Solution Areas
- Financial Services
- Healthcare & Life Sciences
- Technology
- Retail & Consumer Goods
- Media & Entertainment
Infostrux Solutions Inc.
Infostrux is a Snowflake Services Partner building and operating reliable cloud-native data solutions for business intelligence, data analytics, and data product use cases. Our core focus is in building, integrating, and managing data solutions to deliver certified data sets to our customers. We accomplish that by building automated data pipelines that bring data from all of the organizational data sources into a unified data cloud solution running on Snowflake’s Data Cloud platform.