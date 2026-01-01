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Free Dev Day — June 25 — Virtual

Don’t just hear about AI — build it. Luminary talks and hands-on labs.

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Wipro Limited
Snowpro Core Certifications: 51
Snowpro Advanced Certifications: 6
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Wipro Limited

Headquarters: United States
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Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO) is a leading technology services and consulting company focused on building innovative solutions that address clients’ most complex digital transformation needs. Leveraging our holistic portfolio of capabilities in consulting, design, engineering, and operations, we help clients realize their boldest ambitions and build future-ready, sustainable businesses. With over 230,000 employees and business partners across 65 countries, we deliver on the promise of helping our clients, colleagues, and communities thrive in an ever-changing world. For additional information, visit us at www.wipro.com

Snowflake Partner Network

Deliver more meaningful data insights with a robust array of tools and partners who will help make the most of your Snowflake investment.