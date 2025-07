Eine noch benutzerfreundlichere und zuverlässigere Plattform von Snowflake

Mit Tag-Based Budgets (allgemein verfügbar) können Sie nun Ausgabenlimits für Ressourcen basierend auf den Tags festlegen, die ihnen zugeordnet sind. So wird der Prozess vereinfacht, indem Teams oder Geschäftsbereichen Ressourcen zugewiesen und Ausgabenlimits für diese Einheiten festgelegt werden.

Verbesserte Transparenz und Optimierung der Abfrageperformance ermöglichen Funktionen wie Performance Explorer (demnächst allgemein verfügbar), Query Insights (Private Preview) und Cost Insights for Large Query Gaps (Private Preview).

Um Best Practices der Branche für den effizienten Betrieb von Cloud-Lösungen im großen Maßstab weiter festzulegen und voranzutreiben, freut sich Snowflake, der FinOps Foundation als Premier Enterprise Member beizutreten. Die FinOps Foundation hat sich in der Vergangenheit darauf konzentriert, Best Practices für das Kostenmanagement von Cloud-Service-Providern (CSPs) zu beeinflussen, arbeitet jetzt aber mit verbrauchsbasierten SaaS- und PaaS-Anbietern und ist damit der perfekte Zeitpunkt, um Snowflake stärker zu beteiligen. Snowflake nutzt bereits die Best Practices der FinOps Foundation für Kundenengagements durch unser Value Engineering Team, für laufende Releases integrierter Funktionen zur Kostentransparenz, -kontrolle und -optimierung, die auf das FinOps Framework abgestimmt sind, sowie in internen Foren zur effizienten Verwaltung unserer CSP-Ausgaben in großem Umfang. Die Mitgliedschaft in der FinOps Foundation ist für uns ein weiterer Kanal, um unseren Kunden dabei zu helfen, den Wert von Snowflake zu maximieren.

Darüber hinaus machen wir es einfacher und effizienter, Snowflake-Organisationen flächendeckend zu verwalten, indem wir Objektmanagement, Collaboration, FinOps und Security Posture Management für alle zugehörigen Konten in einer Organisation verbessern. Benutzer:innen mit GLOBALORGADMIN-Rollen können ein Organization Account (Public Preview) erstellen, mit SQL Organization Usage Views abfragen (allgemein verfügbar) und Organization User sowie User-Gruppen und -rollen einrichten (Public Preview).

KI-gestützter, interoperabler Snowflake Horizon Catalog zur Verwaltung und Entdeckung von Daten in Snowflake, externen Quellen und Apache Iceberg-Tabellen

Snowflake Horizon Catalog bietet sofort einsatzbereite, einheitliche Sicherheit, Governance und Discovery über verschiedene Regionen und Clouds hinweg. Horizon Catalog verbindet Iceberg REST-Kataloge über Catalog-linked Databases (demnächst allgemein verfügbar), wodurch Iceberg-Objekte, die von Remote-Katalogen in Horizon Catalog verwaltet werden, automatisch synchronisiert werden. Data Engineers können von einer einzigen Oberfläche aus auf ihr gesamtes Iceberg-Ökosystem einwirken und gewährleisten, dass Lese- und Schreibvorgänge synchron bleiben und durch die führenden Governance- und Discovery-Funktionen von Horizon Catalog geschützt sind. Zusätzlich zur Unterstützung von Iceberg-Daten bietet Horizon Catalog External Data Discovery (demnächst in Private Preview) für externe Daten in relationalen Datenbanken, Dashboards, semantischen Modellen und mehr.

Wir führen außerdem Erweiterungen ein, die die Verwendung von Horizon Catalog noch einfacher und automatisierter machen, darunter eine aktualisierte linke Navigation in Snowsight, mit der Sie schneller auf die Funktionen „Catalog“ und „Governance and Security“ zugreifen können.

Snowflake nutzt KI und ermöglicht Ihnen in dieser neuen Snowsight-Erfahrung mit Copilot für Horizon Catalog (demnächst in Private Preview) die Nutzung natürlicher Sprache für Governance-, Sicherheits- und Metadaten-Discovery-Aufgaben. So erhalten mehr Benutzer:innen schneller und mit weniger Abhängigkeiten wichtige Informationen zu Datasets.