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Free Dev Day — June 25 — Virtual

Don’t just hear about AI — build it. Luminary talks and hands-on labs.

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Workload Specializations
  • Data Engineering
Snowpro Core Certifications: 9
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Icon Analytics

Headquarters: United States
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Icon is a data-driven consulting firm that transforms businesses by delivering innovative data solutions. Focused on seamless data integration and scalable architectures, Icon harnesses advanced technologies to enhance operational efficiency, provide strategic insights, and foster innovation.

Our expertise spans data engineering, cloud engineering, data governance, business intelligence, and AI/ML. As a trusted "TrueBlue" Snowflake partner, we specialize in migrations, data lakes, data warehouses, data engineering, BI solutions, and AI/ML workloads.

We offer scalable, tailored solutions across multiple industries, driving business growth and innovation. At Icon, we prioritize customer success through strategic, forward-thinking solutions, always keeping innovation and future readiness at the core of our work.

Please visit us at: www.iconanalytics.io

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