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Free Dev Day — June 25 — Virtual

Don’t just hear about AI — build it. Luminary talks and hands-on labs.

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Workload Specializations
  • Data Engineering
  • Analytics
Snowpro Core Certifications: 54
Snowpro Advanced Certifications: 5
Snowflake AI Data Cloud Elite Services Partner badge
Premier
Elite

Billigence Pty Ltd, organizacni slozka CR

Headquarters: Czech Republic
Website

Billigence is a Business Intelligence & Data Analytics consultancy with a global reach bringing insights to its customers and delivering the best business outcomes using data. Billigence leverage proven, cutting-edge technologies to provide professional services in areas including data governance, cloud analytics, data architecture, data warehousing, data visualization, predictive modelling, data consolidation & enrichment, data quality and more. Headquartered in Sydney, Australia with EMEA offices in London, Frankfurt, Stockholm, Prague and Warsaw, Billigence transforms the way people work with data.

Snowflake Partner Network

Deliver more meaningful data insights with a robust array of tools and partners who will help make the most of your Snowflake investment.