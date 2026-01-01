CCPA-Compliance-Leitfaden: Anforderungen und Vorschriften
Heutige Unternehmen sind ausnahmslos auf Verbraucherdaten angewiesen, um besser zu verstehen, wer ihre Kund:innen sind, und um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Diese Daten, die von grundlegenden demografischen Informationen bis hin zum Online-Surfverhalten alles umfassen können, werden häufig genutzt, um die Personalisierung auf Websites und in Apps zu verbessern und relevante Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln. Verbraucherdaten sind auch für Marketer:innen besonders wertvoll, die sie für zielgerichtete Werbung nutzen. Da sich die Verbraucher:innen jedoch zunehmend bewusst werden, wie viele ihrer Daten erfasst werden, sind sie verständlicherweise besorgt darüber, wie diese Informationen genutzt, weitergegeben und geschützt werden.
- Übersicht
- Was ist CCPA-Compliance?
- Welche personenbezogenen Daten regelt der CCPA?
- Wichtige Verbraucherrechte nach dem CCPA
- Wer muss den California Consumer Privacy Act (CCPA) einhalten?
- So werden Sie CCPA-konform: 6 Anforderungen
- Strafen bei Nichteinhaltung des CCPA
- CCPA vs. DSGVO: Was ist der Unterschied?
- Fazit
- FAQs zur CCPA-Compliance
- Ressourcen
Übersicht
Heutige Unternehmen sind ausnahmslos auf Verbraucherdaten angewiesen, um besser zu verstehen, wer ihre Kund:innen sind, und um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Diese Daten, die von grundlegenden demografischen Informationen bis hin zum Online-Surfverhalten alles umfassen können, werden häufig genutzt, um die Personalisierung auf Websites und in Apps zu verbessern und relevante Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln. Verbraucherdaten sind auch für Marketer:innen besonders wertvoll, die sie für zielgerichtete Werbung nutzen. Da sich die Verbraucher:innen jedoch zunehmend bewusst werden, wie viele ihrer Daten erfasst werden, sind sie verständlicherweise besorgt darüber, wie diese Informationen genutzt, weitergegeben und geschützt werden.
Im Jahr 2018 führte Kalifornien als erster US-Bundesstaat eine umfassende Datenschutzrichtlinie ein, den California Consumer Privacy Act (CCPA), der die Rechte der Einwohner:innen Kaliforniens in Bezug auf den Schutz ihrer personenbezogenen Daten schützen und durchsetzen soll. Heute gibt es 20 Bundesstaaten mit ähnlichen Datenschutzgesetzen, aber der CCPA bleibt der bemerkenswerteste, was zum Teil an der großen Bevölkerung des Bundesstaates liegt.
Die Auswirkungen des CCPA auf Unternehmen nehmen zu. Der Schutz von Verbraucherdaten ist nicht nur gesetzlich vorgeschrieben, sondern gibt Kund:innen in der Regel auch ein sichereres Gefühl, stärkt ihre Loyalität und schützt Ihre Marke und Ihren Ruf. In diesem Artikel gehen wir näher auf die im CCPA festgelegten Vorschriften ein, wer diese einhalten muss und warum dies sowohl für Verbraucher:innen als auch für Unternehmen unerlässlich ist.
Was ist CCPA-Compliance?
Der California Consumer Privacy Act trat im Januar 2020 in Kraft und verpflichtet Unternehmen zur Einhaltung einer Reihe von Vorschriften, die die Datenschutzrechte der Kalifornier:innen schützen. Der von der kalifornischen Legislative ausgearbeitete CCPA verlangt von Unternehmen Transparenz darüber, wie sie Verbraucherdaten erfassen und nutzen. Er verlangt außerdem, dass sie strengere Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der Verbraucherdaten ergreifen und Prozesse für die Bearbeitung von Verbraucheranfragen bezüglich ihrer personenbezogenen Daten implementieren.
Der CCPA gibt Einzelpersonen das Recht zu erfahren, wie ihre personenbezogenen Daten genutzt werden, das Recht, dem Verkauf ihrer Daten zu widersprechen, das Recht, diese Daten löschen zu lassen, und das Recht, wegen der Ausübung dieser Rechte nicht diskriminiert zu werden.
Welche personenbezogenen Daten regelt der CCPA?
Der CCPA schützt die personenbezogenen Daten von Einwohner:innen Kaliforniens, einschließlich Einzelpersonen, Haushalten, Bewerber:innen, Mitarbeiter:innen, unabhängigen Auftragnehmer:innen und anderen Geschäftskontakten. Die Richtlinie definiert personenbezogene Daten als „alle Daten, die Sie oder Ihren Haushalt direkt oder indirekt identifizieren, sich darauf beziehen oder vernünftigerweise damit in Verbindung gebracht werden könnten“. Dazu zählen:
- Name oder Spitzname
- E-Mail-Adresse
- Kaufhistorie
- Browserverlauf
- Standortdaten
- Beschäftigungsdaten
- IP-Adresse
- Profile, die Unternehmen über Sie erstellen, einschließlich pseudonymer Profile (wie Ihr Benutzername)
- Weitere sensible personenbezogene Daten, darunter:
- Sozialversicherungs-, Pass-, Führerschein- oder Personalausweisnummer
- Zugangsdaten für Finanzkonten
- Die genaue Geolokalisierung der Verbraucher:innen
- Rassische oder ethnische Herkunft, Staatsbürgerschafts- oder Einwanderungsstatus, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen oder Gewerkschaftszugehörigkeit
- Inhalte von Nachrichten (e.g., E-Mails, SMS, Chats), sofern sie nicht an das Unternehmen gerichtet sind
- Genetische Daten
- Biometrische Daten (e.g., Gesichtserkennung)
- Informationen über Ihre Gesundheit, sexuelle Aktivität oder sexuelle Orientierung
Wichtige Verbraucherrechte nach dem CCPA
Um kalifornischen Verbraucher:innen mehr Kontrolle über ihre privaten Daten zu geben, hat der CCPA die folgenden Datenschutzrechte festgelegt:
- Das Recht zu erfahren, welche Daten erfasst werden
- Das Recht auf Löschung personenbezogener Daten
- Das Recht, dem Verkauf personenbezogener Daten zu widersprechen
- Das Recht auf Nichtdiskriminierung
- Das Recht auf Datenübertragbarkeit
Im Jahr 2020 stimmten die kalifornischen Wähler:innen einer Änderung des CCPA zu, die zusätzliche Schutzmaßnahmen umfasste, darunter:
- Das Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten
- Das Recht auf Einschränkung der Nutzung und Offenlegung der über sie erfassten sensiblen personenbezogenen Daten
Wer muss den California Consumer Privacy Act (CCPA) einhalten?
Während jedes Unternehmen, das Daten von Einwohner:innen Kaliforniens erfasst, die spezifischen Compliance-Vorschriften mit dem Bundesstaat abklären sollte, gilt der CCPA für gewinnorientierte Unternehmen, die in Kalifornien tätig sind und eine der folgenden Bedingungen erfüllen:
- Einen Bruttojahresumsatz von mindestens 26.625.000 USD erzielen
- Personenbezogene Daten von 100.000 oder mehr kalifornischen Einwohner:innen, Haushalten oder Geräten kaufen, verkaufen oder weitergeben
- 50 % oder mehr ihres Jahresumsatzes aus dem Verkauf der personenbezogenen Daten kalifornischer Einwohner:innen erzielen
Es ist wichtig zu beachten, dass der California Consumer Privacy Act nicht für Behörden oder Non-Profit-Organisationen – wie Wohltätigkeitsorganisationen und Bildungseinrichtungen – gilt, da sie nach dem Gesetz nicht als „Unternehmen“ gelten. Non-Profit-Organisationen müssen den CCPA jedoch trotzdem einhalten, wenn sie:
- Mit einem CCPA-regulierten Unternehmen verbunden sind und personenbezogene Daten sowie das Branding teilen
- Sich in einer Partnerschaft oder einem Joint Venture befinden, an dem jedes Unternehmen mit mindestens 40 % beteiligt ist
So werden Sie CCPA-konform: 6 Anforderungen
Wenn Ihr Unternehmen die oben genannten Kriterien erfüllt, finden Sie hier einige der wichtigsten Anforderungen, die erfüllt werden müssen, um CCPA-konform zu werden:
1. Datenschutzrichtlinien aktualisieren
Erstellen Sie eine leicht zugängliche Datenschutzrichtlinie, in der klar dargelegt wird, welche Daten erfasst werden, zu welchem Zweck sie erfasst werden und wie Kund:innen ihre Rechte in Bezug auf ihre privaten Daten ausüben können.
2. Klare Opt-out-Mechanismen bereitstellen
Geben Sie Kund:innen eine einfache Möglichkeit, dem Verkauf oder der Weitergabe ihrer Daten zu widersprechen.
3. Anfragen auf Datenzugriff und -löschung ermöglichen
Bieten Sie Kund:innen eine klare und einfache Möglichkeit, den Zugriff auf ihre Daten oder deren Löschung zu beantragen.
4. Mitarbeitende in Compliance schulen
Stellen Sie sicher, dass Ihre Mitarbeitenden in CCPA-Compliance geschult sind und wissen, wie sie Anfragen von Kund:innen bezüglich deren Daten bearbeiten.
5. Detaillierte Datenbestände pflegen
Führen Sie regelmäßige Dateninventuren durch und erstellen Sie Datenzuordnungen (Data Maps), um genau zu wissen, über welche personenbezogenen Daten Ihr Unternehmen verfügt, wo diese gespeichert sind und wie sie verwendet werden.
6. Prozesse zur Identitätsprüfung etablieren
Stellen Sie sicher, dass Sie über strenge Sicherheitsmaßnahmen verfügen, um personenbezogene Daten zu schützen und unbefugten Zugriff zu verhindern.
Strafen bei Nichteinhaltung des CCPA
Das Sammeln und Verkaufen von Verbraucherdaten ist ein großes Geschäft. Die Online-Gewohnheiten von Verbraucher:innen generieren Daten, die für Unternehmen, die ihre Marketingbemühungen optimieren und neue Geschäftsmöglichkeiten schaffen wollen, äußerst wertvoll sind. Kalifornien gibt Einzelpersonen mehr Kontrolle über ihre personenbezogenen Daten, was auch die Bestrafung von Unternehmen einschließt, die gegen Bestimmungen des CCPA verstoßen.
Zu den gängigen CCPA-Strafen, die vom kalifornischen Generalstaatsanwalt durchgesetzt werden, gehören Gebühren pro Verstoß, wie z. B. 2.663 USD für jeden unbeabsichtigten Verstoß und 7.988 USD für jeden vorsätzlichen Verstoß sowie für Verstöße, die personenbezogene Daten von Minderjährigen unter 16 Jahren betreffen (beachten Sie, dass diese Zahlen inflationsbereinigt sind und sich jährlich ändern können).
Verstöße können sich schnell summieren: Ein einzelner Verstoß könnte eine Datenschutzverletzung sein, die nur eine einzige Person betrifft. Da Datenschutzverletzungen jedoch selten nur eine Person betreffen – in der Regel sind Tausende von Kund:innen betroffen –, können sich die Strafen schnell auf beträchtliche Beträge summieren. Zusätzlich zu den Gebühren kann die Nichteinhaltung der CCPA-Vorschriften im Falle einer Datenschutzverletzung zu Sammelklagen und Privatklagen führen, die zivilrechtliche Strafen nach sich ziehen.
CCPA vs. DSGVO: Was ist der Unterschied?
Wenn es um den Schutz von Verbraucherdaten geht, hatte die EU gegenüber den USA einen Vorsprung. Im Jahr 2016 verabschiedete die EU die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), um die personenbezogenen Daten von Einwohner:innen der EU zu schützen. DSGVO und CCPA sind sich insofern ähnlich, als beide darauf abzielen, Einzelpersonen in Bezug auf ihre personenbezogenen Daten zu schützen und zu stärken. Beide Gesetze geben Verbraucher:innen das Recht, der Datenerfassung zuzustimmen oder sie abzulehnen, das Recht auf Korrektur bei Fehlern sowie das Recht auf Auskunft über ihre Daten oder deren Löschung. Beide Gesetze verlangen zudem von Unternehmen, Einzelpersonen persönlich zu benachrichtigen, wenn es zu einer Sicherheitsverletzung gekommen ist.
Trotz ihrer Ähnlichkeiten weisen DSGVO und CCPA einige grundlegende Unterschiede auf:
Compliance-Anforderungen
Die DSGVO gilt für jedes Unternehmen, das personenbezogene Daten von Einwohner:innen der EU erfasst, während der CCPA nur für Unternehmen mit einem Bruttojahresumsatz von mindestens 26.625.000 USD gilt (beachten Sie, dass dieser Wert inflationsbereinigt ist und sich jährlich ändern kann). Neben dem Erreichen des Umsatzschwellenwerts kann die Anwendbarkeit des CCPA auch durch das Datenvolumen oder den Datenverkauf ausgelöst werden.
Umfang der abgedeckten personenbezogenen Daten
Der CCPA deckt Daten ab, die von jedem Gerät erfasst werden, das direkt oder indirekt mit dem Internet oder einem anderen Gerät verbunden ist, einschließlich solcher innerhalb eines Haushalts (definiert als „eine wie auch immer identifizierte Gruppe von Verbraucher:innen, die an derselben Wohnadresse zusammenleben und gemeinsame Geräte oder Dienste nutzen“), während dies bei der DSGVO nicht der Fall ist.
Geografische Zuständigkeit
Die DSGVO schützt alle Personen in der EU, unabhängig von ihrer Staatsbürgerschaft, während der CCPA nur Einwohner:innen von Kalifornien schützt.
Einwilligungsanforderungen
Die DSGVO verlangt von Verbraucher:innen eine eindeutige Einwilligung zur Erfassung ihrer Daten, während der CCPA es Nutzer:innen ermöglicht, der Datenerfassung zu widersprechen. Unternehmen, die unter den CCPA fallen, benötigen keine anfängliche Einwilligung, um mit der Erfassung von Verbraucherdaten zu beginnen.
Bußgelder und Strafen
CCPA-Strafen bei Nichteinhaltung sind in der Regel Bußgelder, die pro Einzelfall verhängt werden, während die DSGVO weitaus strengere Strafen vorsieht, die bis zu 4 % des weltweiten Jahresumsatzes des Zuwiderhandelnden oder 20 Millionen Euro betragen können, je nachdem, welcher Betrag höher ist.
Durchsetzung von Verbraucherrechten
In der EU setzen die Aufsichtsbehörden in jedem Mitgliedsland die Einhaltung der DSGVO durch. In Kalifornien setzt das Büro des Generalstaatsanwalts den CCPA durch.
Fazit
Als Reaktion auf die Zunahme des Datenhandels erkannte Kalifornien als erster Bundesstaat des Landes, wie wichtig es ist, seinen Einwohner:innen die Kontrolle über ihre personenbezogenen Daten zu geben. Seit der Verabschiedung des California Consumer Privacy Act im Jahr 2018 sind andere Bundesstaaten diesem Beispiel gefolgt. Heute haben kalifornische Verbraucher:innen das Recht zu erfahren, wie ihre personenbezogenen Daten verwendet werden, das Recht, dem Verkauf ihrer Daten zu widersprechen, das Recht, jegliche Daten löschen zu lassen, und das Recht, bei der Ausübung dieser Rechte nicht diskriminiert zu werden.
Die Sicherstellung der CCPA-Compliance in Kalifornien ist nicht nur aus rechtlichen Gründen notwendig, sondern auch unerlässlich für den Aufbau von Kundenvertrauen. Das Wissen, dass ihre personenbezogenen Daten geschützt sind, trägt wesentlich dazu bei, Loyalität und Wohlwollen bei Ihren Kund:innen aufzubauen.
FAQs zum CCPA-Compliance-Leitfaden
Unternehmen können die CCPA-Compliance zunächst sicherstellen, indem sie ihre Datenschutzrichtlinien aktualisieren, sodass Nutzer:innen genau wissen, welche Daten erfasst werden, zu welchem Zweck sie erfasst werden und wie sie ihre Rechte in Bezug auf ihre privaten Daten ausüben können. Es ist auch wichtig, einen klaren Opt-out-Prozess bereitzustellen, damit Nutzer:innen den Verkauf oder die Weitergabe ihrer Daten verhindern können. Außerdem müssen Sie Kund:innen eine klare und einfache Möglichkeit bieten, den Zugriff auf oder die Löschung von bereits erfassten Daten zu beantragen. Die Schulung von Mitarbeitenden zur CCPA-Compliance ist von entscheidender Bedeutung. Sie sollten die Anforderungen und Strafen verstehen sowie wissen, wie sie Anfragen von Kund:innen bezüglich ihrer personenbezogenen Daten bearbeiten.
Obwohl es keine offizielle, staatlich ausgestellte CCPA-Zertifizierung des Bundesstaates Kalifornien gibt, bieten Drittanbieter Zertifizierungen für Personen an, die nachweisen können, dass sie über ein grundlegendes Verständnis des CCPA verfügen.
CCPA-Compliance-Software ist ein unverzichtbares Tool zur Gewährleistung der Compliance, das es Unternehmen erleichtert, Datenanfragen zu verfolgen, Berichte zu erstellen und Richtlinien zu aktualisieren. Beispiele für häufig genannte Tools sind Software von Scytale, Ketch, OneTrust und Osano.
Dokumentendatenbanken sind für die Speicherung und Verwaltung von semistrukturierten Daten konzipiert, was JSON ideal macht, da es flexibel und schemalos ist und die Speicherung von Daten in einem in sich geschlossenen „Dokument“ ermöglicht. Vor JSON war XML aus denselben Gründen am beliebtesten für Dokumentendatenbanken, aber JSON ist einfacher und besser lesbar als XML mit seinen ausführlichen öffnenden und schließenden Tags, was zudem zu kleineren Dateigrößen führt.