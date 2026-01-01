Was ist Data Analytics? Ein umfassender Leitfaden

Eine Fülle von Daten ist zwar großartig, doch es gibt einige Schritte, die Sie ergreifen müssen, um sie von einem Rohdatenzustand zu einem aussagekräftigen, verwertbaren Einblick zu bringen. Ein typisches Data-Analytics-Projekt beinhaltet die Durcharbeitung des Data-Analytics-Lebenszyklus: Definition des Ziels, Erfassung der Daten, Bereinigung und Aufbereitung der Daten und Analyse.



1. Definition des Ziels

Was genau verspricht sich Ihr Team von den gesammelten Daten? Welchen Prozess oder Betrieb wollen Sie alle optimieren? Welche Kampagne unterstützen Sie? Zeit und Ressourcen für das Sammeln großer Datenmengen aufzuwenden, ist nur dann hilfreich, wenn Sie klare, definierte Ziele haben. Zeichnen Sie auf, was Sie erreichen wollen, um den Datenbedarf zu bestimmen und wie die Daten gruppiert und getrennt werden sollten.



2. Erfassen der Daten

Nachdem Sie nun genau wissen, wonach Sie suchen, können Ihre Datenanalysten relevante Daten sammeln, um Ihre Ziele zu unterstützen. Dies kann alles sein, vom Datenverkehr auf Ihrer Website über einen bestimmten Zeitraum hinweg, Kundenumfragen, Social-Media-Engagement-Statistiken, Transaktionsdaten, Risikobewertung und vieles mehr.



3. Bereinigen und Aufbereiten der Daten

Untersuchen Sie Daten auf Fehler, Inkonsistenzen und Ausreißer, die die Zuverlässigkeit und Verwendbarkeit des Datasets beeinträchtigen könnten. Organisieren Sie sie dann für eine einfache Analyse. Tabellenkalkulationen eignen sich ideal für kleinere Datasets, werden aber bei größeren Datasets langsam und unhandlich. Business-Intelligence-Tools eignen sich ideal für Datenvisualisierung und Dashboards, während Datenbanken und Data Warehouses für sehr große Datasets erforderlich sind.



4. Analysieren der Daten

So haben Sie Ihr sauberes, vorbereitetes Dataset. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um Muster, Beziehungen und Trends mithilfe von Logik und statistischen Techniken zu ermitteln. Erinnern Sie sich noch an die Arten von Data Analytics, die wir vorhin besprochen haben? Hier nutzen Ihre Datenanalyst:innen diese Methoden, um das Was und Warum Ihrer Daten zu verstehen und die nächsten Schritte zu planen.

Tabellenkalkulationen und kostenlose Versionen von BI-Tools sind beliebte Ressourcen zur Analyse kleiner Datasets und werden in der Regel von kleineren Teams verwendet, die möglicherweise nicht einmal einen dedizierten Datenanalysten im Personal haben. Auf Unternehmensebene verarbeiten Cloud-Services und Big-Data-Verarbeitungsframeworks sowie Cloud-Services mittlere bis sehr große Datasets, oft in Verbindung mit BI-Plattformen mit vollem Funktionsumfang, um umfassende Berichte und Visualisierungen zu erstellen.