-Upgrades und Kosteneffizienz für die Modelle, die Sie bereits kennen und nutzen, und zwar für die Funktionen, die für die Erledigung komplexer Aufgaben am nützlichsten sind. Beide Modelle verbessern sich gegenüber ihren GPT-5.6-Vorgängern in den Bereichen professionelle Arbeit, Faktizität, Programmierung, Computernutzung und Alignment. Sol ist die stärkere Option für komplexe professionelle und technische Aufgaben, während Luna für eine reaktionsschnelle Ausführung in großem Maßstab konzipiert ist.