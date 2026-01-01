BizAcuity Inc
BizAcuity is a global data analytics, AI, and business intelligence consulting firm helping enterprises turn complex data into clear, actionable insights. Since 2011, we’ve partnered with organizations across industries, including hospitality, finance, real estate, telecom, and gaming. We modernize data platforms, apply AI to business problems, optimize analytics, and accelerate decision-making. Our expertise spans enterprise AI, BI strategy, advanced analytics, AI/ML enablement, and cloud migration, with delivery models that balance speed, scalability, and cost efficiency.
As a Snowflake AI Data Cloud Services Partner, BizAcuity helps clients unlock the full potential of Snowflake, whether migrating from legacy systems, fine-tuning cost-performance, or embedding AI/ML into analytics workflows. Our teams design secure, usage-aware architectures that enable real-time, governed data sharing and measurable ROI, ensuring organizations get maximum value from every Snowflake investment.