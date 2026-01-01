DiLytics Inc
DiLytics is a San Mateo, California–based IT services company specializing in providing Data Analytics, Business Intelligence, Data Warehousing, Data Integration and AI solutions. DiLytics helps organizations unlock the full potential of their data on Snowflake data cloud leveraging Snowflake, Snowpark and Cortex services.
DiLytics services span the full Data Analytics and AI lifecycle - Think, Build, and Run - supporting customers in defining their vision, architecting modern data and AI platforms, implementing scalable solutions, and managing them efficiently.
DiLytics has also created DiLytics Insight Solutions, a suite of GenAI-powered, pre-built analytics applications spanning Finance, Planning and Budgeting, HR, Procurement, Grants, Property Management, Compliance, Manufacturing, and more. These solutions significantly accelerate time-to-value.
DiLytics has delivered Data Analytics and AI solutions across several U.S. public sector agencies at federal, state, county and city levels and commercial enterprises across pharmaceutical and life sciences, manufacturing, medical devices, semiconductor, food and beverages, retail, asset leasing and hospitality sectors.