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Folio3 Software Inc. logo
Snowpro Core Certifications: 2
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Folio3 Software, Inc.

Headquarters: United States
Website

Folio3 is a Select Snowflake Partner delivering enterprise-grade data solutions for healthcare, private equity & venture capital, sports analytics, and agriculture organizations. With 50 certified data engineers and 10 SnowPro-certified professionals, we specialize in HIPAA-compliant data architectures, portfolio analytics platforms, real-time performance tracking, and AI/ML enablement on Snowflake AI Data Cloud.

SNOWFLAKE EXPERTISE:

Implementation & Migration

Zero-downtime migration from legacy systems using our proven 90-day framework.

We've completed 15 successful Snowflake implementations across regulated

industries with zero compliance violations.

Data Engineering

Modern data pipelines leveraging Snowpipe for real-time ingestion, Streams

for change data capture, Tasks for orchestration, and Snowpark for advanced

transformations.

HIPAA & Compliance Solutions

End-to-end security for healthcare PHI data with dynamic data masking,

role-based access controls, comprehensive audit trails, and BAA support.

Specialized in HIPAA, GDPR, and SOC 2 compliance.

AI/ML with Snowflake Cortex

Document intelligence, automated data extraction, and predictive analytics

using Snowflake Cortex. We've achieved 85% reduction in manual data entry

with 95% extraction accuracy.

Portfolio & Investment Analytics

Unified data platforms for PE/VC firms to consolidate portfolio company

metrics, track KPIs across investments, automate reporting, and enable

data-driven investment decisions.

Managed Services

24/7 Snowflake administration, performance optimization, cost management,

and proactive monitoring. We maintain 99.9% uptime while reducing cloud

costs by 30% on average.

PROVEN RESULTS:

- 60% average query performance improvement

- 40% reduction in data infrastructure costs

- 90-day average implementation timeline

- Zero compliance violations across healthcare projects

- 70% reduction in portfolio reporting time for PE/VC firms

- 87% faster time-to-insight for analytics

INDUSTRY SOLUTIONS:

Healthcare: EHR integration, patient 360 analytics, clinical data warehousing, real-time care coordination dashboards, HIPAA-compliant data platforms

Private Equity & Venture Capital: Portfolio company data consolidation, investment performance tracking, deal flow management, operational KPI dashboards, automated LP reporting, due diligence data rooms

Sports Analytics: Player performance analytics, fan engagement platforms, real-time game statistics, sports betting data integration, athlete health and injury prediction

Agriculture & Farming: IoT sensor data integration, precision agriculture analytics, crop yield prediction, supply chain optimization, livestock management systems

CERTIFICATIONS:

- Snowflake Select Partner

- SnowPro Core & Advanced Certified Team

- AWS Advanced Consulting Partner

- Microsoft Azure Solutions Partner

- Databricks Platform Expertise

Snowflake Partner Network

Deliver more meaningful data insights with a robust array of tools and partners who will help make the most of your Snowflake investment.