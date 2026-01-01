Momentum Technologies has over 20 years of experience in information technology. We distinguish ourselves by our data-centric approach to helping organizations achieve their business objectives. We deliver high quality IT services and value innovation in every business solution we implement for our customers. Our team includes more than 250 French-speaking experts located in Quebec City, from 25 countries around the world to support our clients.

Momentum Technologies possède plus de 20 ans d’expérience en technologies de l’information. Nous nous distinguons par notre approche centrée sur les données qui permet aux organisations d’atteindre leurs objectifs d’affaires. Nous offrons des services TI de haute qualité en valorisant l’innovation dans chacune des solutions d’affaires mises en place pour notre clientèle. Notre équipe compte plus de 250 experts francophones situés à Québec provenant de 25 pays à travers le monde pour vous supporter.