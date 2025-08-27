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Snowflake Horizon Demo for Data Governors And Stewards
データガバナーとデータスチュワードを対象としたこちらのデモでは、機密データの分類とタグ付け、リネージの可視化、データ品質のモニタリング、きめ細かなポリシーの適用など、Snowflake Horizonの強みとなるコア機能について学習、体験できます。
MDMでは、企業全体から収集したデータを集約して信頼できる唯一の情報源が構築されます。
マスターデータ管理（MDM）とは、ビジネス情報を、一元化された状態で、正確かつ包括的に把握するための基盤です。MDMは、内部ソースおよび外部ソースの両方のデータを統合して、信頼できる唯一の情報源を確立します。MDMを利用することによって、組織は顧客プロファイル、製品の在庫、サプライヤーの詳細などを包括的に把握できます。
MDMは信頼性と確実性の高いデータの中央リポジトリを作成します。このリポジトリを利用することによって、企業はサイロ化された一貫性のないデータによって生じるリスク（不正確なレポートや断片的な顧客インサイトなどの問題）を軽減できます。MDM戦略を適切に導入することで、組織は一貫性があり、信頼できるデータを生成できるようになります。その結果、各ビジネス部門が情報に基づいた意思決定、業務効率の改善、顧客体験の強化を実現できるようになります。
また、MDMは社内チームと外部パートナーの双方が必要に応じてアクセスできるデータの単一ビューを作成することで、コラボレーションを促進します。たとえば、物流企業はMDMを使用することによってサプライチェーンシステム全体のロケーションデータの一貫性を確保し、在庫管理を合理化して納期遵守率を向上させることができます。
MDM戦略の作成には、ビジネス要件の特定、データドメインのマッピング、適切なツールとテクノロジーの選択、データガバナンスポリシーの定義、データスチュワードの役割の設定などが必要です。このような構造化されたアプローチによってMDMを戦略的なツールとして使用できるようになり、組織のデータ活用方法を変革できます。
マスターデータとは、業務や意思決定に不可欠な中核となるビジネスエンティティを指します。顧客、製品、サプライヤー、場所など、ビジネスの重要な側面を表す、一貫性のある統一されたデータセットです。日々の業務イベントを把握するトランザクションデータや、トレンドやパフォーマンスを要約する分析データとは異なり、マスターデータは、システムの整合性を保ち、プロセスをスムーズに進めるための安定した基準点を提供します。
組織は正確なマスターデータを維持することで、重複を減らし、エラーを回避し、部門横断的なチームが同じ情報を扱えるようにします。この一貫性により、カスタマーサービス、財務、業務、サプライチェーンの各チームが効率的に連携できるようになります。
マスターデータの一般的なタイプは、以下のとおりです。
MDMの重要性は計り知れません。マスターデータ管理を導入することによって、企業は以下の重要な成果を実現できます。
データの精度と一貫性の強化：クリーンで信頼できるデータは、効果的な意思決定の基盤です。すべてのシステムで信頼できる唯一の情報源を利用できれば、物流業務で在庫数が矛盾するような、高いコストの原因となるエラーを削減できます。
データアナリティクスの強化：信頼できるデータによって、より詳細なインサイトを入手できます。信頼できる唯一の情報源を利用すると、戦略的な意思決定を推進するトレンド、パターン、相関関係を容易に特定できます。たとえば、小売企業であれば顧客の行動や購入履歴に関するアナリティクスを使用して、各ユーザー向けにパーソナライズされた製品レコメンデーションを提供できます。
MDMとデータガバナンスは相互に関連し、支援し合う関係にあります。データガバナンスでは、規制、プライバシー、セキュリティ標準にデータを準拠させるためのポリシーと役割を定めます。MDMでは、マーケティング、販売、財務、オペレーションなどのビジネス部門をサポートする、単一のクリーンな情報源の作成に重点が置かれます。MDMはマスターデータリポジトリの維持によって効果的なデータガバナンスを実現し、ガバナンスはデータ標準の適用によって一貫したデータ品質を確保します。MDMとガバナンスとの組み合わせによって、一貫性、正確性、信頼性が向上します。
データ品質はMDMの重要な構成要素です。MDM戦略が極めて適切に設計されていたとしても、データの信頼性が低ければ無意味になる可能性があります。高品質なデータは、正確性、完全性、一貫性によって定義され、ビジネス上の意思決定のための信頼性の高い基盤となります。 このレベルのデータ品質を達成し、維持するには、データのクリーニング、検証、標準化を行うプロセスなどの多くの作業が必要です。このようなプロセスを合理化し、手作業のワークロードを軽減するうえで重要な役割を果たすのがテクノロジーと自動化です。高度なデータ品質ソフトウェアを利用することによって、エラー、不整合、重複を削減できます。
データ統合は一般的にETL（抽出、変換、ロード）と呼ばれ、以下の3つの主要な処理で構成されます。
抽出：指定したデータソースからデータをエクスポートする
変換：ルールや変換処理を用いて、ターゲットに合わせてデータを変換する
データセキュリティとは、不正アクセス、盗難、破損から情報を保護するための一連の対策です。データセキュリティは、ハードウェアおよびソフトウェアアプリケーションの保護から、アクセス制御やデータガバナンスポリシーの実装まで、セキュリティのあらゆる要素への対応を支援します。データセキュリティは、データを必要とする認可された人員が、必要なときにデータを利用できるようにすることにも重点を置いています。
データスチュワードシップとは、組織のデータアセットをデータライフサイクル全体にわたって管理し、監督することです。データスチュワードはデータライフサイクルを監督し、組織全体でデータの整合性、正確性、価値を確保します。データスチュワードは、コンプライアンス要件への対応を維持し、データを戦略的資産として推進するうえで積極的な役割を果たします。
統計分析、機械学習、予測モデリングなどの高度なアナリティクス技術を活用してデータを分析することによって、有意義なインサイトやパターンを明らかにします。
マスターデータ管理は、重要な業務運営において一貫性のある信頼性の高いデータを利用できるようにすることで、さまざまな業界に価値を提供します。以下に、一般的なユースケースを示します。
小売業界では、マスターデータ管理により、Eコマース、ロイヤルティプログラム、店舗システムにまたがる顧客プロファイルを統合できます。小売企業は、各顧客を単一のビューで把握できるため、オファーのパーソナライゼーション、返品の合理化、顧客サービスの改善が実現します。
医療機関は、マスターデータ管理を使用して、電子カルテ、ラボ、請求システムから患者情報を統合しています。この統合されたビューにより、エラーが減り、ケアコーディネーションが向上し、患者のアウトカム改善につながります。
金融機関は、すべての口座、取引、規制システムにわたって正確な顧客データを維持するために、マスターデータ管理に依存しています。クリーンで一貫性のあるデータにより、顧客確認（KYC）要件やマネーロンダリング防止（AML）要件への準拠を確保できます。
製造企業は、マスターデータ管理を適用して、グローバルオペレーション全体で製品仕様とサプライヤー情報を標準化しています。これにより、記録の重複が減少し、サプライチェーンの可視性が向上し、正確な需要計画が可能になります。
MDM戦略を適切に定義するには、まず具体的なビジネス目標と目的を理解します。MDMのイニシアチブをこれらの目標に合わせることによって、組織はデータ管理の取り組みがビジネス全体の成功に直接貢献するように徹底できます。たとえば、顧客満足度の改善が目標であれば、パーソナライズされた体験やターゲットマーケティングキャンペーンを提供するための統合された顧客ビューの作成に重点を置いて戦略を立てることが考えられます。
次に、顧客データ、製品データ、財務データなど、管理する具体的なデータドメインやエンティティを特定する必要があります。また、関連するビジネスプロセスや、これらのデータドメインに対する責任を担うステークホルダー、またはデータドメインによって影響を受けるステークホルダーについても明確に理解する必要があります。
さらに、組織では既存のデータインフラストラクチャとシステムを慎重に評価する必要があります。この評価では、データ品質の評価、データソースの特定、データガバナンスの実践の把握などを実施します。徹底的なデータ評価を実施することで、実装プロセスで対処すべきギャップや不整合を発見できます。
MDM実装のベストプラクティスには、データの品質と整合性を確保し、各種部門間のデータコラボレーションを促進するための堅牢なデータガバナンスフレームワークの確立などがあります。マスターデータの管理とメンテナンス、および明確なデータガバナンスポリシーと手順の定義に責任を持つ専任チームを設置することが重要です。
最後に、企業はMDMイニシアチブの成功を測定し、進捗を追跡して改善の余地を特定し、データ管理の取り組みの価値を実証する必要があります。データの精度、完全性、コンプライアンスなどの主要パフォーマンス指標（KPI）を使用して、MDM戦略の有効性を評価できます。これらのKPIの定期的なモニタリングと報告を実施することによって、組織はデータドリブンな意思決定を行い、MDMのプロセスを継続的に最適化できます。
効果的なマスターデータ管理戦略を構築するには、適切なプロセスとテクノロジーの両方が必要です。以下に、実装を成功に導くベストプラクティスをいくつか紹介します。
明確なガバナンスにより、マスターデータの管理責任者とそのメンテナンス方法が定義されます。これには、オーナーシップ、アクセス、アカウンタビリティに関するポリシーの設定が含まれます。強力なガバナンスフレームワークにより、組織全体でデータの一貫性が確保され、データに対する信頼が築かれます。
マスターデータ管理は、正確で完全、最新の情報に依存します。定期的な検証、エラー修正、継続的なモニタリングにより、高水準のデータ品質を維持できます。高品質なマスターデータはリスクを軽減し、意思決定を強化します。
マスターデータ管理を拡張するには、適切なツールの選択が不可欠です。モダンプラットフォームは、データ統合、メタデータ管理、ワークフロー自動化をサポートしています。また、適切なテクノロジーを導入することで、ガバナンスポリシーの適用が容易になり、信頼できる唯一の情報源を維持できます。
マスターデータ管理ツールは、マスターデータの一元化、整理、正確性の維持を目的として設計されたソフトウェアプラットフォームです。その目的は、組織が複数のシステムにまたがる顧客データ、製品データ、サプライヤーデータ、ロケーションデータを管理する方法を合理化することです。マスターデータ管理ツールは、単一の制御ポイントを提供することで不整合を軽減し、業務が信頼できる情報に基づいて行われるよう支援します。
マスターデータ管理ツールは、複数のデータソースに接続し、データの取り込み、マッピング、統合のプロセスを自動化します。これにより、手作業が削減され、システム間で一貫した更新フローが確保されます。
データ品質機能は、エラー、欠落したフィールド、不整合を検出し、事前定義されたルールを自動的に適用して修正します。組織は記録の精度を向上させ、データに対する信頼を高められます。
マスターデータ管理ツールにより、組織は顧客、製品、サプライヤーなどのコアエンティティの構造を定義できます。名前、コード、分類などの標準化された属性により、レポート作成と分析の信頼性が向上します。
組織は、マスターデータ管理プラットフォームで、顧客とそのアカウント、製品とそのカテゴリなど、エンティティ間の関係をモデリングして管理できます。これにより、チームは依存関係を明確に把握できるようになり、部門間のプロセス調整が円滑に進みます。
多くのマスターデータ管理プラットフォームには、記録の確認、承認、更新のためのワークフロー機能が備わっています。変更管理の透明性が高まり、チームは時間の経過に伴うデータの変化を追跡できます。
多くの場合、チームはロールベースのアクセス、監査証跡、コンプライアンスチェックをマスターデータ管理ツールに組み込みます。こうした機能により、機密情報を保護しながら規制要件に対応できます。
マスターデータ管理システムとは、組織のビジネスデータに関して、一貫性があり信頼できる唯一の情報源を作成し、維持するために設計されたソフトウェアソリューションです。複数のシステムからの情報を統合し、データ品質ルールを適用し、ガバナンスとコンプライアンスのためのツールを提供します。
マスターデータ管理の主なタイプは、以下の4つです。
顧客データ管理：顧客記録の統合と標準化に注力
製品データ管理：SKU、仕様、価格などの製品情報を管理
サプライヤーデータ管理：サプライヤーの詳細を標準化して調達とサプライチェーンの可視性を確保
ロケーションデータ管理：住所や地域コードなどの地理情報を統合
抽出、変換、ロード（ETL）は、あるシステムから別のシステムへデータを移動するプロセスです。その過程で、データは分析用の構造に変換され、多くの場合、データウェアハウス内で処理されます。マスターデータ管理は、顧客、製品、サプライヤーなどのビジネスエンティティについて、一貫性のある正確な記録を作成し、維持することに重点を置いています。ETLは分析用のデータを準備する一方で、MDMは組織全体にわたって基盤となるリファレンスデータを標準化して信頼性を確保します。