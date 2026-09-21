最初はエンタープライズ検索でした。次にコパイロットが登場しました。そして現在、私たちはエージェント型エンタープライズの時代にいます。AIは質問に答えるだけでなく、ワークフローを積極的に実行し、意思決定をトリガーし、システム間で自律的に動作するようになっています。しかし、エージェントの性能は動作するコンテキストに依存します。ガバナンスが効いたクロスドメインのエンタープライズデータがなければ、最もスマートなエージェントでさえも機能しません。Snowflakeは、このすべてのインテリジェンスをアクションに変えるために必要なエージェント型コントロールプレーンを提供できる独自の立場にあります。

AIの能力が高まるにつれ、パートナーシップはさらに重要になります。1つの企業がすべてのモデル、すべての垂直アプリケーション、またはすべての業界固有のワークフローを構築することはできません。むしろ、エージェント型エンタープライズはパートナーエコシステムによって構築されます。パートナーは、Snowflakeのプラットフォームが、単独の企業では対処できない業界、地域、ユースケース全体で、お客様の真の成果にどのように対処するかを示すものです。

パートナーの成功を後押しする実質的な資本

Snowflakeの取締役であるTeresa Briggs氏が今年初めに明確に述べたように、私たちは「ビジネスの周辺にいるパートナー」から「戦略の内部にいるパートナー」へと移行しています。これは、実質的な資本を伴うコミットメントです。

Snowflakeのパートナーへの投資は大幅に増加しており、2024年度以降で2倍以上になっています。これは、今日Snowflakeで構築を行っているパートナーが、今後何年にもわたってエンタープライズAIの成果を定義する存在になるという戦略的な賭けです。

その賭けを裏付けるために、私たちはここ数年で最も包括的なSnowflakeパートナーネットワーク（SPN）のアップデートを展開しています。

変更点とそれが相互の賭けである理由

SPNプログラムの強化は、エージェント型時代に勝つためにすべてのパートナーが必要とする3つの要素、すなわち、差別化されたソリューションを構築する能力、効果的に市場に参入するためのツール、そしてスケールするための構造に焦点を当てています。

2026年11月2日に発効する以下のプログラムの変更は、相互の賭けを反映しています。Snowflakeは、より多くの資本、共同マーケティング、販売サポートに投資する一方で、パートナーにはSnowflake CoCo、Snowflake CoWork、Snowflake Cortex AIの採用を含む、より高い基準を満たすことを求めています。この連携は、お客様に卓越した成果をもたらすことを目的としています。

構築：より多くのリソース、より高いインパクト

私たちは、パートナーが差別化されたソリューションを構築するために利用できるリソースを拡大し、提供時間の短縮、コンバージョン率の向上、評価期間の短縮を支援しています。

お客様のプロジェクト全体で一貫した成功を確実にするために、データクラウドサービスパートナー向けのSnowflake CoCoの使用を標準化し、チームが実践的な専門知識にアクセスできるように、新しいCoCo Foundational Accreditationによって裏付けています。また、サービスパートナー向けのデモおよび開発クレジットを最大5倍に拡大し、クレジットの有効期限を月単位から年単位に延長することで、独自のタイムラインで価値を構築、テスト、証明できる柔軟性を提供します。

エージェント型エンタープライズへの準備を示すために、エリートデータクラウドプロダクトパートナーは、Cortex AI機能を組み込み、Ready Tech検証を完了することが求められます。これは、チームのスキル開発に推奨されるオプションのBuild Foundational Courseによってサポートされます。これらの追加リソースがパートナーの成長を促進し、共同のお客様に価値をもたらすことを楽しみにしています。

市場開拓：重要なオーディエンス

私たちは、初期の立ち上げから市場開拓の実行まで、ライフサイクルのあらゆる段階でパートナーをサポートするために、共同マーケティングのインフラストラクチャを強化しています。Snowflakeと連携することで、パートナーはエンタープライズのお客様に直接専門知識を披露するグローバルな舞台を得ることができます。

ティアードパートナーは、Snowflake Partner Awardsの対象となり、主要なSnowflakeイベントで高い可視性を得ることができます。これらのパートナーは、お客様の導入事例、ブログ、ソーシャルなどの共同ブランドコンテンツを公開し、自社のブランドを当社の最も価値のあるオーディエンスと結びつけることもできます。

その目標はシンプルです。Snowflakeでインパクトのあるものを構築した際、私たちはその価値を共有するために、オーディエンスへのリーチを支援したいと考えています。グローバルな舞台で皆様のストーリーを広め、共に成功を祝うことを楽しみにしています。

スケール：地域の現実を反映したグローバルフレームワーク

エンタープライズエコシステムはすべての市場で同じように機能するわけではないため、グローバルなティア構造を進化させ、地域ゾーンを設けました。このアップデートにより、公平な競争の場が生まれ、海外のパートナーは特定の地域に合わせたメトリクスを使用して、トッププログラムの特典を利用できるようになります。

エージェント型エンタープライズの機会はグローバルであり、すべてのパートナーがSnowflake上で成功するビジネスを構築するためのプラットフォームとサポートを持つべきです。この新しいフレームワークは、皆様の現状に合わせ、皆様の条件でスケールできるよう支援するという当社のコミットメントを反映しています。

実際のインパクト

これらの強化のインパクトは、すでに当社のエコシステム全体で明らかになっています。たとえば、エリートサービスパートナーであるCitiusTechは、Snowflake CoCoを使用して、大手健康保険会社のエンタープライズ移行を加速させました。CitiusTechのCEOであるDhaval Shah氏は、CoCoの使用により、ジョブのリファクタリング時間が3〜5日からわずか2〜4時間に短縮され、全体のタイムラインが7.5か月から2.5か月に短縮されたと述べています。

同様に、Hexの収益担当HeadであるJohn Messina氏は、次のように共有しています。「Snowflakeと協力してCortex AI関数をエージェント型ワークフローに組み込むことは、完全にゲームチェンジャーとなりました。複雑な分析プロンプトをSnowflakeにシームレスにルーティングすることで、ユーザーのセットアップの摩擦をほぼゼロにし、迅速に結果を得ることができました。最初の2週間で30を超えるお客様のアカウントがCortex AI関数を採用し、7桁の消費増加に向けてペースを上げています。Snowflakeのチームは、プロダクトエクスペリエンスを向上させると同時に、価値の高いウェアハウスとトークンの消費を直接促進する、創造的で枠にとらわれないアイデアを積極的に提供してくれます。」1

未来を共に築く

エージェント型エンタープライズは、現在あらゆる業界で形になりつつあります。Snowflakeは、価値実現までの時間を短縮するために、基盤となるプラットフォーム、専用のプログラム投資、共同マーケティングを提供できることを誇りに思います。共同のお客様に卓越した成果を共に提供できるよう、皆様の垂直的な専門知識、独自の機能、信頼できるお客様との関係をご提供ください。

すでにSnowflakeパートナーですか？SPNプログラムのアップデートの詳細については、9月16日（APJ）または9月17日（AMSおよびEMEA）のライブウェビナーにご参加ください。今すぐご登録ください。

SPNポータルでプログラムの強化の全容をご確認ください。新しい特典と要件は2026年11月2日に発効します。

まだパートナーではありませんか？今すぐSnowflakeパートナーネットワークに参加して、リソース、共同イノベーションの機会、市場開拓のサポートを活用してください。