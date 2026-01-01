CCPA-Compliance-Leitfaden: Anforderungen und Vorschriften

Wenn es um den Schutz von Verbraucherdaten geht, hatte die EU gegenüber den USA einen Vorsprung. Im Jahr 2016 verabschiedete die EU die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), um die personenbezogenen Daten von Einwohner:innen der EU zu schützen. DSGVO und CCPA sind sich insofern ähnlich, als beide darauf abzielen, Einzelpersonen in Bezug auf ihre personenbezogenen Daten zu schützen und zu stärken. Beide Gesetze geben Verbraucher:innen das Recht, der Datenerfassung zuzustimmen oder sie abzulehnen, das Recht auf Korrektur bei Fehlern sowie das Recht auf Auskunft über ihre Daten oder deren Löschung. Beide Gesetze verlangen zudem von Unternehmen, Einzelpersonen persönlich zu benachrichtigen, wenn es zu einer Sicherheitsverletzung gekommen ist.

Trotz ihrer Ähnlichkeiten weisen DSGVO und CCPA einige grundlegende Unterschiede auf:

Compliance-Anforderungen

Die DSGVO gilt für jedes Unternehmen, das personenbezogene Daten von Einwohner:innen der EU erfasst, während der CCPA nur für Unternehmen mit einem Bruttojahresumsatz von mindestens 26.625.000 USD gilt (beachten Sie, dass dieser Wert inflationsbereinigt ist und sich jährlich ändern kann). Neben dem Erreichen des Umsatzschwellenwerts kann die Anwendbarkeit des CCPA auch durch das Datenvolumen oder den Datenverkauf ausgelöst werden.

Umfang der abgedeckten personenbezogenen Daten

Der CCPA deckt Daten ab, die von jedem Gerät erfasst werden, das direkt oder indirekt mit dem Internet oder einem anderen Gerät verbunden ist, einschließlich solcher innerhalb eines Haushalts (definiert als „eine wie auch immer identifizierte Gruppe von Verbraucher:innen, die an derselben Wohnadresse zusammenleben und gemeinsame Geräte oder Dienste nutzen“), während dies bei der DSGVO nicht der Fall ist.

Geografische Zuständigkeit

Die DSGVO schützt alle Personen in der EU, unabhängig von ihrer Staatsbürgerschaft, während der CCPA nur Einwohner:innen von Kalifornien schützt.

Einwilligungsanforderungen

Die DSGVO verlangt von Verbraucher:innen eine eindeutige Einwilligung zur Erfassung ihrer Daten, während der CCPA es Nutzer:innen ermöglicht, der Datenerfassung zu widersprechen. Unternehmen, die unter den CCPA fallen, benötigen keine anfängliche Einwilligung, um mit der Erfassung von Verbraucherdaten zu beginnen.

Bußgelder und Strafen

CCPA-Strafen bei Nichteinhaltung sind in der Regel Bußgelder, die pro Einzelfall verhängt werden, während die DSGVO weitaus strengere Strafen vorsieht, die bis zu 4 % des weltweiten Jahresumsatzes des Zuwiderhandelnden oder 20 Millionen Euro betragen können, je nachdem, welcher Betrag höher ist.

Durchsetzung von Verbraucherrechten

In der EU setzen die Aufsichtsbehörden in jedem Mitgliedsland die Einhaltung der DSGVO durch. In Kalifornien setzt das Büro des Generalstaatsanwalts den CCPA durch.