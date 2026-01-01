ACSSI est spécialisée dans le domaine de la DATA, l'IA, le CLOUD, le développement SUR MESURE, et les solutions SAP.

Intégrateur de solutions Data Cloud (Snowflake), Data Management (Talend), Data Analytics (Qlik), Data Catalog (Datagalaxy). ACSSI, fort de ses 100 consultants Data, accompagne ses clients sur toutes les phases des projets : Stratégie, aide au choix, expertise, formation, développement, TMA...

Plus de 300 clients travaillent avec nous sur la mise en place de leurs solutions DATA.

ACSSI se positionne comme un acteur clé dans le domaine du conseil en technologies de l'information, offrant des solutions variées et personnalisées pour répondre aux besoins technologiques et stratégiques de ses clients.