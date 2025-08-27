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Was ist Stammdatenmanagement? Definition und Strategie

Das Stammdatenmanagement (MDM, Master Data Management) führt Daten aus dem gesamten Unternehmen zusammen, um eine einzige, zuverlässige Source of Truth zu schaffen.

  • Übersicht
  • Was sind Stammdaten?
  • Warum ist Stammdatenmanagement wichtig?
  • Wichtige MDM-Komponenten
  • MDM-Beispiele und -Anwendungsfälle
  • Umsetzung einer MDM-Strategie
  • Best Practices für Stammdatenmanagement
  • MDM-Tools und -Lösungen
  • Häufig gestellte Fragen
  • Weitere Ressourcen

Übersicht

Das Stammdatenmanagement (MDM, Master Data Management) ist die Grundlage für die Schaffung einer einheitlichen, genauen und umfassenden Sicht auf die Geschäftsinformationen. Durch die Integration von Daten aus internen und externen Quellen wird eine Single Source of Truth geschaffen. Mit MDM erhalten Organisationen einen ganzheitlichen Überblick über Kundenprofile, Produktbestände, Lieferantendetails und mehr.

Welche Rolle spielt MDM in Unternehmen?

MDM schafft ein zentrales Repository mit vertrauenswürdigen und zuverlässigen Daten. So können Unternehmen die Risiken reduzieren, die durch isolierte, inkonsistente Daten entstehen – Herausforderungen wie fehlerhafte Berichte oder fragmentierte Kundeneinblicke. Mit einer erfolgreichen MDM-Strategie produzieren Organisationen konsistente und zuverlässige Daten, was allen Geschäftsbereichen ermöglicht, fundierte Entscheidungen zu treffen, die betriebliche Effizienz zu steigern und die Kundenerfahrung zu verbessern.

MDM fördert auch die Zusammenarbeit, indem es eine einzige Sicht auf die Daten schafft, auf die sowohl interne Teams als auch externe Partner bei Bedarf zugreifen können. Ein Logistikunternehmen kann beispielsweise mit MDM für konsistente Standortdaten in allen Lieferkettensystemen sorgen und dadurch die Bestandsverwaltung optimieren sowie die Liefertreue verbessern.

Die Ausarbeitung einer MDM-Strategie umfasst die Identifizierung von Geschäftsanforderungen, die Zuordnung von Datendomänen, die Auswahl geeigneter Tools und Technologien, die Definition von Data-Governance-Richtlinien und die Festlegung von Data-Stewardship-Rollen. Dieser strukturierte Ansatz macht MDM zu einem strategischen Werkzeug, das die Art und Weise verändert, wie Organisationen ihre Daten nutzen.

Was sind Stammdaten?

Der Begriff „Stammdaten“ bezieht sich auf wichtige geschäftliche Einheiten, die für den Betrieb und die Entscheidungsfindung unerlässlich sind. Es sind einheitliche Daten, die zentrale Aspekte eines Unternehmens beschreiben, wie z. B. Kund:innen, Produkte, Lieferanten oder Standorte. Im Gegensatz zu Transaktionsdaten, die alltägliche Geschäftsereignisse erfassen, oder analytischen Daten, die Trends und Performance zusammenfassen, bieten Stammdaten stabile Referenzpunkte, die dafür sorgen, dass Systeme optimal abgestimmt bleiben und Prozesse reibungslos laufen.

Durch die Pflege präziser Stammdaten reduzieren Unternehmen Duplikate, vermeiden Fehler und stellen sicher, dass Teams abteilungsübergreifend mit denselben Informationen arbeiten. Dank dieser Einheitlichkeit können sich Teams in Kundenservice, Finanzen, Betrieb und Lieferkette effizient aufeinander abstimmen. 

 

Beispiele für Stammdaten

Hier einige gängige Arten von Stammdaten:

 

  • Kundendaten: Kundendaten sind Profile, die Kundenidentität und -attribute definieren, wie z. B. Name, Kontaktdaten und Kontoverlauf. Kundendaten gewährleisten einheitliche Kundeninformationen über CRM-, Abrechnungs- und Supportsysteme hinweg.
  • Produktdaten: Produktdaten sind Informationen, die Waren und Dienstleistungen beschreiben, darunter Produktnamen, Artikel, Spezifikationen und Preise. Zuverlässige Produktdaten unterstützen Bestandsmanagement, Vertrieb und E-Commerce.
  • Standortdaten: Standortdaten sind geografische Details wie Adressen, Regionen oder Werkskennungen. Einheitliche Standortdaten sind entscheidend für Logistik, Lieferung und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.

Warum ist Stammdatenmanagement wichtig?

Die Bedeutung von MDM kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Durch die Umsetzung von Stammdatenmanagement erzielen Unternehmen mehrere wichtige Ergebnisse:

  • Genauere und einheitlichere Daten: Saubere, zuverlässige Daten sind das Rückgrat einer effektiven Entscheidungsfindung. Eine Organisation, die über eine Single Source of Truth für alle Systeme verfügt, reduziert kostspielige Fehler, die z. B. durch widersprüchliche Inventarnummern in einer Logistikoperation entstehen können.

  • Bessere Datenanalytik (Data Analytics): Verlässliche Daten ermöglichen tiefere Erkenntnisse. Eine Source of Truth macht es einfacher, Trends, Muster und Korrelationen zu erkennen, die strategische Entscheidungen unterstützen können. Ein Händler kann zum Beispiel Analytics zum Kundenverhalten und zur Kaufhistorie nutzen, um allen Benutzer:innen personalisierte Produktempfehlungen zu bieten.

  • Betriebliche Effizienz: Durch die Zentralisierung und Standardisierung der Datenverwaltung entfallen manuelle, zeitaufwendige Aufgaben. So können sich die Arbeitskräfte auf die eigentliche Produktentwicklung konzentrieren und die betriebliche Effizienz und Produktivität der Entwickler:innen verbessern. Beispielsweise können Fertigungsunternehmen die Produktionsplanung verbessern, wenn MDM Angebots- und Nachfragedaten vereinheitlicht, Ausfallzeiten verhindert und einen reibungsloseren Arbeitsablauf gewährleistet.

Was sind einige wichtige MDM-Komponenten?

Data Governance

 MDM und Data Governance sind miteinander verbunden und unterstützen sich gegenseitig. Data Governance legt die Richtlinien und Rollen fest, um die Daten mit den gesetzlichen Vorschriften, dem Datenschutz und den Sicherheitsstandards in Einklang zu bringen. MDM konzentriert sich auf die Schaffung einer einzigen, bereinigten Informationsquelle zur Unterstützung von Geschäftsfunktionen wie Marketing, Vertrieb, Finanzen und Betrieb. MDM ermöglicht eine effektive Data Governance durch die Pflege eines Stammdaten-Repositorys, während Governance die Datenstandards durchsetzt, um eine einheitliche Datenqualität zu gewährleisten. Zusammen sorgen sie für Einheitlichkeit, Genauigkeit und Zuverlässigkeit.

Datenqualität

Die Datenqualität ist eine entscheidende MDM-Komponente, da unzuverlässige Daten selbst die am besten durchdachten MDM-Strategien untergraben können. Hochwertige Daten zeichnen sich durch ihre Genauigkeit, Vollständigkeit und Einheitlichkeit aus und bilden so eine zuverlässige Grundlage für geschäftliche Entscheidungen.  Um diese Datenqualität zu erreichen und aufrechtzuerhalten, bedarf es einer Menge Arbeit, die Prozesse zur Bereinigung, Validierung und Standardisierung von Daten umfasst. Hier spielen Technologie und Automatisierung eine entscheidende Rolle, indem sie diese Prozesse optimieren und den manuellen Arbeitsaufwand reduzieren. Hochentwickelte Datenqualitätssoftware kann Fehler, Widersprüche und Duplikate reduzieren.

Datenintegration

Die Datenintegration, die gemeinhin als ETL (Extrahieren, Transformieren, Laden) bezeichnet wird, umfasst die folgenden drei Hauptoperationen: 

  • Extrahieren: Export von Daten aus bestimmten Datenquellen

  • Transformieren: Umwandlung der Daten zur Anpassung an das Ziel mithilfe von Regeln oder Konvertierungen

  • Laden: Import der transformierten Daten in eine Zieldatenbank

Die neuere Bezeichnung lautet ELT, wobei betont wird, dass die Datenumwandlung während oder nach dem Laden erfolgen kann, was von Systemen wie Snowflake unterstützt wird. Dieser Prozess ist notwendig, um Datasets aus vielen Quellen in einem einzigen, für verschiedene Geschäftsfunktionen nutzbaren Repository zu vereinen.

Datensicherheit

Dabei handelt es sich um eine Reihe von Praktiken, die Informationen vor unbefugtem Zugriff, Diebstahl oder Verfälschung schützen. Sie trägt dazu bei, dass alle Aspekte der Sicherheit abgedeckt werden, vom Schutz von Hardware- und Softwareanwendungen bis hin zur Einführung von Zugriffskontrollen und Data-Governance-Richtlinien. Bei der Datensicherheit geht es auch darum, die Daten den autorisierten Personen, die sie benötigen, zum richtigen Zeitpunkt zur Verfügung zu stellen. 

Data Stewardship

Data Stewardship bezeichnet die Verwaltung und Überwachung der Daten-Assets einer Organisation über den gesamten Datenlebenszyklus. Data Stewards überwachen den Lebenszyklus der Daten und stellen deren Integrität, Genauigkeit und Wert innerhalb der Organisation sicher. Sie spielen eine aktive Rolle bei der Einhaltung von Vorschriften und setzen sich für Daten als strategisches Asset ein.

Datenanalyse

Mithilfe fortschrittlicher analytischer Methoden wie statistischer Analyse, maschinellem Lernen und prädiktiver Modellierung werden die Daten analysiert, um aussagekräftige Erkenntnisse und Muster aufzudecken.

MDM-Beispiele und -Anwendungsfälle

Stammdatenmanagement bietet Vorteile in verschiedensten Branchen, indem es sicherstellt, dass für kritische Geschäftsvorgänge einheitliche, zuverlässige Daten zur Verfügung stehen. Hier einige gängige Anwendungsfälle:

 

Handel: einheitliche Kundendaten

Im Handel führt Stammdatenmanagement Kundenprofile über E-Commerce, Treueprogramme und filialinterne Systeme hinweg zusammen. Mit einer zentralen Ansicht jedes Kunden und jeder Kundin können Händler ihre Angebote personalisieren, Retouren optimieren und den Kundenservice verbessern.

 

Gesundheitswesen: einheitliche Patientenakten

Gesundheitsdienstleister nutzen Stammdatenmanagement, um Patientendaten aus elektronischen Patientenakten, Laboren und Abrechnungssystemen zu konsolidieren. Diese einheitliche Übersicht reduziert Fehler, unterstützt eine bessere Koordination der Versorgung und verbessert die Behandlungsergebnisse der Patient:innen.

 

Finanzen: saubere Kundendaten für Compliance

Finanzinstitute verlassen sich auf Stammdatenmanagement, um über Konten, Transaktionen und Regulierungssysteme hinweg genaue Kundendaten zu verwalten. Saubere, einheitliche Daten gewährleisten, dass die Anforderungen rund um Know Your Customer (KYC) und Geldwäschebekämpfung erfüllt werden.

 

Fertigung: standardisierte Produkt- und Lieferanteninformationen

Fertigungsunternehmen nutzen Stammdatenmanagement, um Produktspezifikationen und Lieferanteninformationen im weltweiten Betrieb zu standardisieren. Das reduziert doppelte Datensätze, verbessert die Lieferkettentransparenz und unterstützt eine genaue Bedarfsplanung.

Umsetzung einer MDM-Strategie

Eine klar definierte MDM-Strategie beginnt mit dem Verständnis der spezifischen Geschäftsziele und -vorgaben. Indem sie MDM-Initiativen an diesen Zielen ausrichten, können Organisationen sicherstellen, dass ihre Datenmanagementbemühungen direkt zum Gesamterfolg des Unternehmens beitragen. Wenn das Ziel beispielsweise darin besteht, die Kundenzufriedenheit zu verbessern, kann sich die Strategie auf die Schaffung einer einheitlichen Kundensicht konzentrieren, um personalisierte Erfahrungen und gezielte Marketingkampagnen zu ermöglichen.

Anschließend sollten Unternehmen die spezifischen Datendomänen und Entitäten identifizieren, die sie verwalten möchten, z. B. Kunden-, Produkt- oder Finanzdaten. Sie benötigen auch ein klares Verständnis der zugehörigen Geschäftsprozesse und der Interessengruppen, die für diese Datendomänen verantwortlich oder von ihnen betroffen sind.

Als Nächstes müssen Organisationen ihre vorhandene Dateninfrastruktur und -systeme sorgfältig bewerten. Dazu gehören die Bewertung der Datenqualität, die Identifizierung von Datenquellen und das Verständnis von Data-Governance-Praktiken. Durch eine gründliche Datenbewertung können sie Lücken oder Unstimmigkeiten aufdecken, die während der Implementierung behoben werden müssen.

Zu den Best Practices für die MDM-Umsetzung gehören die Einrichtung eines robusten Data-Governance-Frameworks, das die Qualität und Integrität der Daten sicherstellt, und die Förderung der Data Collaboration zwischen den verschiedenen Abteilungen. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass ein spezielles Team für die Verwaltung und Pflege der Stammdaten zuständig ist und klare Data-Governance-Richtlinien und -Verfahren definiert.

Schließlich müssen Unternehmen den Erfolg von MDM-Initiativen messen, um den Fortschritt zu verfolgen, verbesserungswürdige Bereiche zu identifizieren und den Wert der Datenmanagement-Anstrengungen aufzuzeigen. Key Performance Indicators (KPIs) wie Datengenauigkeit, -vollständigkeit und -konformität eignen sich zur Bewertung der Wirksamkeit von MDM-Strategien. Durch die regelmäßige Überwachung und Berichterstattung über diese KPIs können Organisationen datengestützte Entscheidungen treffen und ihre MDM-Prozesse kontinuierlich optimieren.

Best Practices für Stammdatenmanagement

Um eine effektive Stammdatenmanagement-Strategie aufzubauen, braucht es sowohl die richtigen Prozesse als auch die richtige Technologie. Hier einige Best Practices für eine erfolgreiche Implementierung:

 

1. Einrichtung eines Governance-Frameworks

Klare Governance definiert, wer für die Verwaltung von Stammdaten verantwortlich ist und wie sie gepflegt werden sollen. Dazu gehört es auch, Richtlinien für Datenverantwortung (Zuständigkeit), Zugriff und Rechenschaftspflicht (Verantwortlichkeit) festzulegen. Ein starkes Governance-Framework sorgt für Einheitlichkeit und Vertrauen in die Daten im gesamten Unternehmen.

 

2. Gewährleistung der Datenqualität 

Stammdatenmanagement ist auf genaue, vollständige und aktuelle Informationen angewiesen. Regelmäßige Validierung, Fehlerkorrektur und laufende Überwachung tragen dazu bei, hohe Datenqualitätsstandards einzuhalten. Und hochwertige Stammdaten reduzieren Risiken und stärken die Entscheidungsfindung.

 

3. Einsatz geeigneter Technologien

Die Auswahl der richtigen Tools ist entscheidend, um das Stammdatenmanagement zu skalieren. Moderne Plattformen unterstützen Datenintegration, Metadatenmanagement und Workflow-Automatisierung. Mit der richtigen Technologie ist es auch einfacher, Governance-Richtlinien durchzusetzen und eine Single Source of Truth zu schaffen.

MDM-Tools und -Lösungen

Stammdatenmanagement-Tools sind Softwareplattformen, die Stammdaten zentralisieren, organisieren und ihre Genauigkeit wahren. Sie zielen darauf ab, die Verwaltung von Kunden-, Produkt-, Lieferanten- und Standortdaten über mehrere Systeme hinweg zu optimieren. Durch die Bereitstellung einer zentralen Kontrollstelle reduzieren Stammdatenmanagement-Tools Abweichungen und sorgen dafür, dass der Geschäftsbetrieb auf vertrauenswürdigen Informationen basiert.

 

Wichtige Funktionen von MDM-Tools

 

Automatisierung von Datenintegrations-Workflows

Stammdatenmanagement-Tools verbinden sich mit verschiedenen Datenquellen und automatisieren den Prozess der Erfassung, Zuordnung und Konsolidierung von Daten. Das reduziert den manuellen Aufwand und sorgt dafür, dass Updates systemübergreifend erfolgen.

 

Durchsetzung von Datenqualitätsregeln

Datenqualitätsfunktionen erkennen Fehler, fehlende Felder oder Abweichungen und wenden automatisch vordefinierte Regeln an, um diese Probleme zu korrigieren. So erhalten Unternehmen genauere Aufzeichnungen und können das Vertrauen in Daten steigern.

 

Modellierung von Stammdateneinheiten und -attributen

Mit Stammdatenmanagement-Tools können Unternehmen definieren, wie wichtige Einheiten wie Kund:innen, Produkte oder Lieferanten strukturiert werden. Standardisierte Attribute wie Namen, Codes oder Klassifizierungen sorgen hierbei für zuverlässigere Berichte und Analysen. 

 

Verwaltung von Beziehungen und Hierarchien zwischen Einheiten

Mit Stammdatenmanagement-Plattformen können Unternehmen die Beziehungen zwischen Einheiten modellieren und verwalten, wie z. B. zwischen Kund:innen und ihren Konten oder zwischen Produkten und ihren Kategorien. So erhalten Teams einen klaren Überblick über Abhängigkeiten und können Prozesse abteilungsübergreifend koordinieren.

 

Optimierte Workflows und Genehmigungen

Viele Stammdatenmanagement-Plattformen enthalten Workflow-Funktionen zur Überprüfung, Genehmigung oder Aktualisierung von Datensätzen. So wird das Änderungsmanagement transparenter und Teams können verfolgen, wie sich Daten im Laufe der Zeit weiterentwickeln.

 

Unterstützung von Governance- und Compliance-Frameworks

Teams integrieren oft rollenbasierten Zugriff, Auditpfade und Compliance-Prüfungen in Stammdatenmanagement-Tools. Diese Funktionen schützen sensible Daten und erfüllen gleichzeitig gesetzliche Anforderungen.

Häufig gestellte Fragen zum Stammdatenmanagement

Stammdatenmanagement-Systeme sind Softwarelösungen, die darauf ausgelegt sind, eine einheitliche Single Source of Truth für die Geschäftsdaten eines Unternehmens zu schaffen und zu pflegen. Sie integrieren Informationen aus verschiedenen Systemen, setzen Datenqualitätsregeln durch und bieten Tools für Governance und Compliance.

Beim Stammdatenmanagement unterscheiden wir vier Haupttypen:

  1. Das Kundendatenmanagement konzentriert sich auf Konsolidierung und Standardisierung von Kundendatensätzen.

  2. Das Produktdatenmanagement verwaltet Produktinformationen wie Artikel, Spezifikationen und Preise.

  3. Das Lieferantendatenmanagement standardisiert Lieferantendetails für Beschaffung und Lieferkettentransparenz.

  4. Das Standortdatenmanagement vereinheitlicht geografische Informationen wie Adressen oder Regionscodes.

ETL (Extract, Transform, Load) ist ein Prozess, der Daten von einem System in ein anderes bewegt. Dabei werden die Daten in eine analysefähige Struktur umgewandelt, oft innerhalb eines Data Warehouse. Stammdatenmanagement konzentriert sich auf die Erstellung und Pflege einheitlicher, präziser Aufzeichnungen für geschäftliche Einheiten wie Kund:innen, Produkte und Lieferanten. ETL bereitet Daten für Analysen vor, während MDM gewährleistet, dass die zugrunde liegenden Referenzdaten im gesamten Unternehmen standardisiert und vertrauenswürdig sind.