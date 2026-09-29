GPT-6 Sol et GPT-6 Luna sont désormais disponibles en public preview sur Snowflake Cortex AI. Ils sont dès maintenant accessibles via Cortex Inference et le seront bientôt dans Cortex AI Functions, Snowflake CoCo, Snowflake CoWork et Cortex Agents. Tous les appels s’exécutent dans le périmètre de sécurité et de gouvernance de Snowflake.
GPT-6 Sol et Luna
GPT-6 Sol et Luna renforcent l’intelligence et la rentabilité des modèles que vous connaissez et utilisez déjà, notamment pour les fonctionnalités les plus utiles aux tâches complexes. Les deux modèles surpassent leurs prédécesseurs GPT-5.6 pour les tâches professionnelles, l’exactitude factuelle, le codage, l’utilisation d’un ordinateur et l’alignement. Sol est le choix le plus performant pour les tâches professionnelles et techniques complexes, tandis que Luna est conçu pour faire évoluer les opérations tout en maintenant une grande réactivité.
Source : OpenAI, 22 septembre 2026
Ce que GPT-6 Sol et Luna vous permettent de faire sur Snowflake
Sol et Luna offrent aux équipes deux nouveaux modèles pour le développement, l’analyse et les tâches agentiques dans l’environnement gouverné de Snowflake. Choisissez Sol lorsqu’une tâche exige un raisonnement approfondi en plusieurs étapes, et Luna lorsqu’il faut faire évoluer une charge de travail tout en maintenant une exécution réactive. Avec GPT-6 Sol et Luna, vous pouvez :
- Accélérer le développement avec Snowflake CoCo (bientôt disponible) : l’agent de programmation basé sur l’IA de Snowflake comprend vos données d’entreprise, vos politiques de gouvernance et vos workflows. Il aide ainsi les équipes à passer de l’idée à la production sans quitter l’environnement gouverné de Snowflake.
- Créer des agents de travail personnels avec Snowflake CoWork (bientôt disponible) : Snowflake CoWork est l’agent personnel qui comprend vos données dès le premier jour et fournit des rapports et des synthèses finalisés dans le périmètre de gouvernance de Snowflake.
- Analyser des données structurées et non structurées avec SQL (bientôt disponible) : Cortex AI Functions simplifient la création, avec SQL, de pipelines d’IA évolutifs exploitant les données multimodales de l’entreprise. Cortex AI Functions permettent de traiter les données dans Snowflake de façon évolutive, tout en préservant les contrôles de sécurité et de gouvernance de Snowflake. Lorsque GPT-6 Sol et Luna seront pris en charge dans Cortex AI Functions, les analystes pourront appliquer des instructions en langage naturel directement dans SQL avec AI_COMPLETE. L’exemple suivant illustre l’utilisation prévue avec GPT-6 Luna ; celle-ci n’est pas encore disponible.
SELECT AI_COMPLETE(
'openai-gpt-6-luna',
PROMPT('Review the following financial filing and summarize key revenue trends, margin changes, and any notable risk factors mentioned: {0}', my_table.filing)) FROM my_table
- Créer des applications d’IA avec Cortex Inference : Appelez GPT-6 Sol et GPT-6 Luna depuis vos applications via le point de terminaison de votre compte Snowflake. Les développeurs peuvent utiliser le SDK OpenAI avec le point de terminaison de Snowflake compatible avec OpenAI, en suivant le format d’appel présenté ci-dessous.
from openai import OpenAI
client = OpenAI(
api_key="<SNOWFLAKE_PAT>",
base_url="https://<account-identifier>.snowflakecomputing.com/api/v1/openai"
)
response = client.chat.completions.create(
model="openai-gpt-6-sol",
messages=[
{
"role": "system",
"content": "You are a helpful business analyst"
},
{
"role": "user",
"content": [
{
"type": "text",
"text": (
"Sales are down 18% in Q2. We had lower ad spend "
"and reduced campaign performance in APAC. "
"Analyze the attached chart to identify possible "
"contributors to the decline."
)
},
{
"type": "image_url",
"image_url": {
# Replace the placeholder with your PNG's base64 data.
"url": "data:image/png;base64,<BASE64_IMAGE_DATA>"
}
}
]
}
]
)
print(response.choices[0].message)
GPT-6 Sol et GPT-6 Luna offrent aux équipes deux nouveaux modèles pour les applications créées avec Cortex Inference. Pour commencer, appelez les modèles via le point de terminaison de votre compte Snowflake. Les deux modèles seront bientôt pris en charge dans Cortex AI Functions, Snowflake CoCo, Snowflake CoWork et Cortex Agents.
En savoir plus
Créer des applications agentiques avec Cortex Agents : lancez-vous avec Cortex Agents et découvrez comment créer des expériences d’IA ancrées dans vos données d’entreprise.
Premiers pas avec Snowflake CoWork : découvrez Snowflake CoWork et testez-le avec notre guide de prise en main.
Commencer à créer avec Snowflake CoCo : découvrez Snowflake CoCo et passez à la pratique avec le guide de prise en main de CoCo Desktop.
Déclarations prospectives
Cet article contient des déclarations prévisionnelles, notamment de futures offres de produits. Il ne constitue en aucun cas un engagement à fournir des offres de produits. Les offres et résultats réels peuvent varier et faire l’objet de risques connus et inconnus, ainsi que d’incertitudes. Découvrez notre dernier 10‑Q pour en savoir plus.