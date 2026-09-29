GPT-6 Sol und GPT-6 Luna sind jetzt in Public Preview auf Snowflake Cortex AI verfügbar. Sie sind ab sofort über Cortex Inference verfügbar und in Kürze auch für Cortex AI Functions, Snowflake CoCo, Snowflake CoWork und Cortex Agents. Alle Aufrufe werden innerhalb der Sicherheits- und Governance-Grenzen von Snowflake ausgeführt.
GPT-6 Sol und Luna
GPT-6 Sol und Luna bringen Intelligenz-Upgrades und Kosteneffizienz für die Modelle, die Sie bereits kennen und nutzen, und zwar für die Funktionen, die für die Erledigung komplexer Aufgaben am nützlichsten sind. Beide Modelle verbessern sich gegenüber ihren GPT-5.6-Vorgängern in den Bereichen professionelle Arbeit, Faktizität, Programmierung, Computernutzung und Alignment. Sol ist die stärkere Option für komplexe professionelle und technische Aufgaben, während Luna für eine reaktionsschnelle Ausführung in großem Maßstab konzipiert ist.
Quelle: OpenAI, 22. Sep. 2026
Was Sie mit GPT-6 Sol und Luna auf Snowflake tun können
Sol und Luna bieten Teams zwei neue Modelloptionen für Entwicklung, Analyse und Arbeit mit Agentic AI innerhalb der kontrollierten Umgebung von Snowflake. Verwenden Sie Sol, wenn eine Aufgabe tiefere logische Schlussfolgerungen über mehrere Schritte hinweg erfordert, und Luna, wenn ein Workload eine reaktionsschnelle Ausführung in großem Maßstab benötigt. Mit GPT-6 Sol und Luna können Sie:
- Die Entwicklung mit Snowflake CoCo beschleunigen (in Kürze verfügbar): Snowflakes KI-Programmieragent versteht Ihre Unternehmensdaten, Governance-Richtlinien und Workflows und hilft Teams dabei, von der Idee bis zur Produktion zu gelangen, ohne die verwaltete Umgebung von Snowflake zu verlassen.
- Persönliche Arbeitsagenten mit Snowflake CoWork erstellen (in Kürze verfügbar): Snowflake CoWork ist der persönliche Agent, der Ihre Daten vom ersten Tag an versteht und fertige Berichte und Briefings innerhalb der Governance-Grenzen von Snowflake liefert.
- Strukturierte und unstrukturierte Daten in SQL analysieren (in Kürze verfügbar): Cortex AI Functions machen es einfach, skalierbare KI-Pipelines über multimodale Unternehmensdaten hinweg mit SQL zu erstellen. Cortex AI Functions unterstützen die skalierbare Verarbeitung von Daten in Snowflake unter Beibehaltung der Sicherheits- und Governance-Kontrollen von Snowflake. Wenn die Unterstützung für GPT-6 Sol und Luna in Cortex AI Functions verfügbar wird, können Analyst:innen Anweisungen in natürlicher Sprache direkt in SQL mit AI_COMPLETE anwenden. Das folgende Beispiel veranschaulicht die geplante Nutzung mit GPT-6 Luna; es ist noch nicht verfügbar.
SELECT AI_COMPLETE(
'openai-gpt-6-luna',
PROMPT('Review the following financial filing and summarize key revenue trends, margin changes, and any notable risk factors mentioned: {0}', my_table.filing)) FROM my_table
- KI-Anwendungen mit Cortex Inference erstellen: Rufen Sie GPT-6 Sol und GPT-6 Luna aus Ihren Anwendungen über Ihren Snowflake-Konto-Endpunkt auf. Entwickler:innen können das OpenAI SDK mit dem OpenAI-kompatiblen Endpunkt von Snowflake verwenden und dabei der unten gezeigten Aufrufform folgen.
from openai import OpenAI
client = OpenAI(
api_key="<SNOWFLAKE_PAT>",
base_url="https://<account-identifier>.snowflakecomputing.com/api/v1/openai"
)
response = client.chat.completions.create(
model="openai-gpt-6-sol",
messages=[
{
"role": "system",
"content": "You are a helpful business analyst"
},
{
"role": "user",
"content": [
{
"type": "text",
"text": (
"Sales are down 18% in Q2. We had lower ad spend "
"and reduced campaign performance in APAC. "
"Analyze the attached chart to identify possible "
"contributors to the decline."
)
},
{
"type": "image_url",
"image_url": {
# Replace the placeholder with your PNG's base64 data.
"url": "data:image/png;base64,<BASE64_IMAGE_DATA>"
}
}
]
}
]
)
print(response.choices[0].message)
GPT-6 Sol und GPT-6 Luna bieten Teams zwei neue Modelloptionen für Anwendungen, die mit Cortex Inference erstellt wurden. Beginnen Sie, indem Sie die Modelle über Ihren Snowflake-Konto-Endpunkt aufrufen. Die Unterstützung für beide Modelle wird in Kürze für Cortex AI Functions, Snowflake CoCo, Snowflake CoWork und Cortex Agents verfügbar sein.
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Zukunftsgerichtete Aussagen
Dieser Artikel enthält zukunftsgerichtete Aussagen, unter anderem über künftige Produktangebote. Diese Aussagen stellen keine Garantie dar, dass diese Angebote wirklich bereitgestellt werden. Die tatsächlichen Ergebnisse und Angebote können abweichen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten. Weitere Informationen finden Sie in unserem jüngsten 10-Q-Formular.