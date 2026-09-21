Zuerst kam die Enterprise-Suche. Dann kamen Copilots. Jetzt befinden wir uns in der Ära des Agentic Enterprise, in der KI nicht mehr nur Fragen beantwortet, sondern aktiv Workflows ausführt, Entscheidungen auslöst und systemübergreifend autonom agiert. Aber Agenten sind nur so gut wie der Kontext, in dem sie agieren, und ohne kontrollierte, domänenübergreifende Unternehmensdaten stoßen selbst die intelligentesten Agenten an ihre Grenzen. Snowflake ist einzigartig positioniert, um die Agentic Control Plane bereitzustellen, die erforderlich ist, um all diese Intelligenz in die Tat umzusetzen.

Da KI immer leistungsfähiger wird, werden Partnerschaften noch wichtiger. Kein einzelnes Unternehmen kann jedes Modell, jede vertikale Applikation oder jeden branchenspezifischen Workflow entwickeln. Vielmehr wird das Agentic Enterprise durch ein Partner-Ökosystem aufgebaut. Durch Partner adressiert die Plattform von Snowflake echte Kundenergebnisse über Branchen, Regionen und Anwendungsfälle hinweg, die kein Unternehmen allein bewältigen könnte.

Echtes Kapital für den Erfolg der Partner

Snowflake Board Member Teresa Briggs hat es Anfang dieses Jahres klar formuliert: Wir bewegen uns von „Partnern rund um das Geschäft” zu „Partnern innerhalb der Strategie”. Das ist ein Engagement, hinter dem echtes Kapital steht.

Die Partner-Investitionen von Snowflake sind erheblich gewachsen und haben sich seit dem Geschäftsjahr 2024 mehr als verdoppelt. Dies ist eine strategische Wette darauf, dass die Partner, die heute mit Snowflake entwickeln, diejenigen sind, die die KI-Ergebnisse von Unternehmen auf Jahre hinaus definieren werden.

Um diese Wette zu untermauern, führen wir das umfassendste Update des Snowflake Partner Network (SPN) seit Jahren ein.

Was wir ändern und warum es eine beidseitige Wette ist

Die Erweiterungen des SPN-Programms konzentrieren sich auf drei Dinge, die jeder Partner benötigt, um in der Agentic Era erfolgreich zu sein: die Fähigkeit, differenzierte Lösungen zu entwickeln, die Tools für eine effektive Markteinführung und die Struktur zur Skalierung.

Die unten aufgeführten Programmänderungen, die am 2. November 2026 in Kraft treten, spiegeln eine beidseitige Wette wider. Snowflake investiert mehr Kapital, Co-Marketing und Vertriebsunterstützung und verlangt gleichzeitig von den Partnern, höhere Anforderungen zu erfüllen, einschließlich der Einführung von Snowflake CoCo, Snowflake CoWork und Cortex AI. Diese Ausrichtung zielt darauf ab, außergewöhnliche Kundenergebnisse zu erzielen.

Erstellung: Mehr Ressourcen, größere Wirkung

Wir erweitern die Ressourcen, die Partnern zur Verfügung stehen, um differenzierte Lösungen zu entwickeln, und helfen so, Lieferzeiten zu beschleunigen, Konversionsraten zu steigern und Evaluierungsfenster zu verkürzen.

Um einen konsistenten Erfolg über Kundenprojekte hinweg sicherzustellen, standardisieren wir die Nutzung von Snowflake CoCo für AI Data Cloud Services-Partner, unterstützt durch eine neue CoCo Foundational Accreditation, damit Ihre Teams Zugang zu praktischem Fachwissen haben. Wir haben außerdem die Demo- und Entwicklungs-Credits für Services-Partner um das bis zu Fünffache erweitert und den Ablauf der Credits von monatlich auf jährlich verlängert, sodass Sie die Flexibilität haben, nach Ihrem eigenen Zeitplan zu entwickeln, zu testen und den Mehrwert zu beweisen.

Um die Bereitschaft für das Agentic Enterprise zu signalisieren, müssen Elite AI Data Cloud Product-Partner Cortex AI-Funktionen integrieren und die Ready Tech Validation abschließen, unterstützt durch einen optionalen Build Foundational Course, der für die Entwicklung von Teamfähigkeiten empfohlen wird. Wir freuen uns darauf zu sehen, wie diese zusätzlichen Ressourcen das Wachstum unserer Partner fördern und unseren gemeinsamen Kunden einen Mehrwert bieten.

Markteinführung: Zielgruppen, die zählen

Wir stärken unsere Co-Marketing-Infrastruktur, um Partner in jeder Phase des Lebenszyklus zu unterstützen, von der anfänglichen Einführung bis zur Umsetzung der Markteinführung. Durch die Zusammenarbeit mit Snowflake erhalten Partner eine globale Bühne, um ihre Expertise direkt vor Unternehmenskunden zu präsentieren.

Eingestufte Partner kommen für Snowflake Partner Awards und eine hochsichtbare Präsenz auf wichtigen Snowflake-Veranstaltungen infrage. Diese Partner können auch Co-Branding-Inhalte wie Kundenfallstudien, Blogs und Social-Media-Beiträge veröffentlichen und so ihre Marke mit unseren wertvollsten Zielgruppen verbinden.

Das Ziel ist einfach: Wenn Sie etwas Wirkungsvolles auf Snowflake entwickeln, möchten wir Ihnen helfen, unsere Zielgruppe zu erreichen, um diesen Mehrwert zu teilen. Wir freuen uns darauf, Ihre Geschichten zu verstärken und unsere gemeinsamen Erfolge zusammen auf der globalen Bühne zu feiern.

Skalierbarkeit: Ein globales Framework, das regionale Realitäten widerspiegelt

Unternehmensökosysteme funktionieren nicht in jedem Markt auf die gleiche Weise, daher haben wir unsere globale Tier-Struktur weiterentwickelt, um regionale Zonen als Feature aufzunehmen. Dieses Update schafft gleiche Wettbewerbsbedingungen und ermöglicht es internationalen Partnern, Top-Programmvorteile mithilfe von Metriken freizuschalten, die auf ihre spezifischen Regionen zugeschnitten sind.

Die Chance des Agentic Enterprise ist global, und jeder Partner sollte über die Plattform und die Unterstützung verfügen, um eine erfolgreiche Praxis auf Snowflake aufzubauen. Dieses neue Framework spiegelt unser Engagement wider, Sie dort abzuholen, wo Sie stehen, und Ihnen zu helfen, zu Ihren Bedingungen zu skalieren.

Wirkung in der Praxis

Die Auswirkungen dieser Erweiterungen sind in unserem gesamten Ökosystem bereits deutlich spürbar. Beispielsweise nutzte der Elite Services-Partner CitiusTech Snowflake CoCo, um eine Unternehmensmigration für eine große Krankenversicherung zu beschleunigen. Der CEO von CitiusTech, Dhaval Shah, merkt an, dass die Nutzung von CoCo die Zeit für das Job-Refactoring von drei bis fünf Tagen auf nur zwei bis vier Stunden verkürzt hat, wodurch der Gesamtzeitplan von 7,5 Monaten auf 2,5 Monate geschrumpft ist.

Ebenso teilt John Messina, Head of Revenue bei Hex, mit: „Die Zusammenarbeit mit Snowflake zur Integration von Cortex AI Functions in unsere Agentic Workflows war ein absoluter Gamechanger. Wir haben sofortige Ergebnisse gesehen, indem wir komplexe analytische Prompts nahtlos an Snowflake weitergeleitet haben, mit nahezu null Einrichtungsaufwand für die Nutzer:innen: Über 30 Kundenkonten haben Cortex AI Functions innerhalb der ersten zwei Wochen eingeführt, was uns auf den Weg zu einer siebenstelligen Verbrauchssteigerung bringt. Das Team von Snowflake bringt proaktiv kreative, unkonventionelle Ideen ein, die uns helfen, unser Produkterlebnis zu verbessern und gleichzeitig den hochwertigen Warehouse- und Token-Verbrauch direkt voranzutreiben.”1

Gemeinsam die Zukunft gestalten

Das Agentic Enterprise nimmt derzeit in jeder Branche Gestalt an. Snowflake ist stolz darauf, die zugrunde liegende Plattform, dedizierte Programminvestitionen und Co-Marketing bereitzustellen, um die Time-to-Value zu beschleunigen. Wir laden Sie ein, Ihre vertikale Expertise, Ihre einzigartigen Fähigkeiten und Ihre vertrauensvollen Kundenbeziehungen einzubringen, damit wir gemeinsam außergewöhnliche Ergebnisse für unsere gemeinsamen Kund:innen liefern können.

Sind Sie bereits ein Snowflake-Partner? Nehmen Sie am 16. September (APJ) oder 17. September (AMS und EMEA) an einem Live-Webinar teil, um mehr über die Updates des SPN-Programms zu erfahren. Jetzt anmelden.

Sehen Sie sich die vollständigen Programmerweiterungen im SPN-Portal an. Neue Vorteile und Anforderungen treten am 2. November 2026 in Kraft.

Noch kein Partner? Treten Sie dem Snowflake Partner Network bei, um noch heute Ressourcen, Co-Innovationsmöglichkeiten und Go-to-Market-Unterstützung freizuschalten.