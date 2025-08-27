Stammdatenmanagement-Tools sind Softwareplattformen, die Stammdaten zentralisieren, organisieren und ihre Genauigkeit wahren. Sie zielen darauf ab, die Verwaltung von Kunden-, Produkt-, Lieferanten- und Standortdaten über mehrere Systeme hinweg zu optimieren. Durch die Bereitstellung einer zentralen Kontrollstelle reduzieren Stammdatenmanagement-Tools Abweichungen und sorgen dafür, dass der Geschäftsbetrieb auf vertrauenswürdigen Informationen basiert.
Wichtige Funktionen von MDM-Tools
Automatisierung von Datenintegrations-Workflows
Stammdatenmanagement-Tools verbinden sich mit verschiedenen Datenquellen und automatisieren den Prozess der Erfassung, Zuordnung und Konsolidierung von Daten. Das reduziert den manuellen Aufwand und sorgt dafür, dass Updates systemübergreifend erfolgen.
Durchsetzung von Datenqualitätsregeln
Datenqualitätsfunktionen erkennen Fehler, fehlende Felder oder Abweichungen und wenden automatisch vordefinierte Regeln an, um diese Probleme zu korrigieren. So erhalten Unternehmen genauere Aufzeichnungen und können das Vertrauen in Daten steigern.
Modellierung von Stammdateneinheiten und -attributen
Mit Stammdatenmanagement-Tools können Unternehmen definieren, wie wichtige Einheiten wie Kund:innen, Produkte oder Lieferanten strukturiert werden. Standardisierte Attribute wie Namen, Codes oder Klassifizierungen sorgen hierbei für zuverlässigere Berichte und Analysen.
Verwaltung von Beziehungen und Hierarchien zwischen Einheiten
Mit Stammdatenmanagement-Plattformen können Unternehmen die Beziehungen zwischen Einheiten modellieren und verwalten, wie z. B. zwischen Kund:innen und ihren Konten oder zwischen Produkten und ihren Kategorien. So erhalten Teams einen klaren Überblick über Abhängigkeiten und können Prozesse abteilungsübergreifend koordinieren.
Optimierte Workflows und Genehmigungen
Viele Stammdatenmanagement-Plattformen enthalten Workflow-Funktionen zur Überprüfung, Genehmigung oder Aktualisierung von Datensätzen. So wird das Änderungsmanagement transparenter und Teams können verfolgen, wie sich Daten im Laufe der Zeit weiterentwickeln.
Unterstützung von Governance- und Compliance-Frameworks
Teams integrieren oft rollenbasierten Zugriff, Auditpfade und Compliance-Prüfungen in Stammdatenmanagement-Tools. Diese Funktionen schützen sensible Daten und erfüllen gleichzeitig gesetzliche Anforderungen.