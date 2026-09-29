GPT-6 Sol et GPT-6 Luna sont désormais disponibles en public preview sur Snowflake Cortex AI. Ils sont dès maintenant accessibles via Cortex Inference et le seront bientôt dans Cortex AI Functions, Snowflake CoCo, Snowflake CoWork et Cortex Agents. Tous les appels s’exécutent dans le périmètre de sécurité et de gouvernance de Snowflake.

GPT-6 Sol et Luna

GPT-6 Sol et Luna renforcent l’intelligence et la rentabilité des modèles que vous connaissez et utilisez déjà, notamment pour les fonctionnalités les plus utiles aux tâches complexes. Les deux modèles surpassent leurs prédécesseurs GPT-5.6 pour les tâches professionnelles, l’exactitude factuelle, le codage, l’utilisation d’un ordinateur et l’alignement. Sol est le choix le plus performant pour les tâches professionnelles et techniques complexes, tandis que Luna est conçu pour faire évoluer les opérations tout en maintenant une grande réactivité.