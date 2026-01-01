Your partner for secure, efficient, and always available data management and analysis solutions:

- Development of Managed Data Clouds and centralization of your data with Snowflake

- Robust data structure as the foundation for AI-powered data analysis and processing

- Expertise in regulated industries such as energy, logistics, and the automotive industry

- Deep integration and development expertise in Snowflake, Microsoft Azure, and AWS

- Over 40 experienced consultants based in Frankfurt and Berlin, deployed across Europe.

eBiz Consulting GmbH has been a trusted partner for DAX and mid-sized companies since 2011. We specialize in the implementation and optimization of Snowflake solutions as well as the integration of Microsoft and AWS technologies to take your data strategy to the next level. Rely on our expertise to implement your cloud and Snowflake initiatives efficiently and future-proof.

We would be happy to discuss your project and develop solutions with you that can be implemented step by step or all at once.

Beschreibung:

Ihr Partner für sichere, effiziente und stets verfügbare Datenmanagement- und Analyse-Lösungen:

- Aufbau von Managed Data Clouds und Zentralisierung Ihrer Daten mit Snowflake

- Robuste Datenstruktur als Fundament für KI-gestützte Datenanalyse und -verarbeitung

- Expertise in regulierten Branchen wie Energie, Logistik und Automobilindustrie

- Tiefgehende Integrations und Entwicklungs Expertise in Snowflake, Microsoft Azure und AWS

- Über 40 erfahrene Berater an Standorten in Frankfurt und Berlin im europaweiten Einsatz.

Die eBiz Consulting GmbH ist seit 2011 ein verlässlicher Partner für DAX- und mittelständische Unternehmen. Wir sind spezialisiert auf die Implementierung und Optimierung von Snowflake-Lösungen sowie auf die Integration von Microsoft- und AWS-Technologien, um Ihre Datenstrategie auf das nächste Level zu heben. Verlassen Sie sich auf unsere Erfahrung, um Ihre Cloud- und Snowflake-Initiativen effizient und zukunftssicher umzusetzen.

Gerne Besprechen wir Ihr Projekt und erarbeiten mit Ihnen gemeinsam Lösungen die Sie Schritt für Schritt oder in einem Durchlauf implementieren können.