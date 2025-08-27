Eine klar definierte MDM-Strategie beginnt mit dem Verständnis der spezifischen Geschäftsziele und -vorgaben. Indem sie MDM-Initiativen an diesen Zielen ausrichten, können Organisationen sicherstellen, dass ihre Datenmanagementbemühungen direkt zum Gesamterfolg des Unternehmens beitragen. Wenn das Ziel beispielsweise darin besteht, die Kundenzufriedenheit zu verbessern, kann sich die Strategie auf die Schaffung einer einheitlichen Kundensicht konzentrieren, um personalisierte Erfahrungen und gezielte Marketingkampagnen zu ermöglichen.

Anschließend sollten Unternehmen die spezifischen Datendomänen und Entitäten identifizieren, die sie verwalten möchten, z. B. Kunden-, Produkt- oder Finanzdaten. Sie benötigen auch ein klares Verständnis der zugehörigen Geschäftsprozesse und der Interessengruppen, die für diese Datendomänen verantwortlich oder von ihnen betroffen sind.

Als Nächstes müssen Organisationen ihre vorhandene Dateninfrastruktur und -systeme sorgfältig bewerten. Dazu gehören die Bewertung der Datenqualität, die Identifizierung von Datenquellen und das Verständnis von Data-Governance-Praktiken. Durch eine gründliche Datenbewertung können sie Lücken oder Unstimmigkeiten aufdecken, die während der Implementierung behoben werden müssen.

Zu den Best Practices für die MDM-Umsetzung gehören die Einrichtung eines robusten Data-Governance-Frameworks, das die Qualität und Integrität der Daten sicherstellt, und die Förderung der Data Collaboration zwischen den verschiedenen Abteilungen. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass ein spezielles Team für die Verwaltung und Pflege der Stammdaten zuständig ist und klare Data-Governance-Richtlinien und -Verfahren definiert.

Schließlich müssen Unternehmen den Erfolg von MDM-Initiativen messen, um den Fortschritt zu verfolgen, verbesserungswürdige Bereiche zu identifizieren und den Wert der Datenmanagement-Anstrengungen aufzuzeigen. Key Performance Indicators (KPIs) wie Datengenauigkeit, -vollständigkeit und -konformität eignen sich zur Bewertung der Wirksamkeit von MDM-Strategien. Durch die regelmäßige Überwachung und Berichterstattung über diese KPIs können Organisationen datengestützte Entscheidungen treffen und ihre MDM-Prozesse kontinuierlich optimieren.