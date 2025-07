La piattaforma Snowflake diventa ancora più facile da usare e affidabile

Molte organizzazioni lottano con la complessità e il costo di gestione di tutti i loro dati, app e modelli per estrarre rapidamente insight fruibili. Sprecano tempo e risorse preziosi per soluzioni frammentarie che richiedono servizi eterogenei forniti da più cloud provider, determinando configurazioni e aggiornamenti manuali, governance e sicurezza inadeguate, tempi di inattività sprecati e dati sottoutilizzati.



Con l’ingresso nell’era dell’enterprise AI, i clienti continuano ad avere bisogno di una piattaforma robusta, facile da usare, connessa e affidabile per le loro esigenze di dati e AI presenti e future. Questo è esattamente ciò che offre la piattaforma completamente gestita Snowflake. Migliaia di clienti utilizzano Snowflake per i workload più impegnativi perché aiutiamo a risparmiare tempo e denaro con una piattaforma che automatizza l’amministrazione, scala in base alle loro esigenze, porta l’AI dove si trovano i dati e fa risparmiare costantemente sui costi grazie a miglioramenti automatici delle prestazioni e FinOps integrate. Queste organizzazioni si affidano a Snowflake per proteggere i loro dati più sensibili grazie alla nostra esperienza in materia di sicurezza, governance, osservabilità e business continuity/disaster recovery su più cloud e regioni.

Oggi facciamo una serie di annunci che portano tutte queste funzionalità della piattaforma a un nuovo livello.

Innovazioni di calcolo intelligenti, FinOps migliorato e gestione cross-account più semplice su vasta scala

Snowflake ha dato la priorità a rendere la capacità di calcolo ancora più veloce e ancora più facile da usare con un miglior rapporto prezzo/prestazioni. Con Standard Warehouse – Generation 2 (Gen2) (in GA), una versione aggiornata dell’attuale Standard Warehouse Snowflake con aggiornamenti hardware e miglioramenti delle prestazioni, Snowflake offre prestazioni 2,1 volte più veloci. Snowflake è anche lieta di presentare Snowflake Adaptive Compute (in private preview), la prossima evoluzione del nostro servizio di calcolo che elimina il carico indifferenziato delle scelte infrastrutturali per risparmiare tempo e denaro. La capacità di calcolo adattiva garantisce la massima semplicità d’uso selezionando automaticamente le dimensioni appropriate dei cluster, il numero di cluster e la durata della sospensione/ripresa automatica dei processi per conto del cliente, per ridurre al minimo le configurazioni richieste. Il routing delle query viene eseguito in modo intelligente sui cluster dimensionati correttamente senza alcuna azione da parte dell’utente.

Inoltre, la capacità di calcolo adattiva offre un miglior rapporto prezzo/prestazioni non solo sfruttando i più recenti e importanti miglioramenti hardware e prestazioni di Snowflake, ma anche le query che condividono in modo ottimale un pool di risorse di calcolo in tutto l’account per massimizzare l’efficienza. I warehouse creati utilizzando il servizio di elaborazione adattiva, Adaptive Warehouses, sono in private preview.

Questi warehouse adattivi possono essere utilizzati non solo con le funzionalità di visibilità, controllo e ottimizzazione dei costi di Snowflake, ma anche con le nostre più recenti innovazioni FinOps, tra cui: