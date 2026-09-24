Tout a commencé par la recherche en entreprise. Puis sont venus les copilotes. Nous entrons désormais dans l’ère de l’entreprise agentique, où l’IA ne se contente plus de répondre aux questions : elle exécute activement des workflows, déclenche des décisions et opère de manière autonome dans les différents systèmes. Mais les performances des agents dépendent du contexte dans lequel ils évoluent. Sans données d’entreprise gouvernées et partagées entre les différents domaines, même les agents les plus intelligents sont incapables d’être productifs. Snowflake est idéalement positionné pour fournir le plan de contrôle agentique nécessaire afin de transformer toute cette intelligence en actions.

À mesure que l’IA gagne en capacités, les partenariats deviennent encore plus essentiels. Aucune entreprise ne peut créer seule chaque modèle, chaque application verticale ou chaque workflow propre à un secteur d’activité. L’entreprise agentique reposera donc sur un écosystème de partenaires. Grâce à ses partenaires, la plateforme de Snowflake produit des résultats clients concrets dans des secteurs, des zones géographiques et des cas d’usage qu’aucune entreprise ne pourrait couvrir seule.

Investir concrètement dans la réussite des partenaires

L'une de nos Board Members de Snowflake, Teresa Briggs, l’a clairement résumé plus tôt cette année : Nous passons de « partenaires autour du business » à « partenaires au cœur de la stratégie ». Cet engagement s’accompagne d’investissements bien réels.

Les investissements de Snowflake auprès de ses partenaires ont fortement augmenté et ont plus que doublé depuis l’exercice 2024. C’est un pari stratégique : les partenaires qui construisent aujourd’hui avec Snowflake définiront les résultats de l’IA en entreprise pour les années à venir.

Pour concrétiser ce pari, nous déployons la plus vaste évolution du Snowflake Partner Network (SPN) depuis des années.

Ce qui change, et pourquoi nous misons les uns sur les autres

Les évolutions du programme SPN répondent aux trois besoins essentiels de chaque partenaire pour réussir à l’ère agentique : pouvoir créer des solutions différenciées, disposer des outils nécessaires pour les commercialiser efficacement et s’appuyer sur une structure adaptée pour faire évoluer son activité.

Les évolutions du programme ci-dessous, qui entreront en vigueur le 2 novembre 2026, reflètent ce pari commun. Snowflake renforce ses investissements, son soutien au comarketing et son accompagnement commercial, tout en demandant à ses partenaires de relever leurs ambitions, notamment en adoptant Snowflake CoCo, Snowflake CoWork et Snowflake Cortex AI. Cet alignement vise à offrir des résultats clients exceptionnels.

Construction : plus de ressources, plus d’impact

Nous enrichissons les ressources permettant aux partenaires de créer des solutions différenciées afin d’accélérer les délais de livraison, d’augmenter les taux de conversion et de raccourcir les phases d’évaluation.

Pour garantir une réussite constante sur l’ensemble des projets clients, nous généralisons l’utilisation de Snowflake CoCo auprès des partenaires AI Data Cloud Services. Une nouvelle CoCo Foundational Accreditation permettra à vos équipes d’acquérir une expertise pratique. Nous avons également multiplié jusqu’à cinq fois les crédits de démo et de développement accordés aux partenaires Services, tout en faisant passer leur échéance d’une fréquence mensuelle à annuelle. Vous gagnez ainsi en flexibilité pour créer, tester et démontrer la valeur ajoutée à votre rythme.

Pour démontrer leur capacité à accompagner l’entreprise agentique, les partenaires Elite AI Data Cloud Product doivent intégrer les fonctionnalités de Cortex AI et réussir la Ready Tech Validation. Ils peuvent également suivre le Build Foundational Course, recommandé pour développer les compétences de leurs équipes. Nous avons hâte de voir comment ces nouvelles ressources stimuleront la croissance de nos partenaires et créeront de la valeur pour nos clients communs.

Commercialiser : toucher les audiences qui comptent

Nous renforçons notre infrastructure de comarketing pour accompagner les partenaires à chaque étape du cycle de vie, du lancement initial à l’exécution de la stratégie de mise sur le marché. En collaborant avec Snowflake, les partenaires bénéficient d’une vitrine mondiale pour présenter directement leur expertise aux entreprises clientes.

Les partenaires ayant atteint le niveau du programme pourront concourir aux Snowflake Partner Awards et bénéficier d’une forte visibilité lors des grands événements Snowflake. Ils pourront également publier des contenus co‑brandés, notamment des témoignages clients, des articles de blog et des publications sur les réseaux sociaux, afin de faire connaître leur marque auprès de nos audiences les plus stratégiques.

L'objectif est simple : si vous créez une solution à fort impact sur Snowflake, nous voulons vous aider à toucher notre audience pour en partager la valeur. Nous avons hâte de donner plus d’écho à vos réussites et de célébrer ensemble nos succès sur la scène internationale.

Évolutivité : un framework mondial ancré dans les réalités régionales

Les écosystèmes d’entreprise ne fonctionnent pas de la même manière sur tous les marchés. Nous avons donc fait évoluer notre structure mondiale de niveaux en y ajoutant une feature : des zones régionales. Cette évolution garantit des conditions équitables et permet aux partenaires internationaux d’accéder aux principaux avantages du programme grâce à des indicateurs adaptés à leur région.

L’entreprise agentique représente une opportunité mondiale. Chaque partenaire doit pouvoir compter sur la plateforme et l’accompagnement nécessaires pour construire une activité performante sur Snowflake. Ce nouveau framework traduit notre engagement à vous accompagner là où vous êtes et à vous aider à faire évoluer votre activité selon vos priorités.

Des résultats concrets

L’impact de ces évolutions est déjà visible dans tout notre écosystème. Par exemple, CitiusTech, partenaire Elite Services, a utilisé Snowflake CoCo pour accélérer la migration d’entreprise d’un grand organisme d’assurance santé. Dhaval Shah, CEO de CitiusTech, souligne que l’utilisation de CoCo a ramené le temps de refactorisation des jobs de trois à cinq jours à seulement deux à quatre heures, réduisant ainsi le calendrier global de 7,5 mois à 2,5 mois.

John Messina, Head of Revenue chez Hex, témoigne également : « Collaborer avec Snowflake pour créer des workflows agentiques intégrant Cortex AI Functions a complètement changé la donne. Nous avons obtenu des résultats immédiats en acheminant de manière fluide les prompts analytiques complexes vers Snowflake, avec une configuration presque sans friction pour les utilisateurs : plus de 30 comptes clients ont adopté Cortex AI Functions au cours des deux premières semaines, ce qui nous place sur la voie d’une hausse de consommation à sept chiffres. L’équipe Snowflake nous propose de manière proactive des idées créatives qui sortent des sentiers battus. Elles nous aident à améliorer notre expérience produit tout en stimulant directement la consommation à forte valeur de warehouses et de tokens. »1

Construire l’avenir ensemble

L’entreprise agentique prend forme dès aujourd’hui dans tous les secteurs d’activité. Snowflake est fier de fournir la plateforme sous-jacente, les investissements dédiés au programme et le soutien au comarketing qui accélèrent le délai de valorisation. Mettez à profit votre expertise sectorielle, vos capacités uniques et les relations de confiance nouées avec vos clients. Ensemble, nous pourrons offrir des résultats exceptionnels à nos clients communs.

Vous êtes déjà partenaire Snowflake ? Participez à notre webinaire en direct le 16 septembre pour la région APJ ou le 17 septembre pour les régions AMS et EMEA afin d’en savoir plus sur les évolutions du programme SPN. Inscrivez-vous dès aujourd’hui.

Découvrez toutes les évolutions du programme sur le portail SPN. Les nouveaux avantages et critères entreront en vigueur le 2 novembre 2026.

Vous n’êtes pas encore partenaire ? Rejoignez le Snowflake Partner Network dès aujourd’hui pour accéder à des ressources, à des opportunités de co‑innovation et à un accompagnement pour votre mise sur le marché.