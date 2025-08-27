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Snowflake World Tour Paris | 15 Octobre 2026

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Qu’est-ce que la gestion des données de référence ? Définition et stratégie

La gestion des données de référence (MDM) centralise les données de l’entreprise pour créer une source unique et fiable de vérité.

  • Présentation
  • Qu'appelle-t-on données de référence ?
  • Pourquoi la MDM est-elle importante ?
  • Composants clés de la MDM
  • Exemples et cas d’usage de la MDM
  • Comment mettre en œuvre une stratégie de MDM
  • Recommandations pour la gestion des données de référence
  • Outils et solutions de MDM
  • Questions fréquentes
  • Ressources connexes

Présentation

La gestion des données de référence (MDM), aussi appelée parfois gestion des données maîtres, sert de base pour créer une vue unifiée, précise et complète des informations stratégiques. Elle intègre des données provenant de sources internes et externes afin d’établir une source unique de vérité. La MDM permet aux entreprises d’obtenir une vue d’ensemble des profils clients, des stocks de produits, des informations sur les fournisseurs, et plus encore.

Quel est le rôle de la MDM en entreprise ?

La MDM crée un référentiel centralisé de données fiables et sûres. Les entreprises peuvent ainsi réduire les risques qu'entraînent le cloisonnement et l'incohérence des données, comme les erreurs de reporting ou encore un manque de vision globale sur leurs clients. Avec une stratégie de MDM efficace, les entreprises sont en mesure de produire des données homogènes et fiables, afin que chaque service puisse prendre des décisions éclairées, améliorer son efficacité opérationnelle et optimiser l’expérience client.

La MDM favorise également la collaboration à travers une vue unique des données, accessible à la fois aux équipes internes et aux partenaires externes si nécessaire. Par exemple, une entreprise de logistique peut utiliser la MDM pour garantir l’homogénéité des données de localisation dans tous les systèmes de la supply chain, simplifier la gestion des stocks et améliorer les taux de livraison dans les délais.

Créer une stratégie de MDM implique d’identifier les besoins de l’entreprise, de cartographier les domaines de données, de sélectionner les outils et technologies appropriés, de définir des politiques de gouvernance des données et d’établir des rôles de gestion des données. Cette approche structurée fait de la MDM un outil stratégique qui transforme la manière dont les entreprises exploitent leurs données.

Qu'appelle-t-on données de référence ?

Les données de référence désignent les principales entités stratégiques essentielles aux opérations et à la prise de décision. Il s’agit du jeu de données homogène et concordant qui décrit les principaux aspects d’une entreprise : ses clients, ses produits, ses fournisseurs, ses emplacements, etc. Contrairement aux données transactionnelles (qui capturent les événements quotidiens de l’entreprise) ou aux données analytiques (qui résument les tendances et les performances), les données de référence fournissent les points de référence stables qui assurent l’alignement des systèmes et le bon fonctionnement des processus.

Avec des données de référence précises, les entreprises limitent la duplication, évitent les erreurs et s’assurent que les équipes des différents services travaillent avec les mêmes informations. Cette concordance permet aux équipes du service client, des finances, des opérations et de la supply chain de coordonner efficacement leurs activités. 

 

Exemples de données de référence

Voici quelques types courants de données de référence :

 

  • Données clients : les données clients sont des profils qui définissent l’identité et les attributs d’un client (p. ex., nom, coordonnées et historique du compte). Les données clients garantissent la concordance des informations clients dans les systèmes de CRM, de facturation et de support.
  • Données produits : les données produits sont des informations qui décrivent les biens et les services (p. ex., noms des produits, SKU, spécifications et prix). Des données fiables sur les produits facilitent la gestion des stocks, les ventes et le e-commerce.
  • Données de localisation : les données de localisation sont des détails géographiques (p. ex., adresses, régions ou identifiants de sites). Des données de localisation concordantes sont essentielles pour la logistique, la livraison et la conformité réglementaire.

Pourquoi la MDM est-elle importante ?

On ne saurait trop insister sur l’importance de la MDM. Sa mise en œuvre permet aux entreprises d’obtenir plusieurs résultats clés :

  • Amélioration de la précision et de l’homogénéité des données : des données propres et fiables sont la pierre angulaire d’une prise de décision efficace. Une entreprise dotée d’une source unique de vérité sur tous ses systèmes évite une grand nombre d'erreurs, qui pourraient sinon s'avérer coûteuses, comme les divergences d’inventaires dans une opération logistique.

  • Optimisation des analyses de données : des données fiables permettent d’obtenir des informations plus approfondies. Une source unique de vérité facilite l’identification des tendances, des modèles et des corrélations qui peuvent orienter les décisions stratégiques. Par exemple, un retailer utilise l’analyse du comportement de ses clients et de l’historique de leurs achats pour leur proposer des recommandations personnalisées.

  • Efficacité opérationnelle : la centralisation et la standardisation de la gestion des données permettent d’éviter les tâches manuelles et chronophages. Vos ressources peuvent ainsi se concentrer sur le développement de produits essentiels, l’amélioration de l’efficacité opérationnelle et la productivité des développeurs. Par exemple, lorsque la MDM unifie les données de l’offre et de la demande, cela permet aux fabricants d'améliorer la planification de leur production, ce qui évite les temps d’arrêt et garantit un flux de travail plus fluide.

Quels sont les composants clés de la MDM ?

La gouvernance des données

 la MDM et la gouvernance des données sont interdépendants et se renforcent mutuellement. La gouvernance des données définit les politiques et les rôles afin d’aligner les données sur les normes réglementaires, de confidentialité et de sécurité. La MDM vise à créer une source d’informations unique et fiable afin de soutenir les fonctions stratégiques comme le marketing, les ventes, les finances et les opérations. La MDM permet une gouvernance efficace des données grâce à la gestion d’un référentiel de données de référence, tandis que la gouvernance applique des normes de données afin de garantir une qualité constante. Ensemble, ils favorisent l’homogénéité, l’exactitude et la fiabilité.

La qualité des données

La qualité des données est un élément stratégique de la MDM, car le manque de fiabilité des données peut nuire même aux stratégies de MDM les mieux conçues. Des données de qualité se caractérisent par leur exactitude, leur exhaustivité et leur homogénéité. Elles constituent une base fiable pour la prise de décisions stratégiques.  Atteindre et maintenir ce niveau nécessite un travail considérable, qui implique des processus de nettoyage, de validation et de standardisation des données. C’est là que la technologie et l’automatisation jouent un rôle crucial, car elles simplifient ces processus et diminuent la charge de travail manuel. Les logiciels avancés de qualité des données permettent de réduire les erreurs, les incohérences et les doublons.

L'intégration des données

L’intégration des données, communément appelée ETL (extraction, transformation et chargement), englobe les trois opérations principales suivantes : 

  • Extraction : exportation des données à partir de sources de données spécifiées.

  • Transformation : transformation des données pour qu’elles correspondent à la cible à l’aide de règles ou de conversions.

  • Chargement : importation des données transformées dans une base de données cible.

Le terme a évolué plus récemment en ELT, qui souligne que la transformation des données peut se produire pendant ou après le chargement, comme le permettent des systèmes tels que Snowflake. Ce processus est nécessaire pour unifier les jeux de données provenant de sources nombreuses et disparates en un seul référentiel utilisable pour diverses fonctions stratégiques.

La sécurité des données

Cet ensemble de pratiques protège les informations contre l’accès non autorisé, le vol ou la corruption. Elle couvre tous les éléments de sécurité, de la protection des applications matérielles et logicielles à la mise en œuvre de contrôles d’accès et de politiques de gouvernance des données. Elle vise également à mettre les données à la disposition des personnes autorisées qui en ont besoin, quand elles en ont besoin. 

La gestion des données

La gestion des données désigne la gestion et la supervision des données d’une entreprise tout au long de leur cycle de vie. Les responsables des données, ou data stewards, supervisent le cycle de vie des données, et en garantissent l'intégrité, l'exactitude et la valeur. Ils jouent un rôle actif dans le maintien de la conformité et la promotion des données en tant qu’actifs stratégiques.

L'analyse des données

À l’aide de techniques d’analyse avancées, telles que l’analyse statistique, le machine learning et la modélisation prédictive, les données sont analysées pour dégager des informations et des tendances significatives.

Exemples et cas d’usage de la gestion des données de référence

La gestion des données de référence apporte une valeur ajoutée à tous les secteurs en s’assurant de mettre des données concordantes et fiables à la disposition des opérations stratégiques d’une entreprise. Voici quelques cas d’usage courants :

 

Retail : des données clients concordantes

Dans le retail, la gestion des données de référence unifie les profils clients pour le e-commerce, les programmes de fidélité et les systèmes en magasin. Avec une vue unique de chaque client, les retailers peuvent personnaliser leurs offres, simplifier les retours et améliorer le service client.

 

Santé : des dossiers patients unifiés

Les professionnels de santé utilisent la gestion des données de référence pour consolider les informations sur les patients à partir des dossiers médicaux électroniques, des laboratoires et des systèmes de facturation. Cette vue unifiée limite le nombre d'erreurs, favorise une meilleure coordination des soins et améliore les résultats pour les patients.

 

Finance : des données clients propres pour garantir leur conformité

Les institutions financières s’appuient sur la gestion des données de référence pour maintenir la précision des données clients sur l’ensemble des comptes, des transactions et des systèmes réglementaires. Des données propres et concordantes permettent de garantir la conformité aux exigences de connaissance des clients et de lutte contre le blanchiment d’argent.

 

Industrie : des informations standardisées sur les produits et les fournisseurs

Les industriels appliquent la gestion des données de référence pour standardiser les spécifications de leurs produits et les informations sur leurs fournisseurs pour l’ensemble de leurs opérations dans le monde entier. Cela réduit les doublons, améliore la visibilité sur la supply chain et favorise une planification précise de la demande.

Mise en œuvre d’une stratégie de MDM

Une stratégie de MDM bien définie commence par la compréhension des objectifs spécifiques de l’entreprise. En alignant les initiatives de MDM sur ces objectifs, les entreprises peuvent s’assurer que leurs efforts de gestion des données contribuent directement à leur réussite globale. Par exemple, si l’objectif est d’améliorer la satisfaction client, la stratégie peut se concentrer sur la création d’une vue client unifiée pour offrir des expériences personnalisées et des campagnes marketing ciblées.

Les entreprises doivent ensuite identifier les domaines et les entités de données spécifiques qu’elles souhaitent gérer, tels que les données clients, produits ou financières. Elles doivent également acquérir une compréhension claire des processus stratégiques associés et des parties prenantes responsables ou concernées par ces domaines de données.

L’étape suivante consiste à évaluer soigneusement leur infrastructure et leurs systèmes de données existants. Pour ce faire, elles évaluent la qualité des données, identifient leurs sources et analysent leurs pratiques de gouvernance. Grâce à une évaluation approfondie des données, elles peuvent mettre au jour les lacunes ou les incohérences qu’il convient de combler pendant le processus de mise en œuvre.

Les meilleures pratiques en matière de mise en œuvre de la MDM impliquent d’établir un framework de gouvernance des données fiable, qui contribue à garantir la qualité et l’intégrité des données, et de favoriser la collaboration autour des données entre les différents services. Il est essentiel de disposer d’une équipe dédiée chargée de gérer les données de référence, ainsi que de définir des politiques et des procédures claires en matière de gouvernance des données.

Enfin, les entreprises doivent mesurer le succès des initiatives de MDM afin de suivre les progrès, d’identifier les domaines à améliorer et de démontrer la valeur des efforts de gestion des données. Des indicateurs clés de performance (KPI) comme l’exactitude, l’exhaustivité et la conformité des données permettent d’évaluer l’efficacité des stratégies de MDM. Le suivi et le reporting réguliers de ces KPI aident les entreprises à prendre des décisions fondées sur des données et à optimiser en permanence leurs processus de MDM.

Recommandations pour la gestion des données de référence

Construire une stratégie efficace de gestion des données de référence nécessite à la fois les bons processus et la bonne technologie. Voici plusieurs bonnes pratiques qui permettent d'assurer la réussite d'une mise en œuvre :

 

1. Mettre en place un framework de gouvernance

Une gouvernance claire définit qui est responsable de la gestion des données de référence et comment elles doivent être conservées. Cela inclut l’établissement de politiques concernant la propriété, les accès et les responsabilités. Un framework de gouvernance efficace permet d’assurer la cohérence et de renforcer la confiance dans les données de l’ensemble de l’entreprise.

 

2. Garantir la qualité des données 

La gestion des données de référence nécessite des informations précises, complètes et à jour. La validation régulière, la correction des erreurs et la surveillance continue contribuent à maintenir des normes élevées de qualité des données. Des données de référence de grande qualité réduisent les risques et améliorent la prise de décision.

 

3. Utiliser les technologies appropriées

Choisir les bons outils est essentiel pour faire évoluer la gestion des données de référence. Les plateformes modernes prennent en charge l’intégration des données, la gestion des métadonnées et l’automatisation des flux de travail. La bonne technologie facilite également l’application des politiques de gouvernance et le maintien d’une source de vérité unique et fiable.

Outils et solutions de MDM

Les outils de gestion des données de référence sont des plateformes logicielles conçues pour centraliser, organiser et maintenir la précision des données de référence. Leur objectif est de simplifier la façon dont les entreprises gèrent leurs données sur leurs clients, leurs produits, leurs fournisseurs et leurs emplacements sur plusieurs systèmes. En fournissant un point de contrôle unique, les outils de gestion des données de référence réduisent les incohérences et aident à garantir que les opérations stratégiques reposent sur des informations fiables.

 

Principales fonctionnalités des outils de MDM

 

Automatisation des flux de travail d’intégration des données

Les outils de gestion des données de référence se connectent à plusieurs sources de données et automatisent le processus d’ingestion, de mappage et de consolidation des données. Cela réduit les efforts manuels et garantit un flux constant de mises à jour entre les systèmes.

 

Application de règles de qualité des données

Les fonctionnalités dédiées à la qualité des données détectent les erreurs, les champs manquants ou les incohérences et appliquent automatiquement des règles prédéfinies pour les corriger. Les entreprises obtiennent ainsi des enregistrements plus précis et une plus grande confiance dans leurs données.

 

Modélisation des entités et attributs de données de référence

Les outils de gestion des données de référence permettent aux entreprises de définir comment les entités principales (telles que les clients, les produits ou les fournisseurs) sont structurées. Les attributs standardisés (comme les noms, les codes ou les classifications) rendent les rapports et les analyses plus fiables. 

 

Gestion des relations et des hiérarchies entre les entités

Les entreprises peuvent modéliser et gérer les relations entre les entités, telles que les clients et leurs comptes ou les produits et leurs catégories, dans des plateformes de gestion des données de référence. Cela aide les équipes à avoir une vision claire des dépendances et à coordonner les processus entre les services.

 

Simplification des flux de travail et des approbations

De nombreuses plateformes de gestion des données de référence incluent des fonctionnalités de flux de travail pour examiner, approuver ou mettre à jour des enregistrements. La gestion du changement gagne en transparence et les équipes peuvent suivre l’évolution des données dans le temps.

 

Soutien des frameworks de gouvernance et de conformité

Les équipes mettent souvent en place un accès basé sur les rôles, des pistes d’audit et des contrôles de conformité dans des outils de gestion des données de référence. Ces fonctionnalités permettent de protéger les informations sensibles tout en répondant aux exigences réglementaires.

Questions fréquentes sur la gestion des données de référence

Les systèmes de gestion des données de référence sont des solutions logicielles conçues pour créer et maintenir une source de vérité unique et concordante pour les données stratégiques d’une entreprise. Ils intègrent des informations provenant de plusieurs systèmes, appliquent des règles de qualité des données et fournissent des outils pour la gouvernance et la conformité.

Les quatre principaux types de gestion des données de référence sont les suivants :

  1. Gestion des données clients : consolidation et standardisation des dossiers clients

  2. Gestion des données produits : gestion des informations sur les produits (SKU, spécifications, prix, etc.)

  3. Gestion des données fournisseurs : standardisation des informations concernant les fournisseurs pour une meilleure visibilité sur l’approvisionnement et la supply chain

  4. Gestion des données de localisation : unification des informations géographiques (adresses, codes régionaux, etc.)

Le processus ETL (extraction, transformation, chargement) permet de transférer des données d’un système à un autre. Il transforme les données en les structurant à des fins d’analyse, souvent dans un data warehouse. La gestion des données de référence se concentre sur la création et la gestion d’enregistrements concordants et précis pour des entités stratégiques telles que les clients, les produits et les fournisseurs. L’ETL prépare les données pour analyse, tandis que la MDM veille à ce que les données de référence sous-jacentes restent standardisées et fiables dans l’ensemble de l’entreprise.

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