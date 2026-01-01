Logicalis Spain S.L.

Logicalis Spain es un integrador tecnológico con más de 30 años de experiencia en el sector. Nos especializamos en ofrecer soluciones tecnológicas personalizadas y flexibles, adaptadas a las necesidades específicas de cada organización. Este enfoque permite que las empresas optimicen su funcionamiento y se mantengan competitivas en un entorno empresarial en constante evolución. Uno de los pilares fundamentales de Logicalis Spain es nuestro compromiso con la transformación digital de las organizaciones. Acompañamos a nuestros clientes a lo largo de todo su proceso de cambio, utilizando una estructura probada que garantiza la eficacia y el correcto funcionamiento de las soluciones implementadas. Nuestras principales áreas de negocio son Data Analytics, Seguridad, Tecnología e Infraestructuras y junto con Cloud y servicios gestionados ofrecemos las herramientas y estrategias necesarias para cada cliente. La compañía cuenta con más de 900 empleados altamente capacitados y expertos del sector, quienes aportan su experiencia para garantizar la satisfacción del cliente. Es importante destacar que más del 81% del negocio de Logicalis Spain proviene de clientes con los que han mantenido una relación con la empresa durante más de cinco años, lo que refleja la confianza y satisfacción generadas. Además, la amplia experiencia y relaciones con múltiples fabricantes del sector de TI nos permite ofrecer soluciones innovadoras y efectivas, asegurando el éxito de nuestros clientes en su transformación digital.