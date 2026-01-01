KPC (Key Performance Consulting)

Fondé en 2010, KPC est un cabinet de conseil et d'expertise spécialisé en Data et Digital. Grâce à la convergence de nos savoir-faire, nous créons les solutions qui façonnent les entreprises performantes et digitales de demain.

Du Conseil à la mise œuvre, nous avons organisé nos savoir-faire dans une offre pluridisciplinaire et intégrée avec une approche innovante, unifiant la maîtrise des données, des processus métiers et de l'Intelligence Artificielle (IA).

Avec une équipe de Consultants passionnés, répartis dans 8 agences en France (Paris, Aix-en-Provence, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Lyon, Sophia Antipolis, Montpellier) et des implantations internationales, KPC se développe au plus proche de ses clients avec l’ambition de fournir un accompagnement réactif et personnalisé, adaptées aux besoins spécifiques de chaque client.

Nos domaines d’intervention couvrent : Conseil & Stratégie Data, Data Cloud & Analytics, Advanced Analytics & GenIA, Gouvernance de Données, CRM, ERP, EPM et Digital Factory.

Nos points de différenciation :

· Des Practices transverses : Au cœur de notre stratégie d'unification de la data et des processus métiers, nous encourageons l'innovation et la collaboration entre nos équipes au sein de nos practices, quel que soit leur domaine d'expertise. Cette approche, plus souple que les grands plateaux de compétences souvent rigides, favorise une véritable synergie des expertises.

· Organisation agile : Qu'il s'agisse de projets régionaux ou de grands programmes nationaux, notre organisation repose sur une structure matricielle et transversale agile, centrée sur nos practices. Cette approche nous permet de proposer des solutions end-to-end flexibles, de constituer des équipes projet pluridisciplinaires, parfaitement adaptées aux besoins des projets de transformation complexes et enfin d'apporter des solutions innovantes pour atteindre les objectifs ambitieux de nos clients.

· Innovations & Partenariats : Grâce à des partenariats stratégiques et de nombreuses certifications avec des éditeurs leaders du marché comme SAP, Salesforce, Snowflake, Qlik, Talend, et Microsoft, KPC intègre les dernières innovations technologiques dans ses offres pour proposer des solutions à forte valeur ajoutée, en exploitant pleinement le potentiel de chaque technologie.

La force de KPC réside dans une combinaison unique de solutions technologiques de pointe, d'expertises hyperspécialisées et d'une organisation interne agile. Ces atouts positionnent KPC comme un partenaire incontournable, capable de relever les défis complexes de projet de transformation à la convergence de la Data et des Processus Métier, en apportant des solutions innovantes et adaptées aux besoins spécifiques de chaque client.