Eigen X, LLC
Eigen X is a leading provider of Customer Relationship Management (CRM), Data Analytics and Product Portfolio Management (PPM) services. Our experienced consultants deliver innovative solutions to challenges in enterprise systems, data management, and digital technologies.
Eigen X is a technology services company delivering scalable solutions which achieve business outcomes for a unique blend of Fortune 1000 and emerging companies as well as educational institutions and not-for-profits. Headquartered in suburban Philadelphia, PA, Eigen X is comprised of seasoned professionals with deep consulting expertise, substantial background in enterprise systems and data management and expertise in emerging and digital technologies.
At Eigen X, we bridge the gap between business and IT. Our technology skills, platform partners, and overall business experience enable us to deliver scalable solutions and maximize business value.