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Free Dev Day — June 25 — Virtual

Don’t just hear about AI — build it. Luminary talks and hands-on labs.

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Ulpia Tech Ltd

Headquarters: Bulgaria
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Ulpia Tech specializes in IT consulting with a core focus on Master Data Management (MDM) and system integrations. We empower businesses to streamline data processes, ensuring accuracy, consistency, and accessibility across platforms. Our expertise lies in aligning technology solutions with strategic goals, driving operational efficiency and digital transformation. What sets us apart is our deep understanding of data governance, coupled with a client-centric approach to designing scalable integration solutions. Whether you need to optimize your data architecture or seamlessly connect diverse systems, Ulpia Tech delivers tailored, innovative solutions that fuel business growth.

Snowflake Partner Network

Deliver more meaningful data insights with a robust array of tools and partners who will help make the most of your Snowflake investment.