Wipro Limited
Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO) is a leading technology services and consulting company focused on building innovative solutions that address clients’ most complex digital transformation needs. Leveraging our holistic portfolio of capabilities in consulting, design, engineering, and operations, we help clients realize their boldest ambitions and build future-ready, sustainable businesses. With over 230,000 employees and business partners across 65 countries, we deliver on the promise of helping our clients, colleagues, and communities thrive in an ever-changing world. For additional information, visit us at www.wipro.com