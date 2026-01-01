ASI, c’est près de 30 ans d’engagement au service d’une transformation numérique responsable et à impact. Nous réunissons 400 experts aux compétences complémentaires - designers d’expérience, développeurs, product owners,data analystes, data & IA engineers, architectes SI, chefs de projets, consultants… - pour vous accompagner de l’idée à l’impact en concevant et réalisant des services numériques innovants, sur-mesure et de bout en bout. Notre ambition : créer de la valeur durable grâce au numérique, en plaçant l’humain, l’utilité et l’impact positif au coeur de chaque projet. Nous mobilisons nos expertises croisées pour imaginer des solutions simples, utiles et responsables au service de toutes et tous : utilisateurs, clients, collaborateurs, société et planète. C’est ce qui nous anime au quotidien. ASI = Au Service de l’Impact.