Skip to content

Free Dev Day — June 25 — Virtual

Don’t just hear about AI — build it. Luminary talks and hands-on labs.

Claim my spot
All Partners
Infostrux logo
Solution Areas
  • Financial Services
  • Healthcare & Life Sciences
  • Technology
  • Retail & Consumer Goods
  • Media & Entertainment
Workload Specializations
  • Data Engineering
  • Analytics
Snowpro Core Certifications: 35
Snowpro Advanced Certifications: 7
Snowflake AI Data Cloud Elite Services Partner badge
Elite

Infostrux Solutions Inc.

Headquarters: Canada
Website

Infostrux is a Snowflake Services Partner building and operating reliable cloud-native data solutions for business intelligence, data analytics, and data product use cases. Our core focus is in building, integrating, and managing data solutions to deliver certified data sets to our customers. We accomplish that by building automated data pipelines that bring data from all of the organizational data sources into a unified data cloud solution running on Snowflake’s Data Cloud platform.

Snowflake Partner Network

Deliver more meaningful data insights with a robust array of tools and partners who will help make the most of your Snowflake investment.