Skip to content

Free Dev Day — June 25 — Virtual

Don’t just hear about AI — build it. Luminary talks and hands-on labs.

Claim my spot
All Partners
Altis logo
Solution Areas
  • Financial Services
Workload Specializations
  • Data Engineering
  • Analytics
Snowpro Core Certifications: 22
Snowpro Advanced Certification: 1
Snowflake AI Data Cloud Elite Services Partner badge
Elite

Altis Consulting, ANZ

Headquarters: Australia
Website

Altis Consulting is an Australian-owned global data analytics company. We guide businesses, institutions and government agencies to solve unique data challenges, and make effective decisions. Founded in Sydney, Altis Consulting today provides services across Australia and New Zealand. We help you use data to see your business differently. With a uniquely customer-focused approach, Altis provides the advice, infrastructure, tools and processes to deliver actionable insights and extract real value from data.

Snowflake Partner Network

Deliver more meaningful data insights with a robust array of tools and partners who will help make the most of your Snowflake investment.