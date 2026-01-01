Solution Areas
- Financial Services
Altis Consulting, ANZ
Altis Consulting is an Australian-owned global data analytics company. We guide businesses, institutions and government agencies to solve unique data challenges, and make effective decisions. Founded in Sydney, Altis Consulting today provides services across Australia and New Zealand. We help you use data to see your business differently. With a uniquely customer-focused approach, Altis provides the advice, infrastructure, tools and processes to deliver actionable insights and extract real value from data.