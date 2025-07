Uma plataforma Snowflake ainda mais confiável e fácil de usar

Muitas organizações lidam com a complexidade e o custo de gerenciar todos os seus dados, aplicações e modelos para obter rapidamente insights acionáveis. Eles desperdiçam tempo e recursos valiosos em soluções fragmentadas que exigem a união de diferentes serviços, de vários fornecedores de nuvem, levando a configurações e atualizações manuais, governança e segurança rudimentares, tempo de inatividade desperdiçado e dados subutilizados.



Conforme entramos na era da IA para empresas, as organizações continuam precisando de uma plataforma sólida que seja fácil de usar, conectada e confiável para seus dados atuais e futuros e para suas necessidades de IA. É exatamente isso que oferece a plataforma Snowflake, totalmente gerenciada. Milhares de clientes viabilizam suas cargas de trabalho mais exigentes com o Snowflake porque ajudamos a economizar tempo e dinheiro com uma plataforma que automatiza a administração, permite o dimensionamento de acordo com suas necessidades, traz a IA para seus dados e os economiza constantemente em custos por meio de melhorias de desempenho automáticas e do FinOps incorporado. Essas organizações confiam na Snowflake para proteger seus dados mais confidenciais por causa do nosso conhecimento unificado sobre segurança, governança, observabilidade e continuidade de negócios/recuperação de desastres em diferentes regiões e nuvens.

Hoje, estamos fazendo uma série de anúncios que levam todos esses recursos da plataforma ao próximo nível.

Inovações de processamento inteligentes, FinOps aprimorado e gerenciamento de contas em escala mais fácil

Na Snowflake, priorizamos tornar o processamento ainda mais rápido e ainda mais fácil de usar com melhor preço/desempenho. Com o Standard Warehouse – Generation 2 (Gen2) (disponível ao público), uma versão atualizada do Snowflake Standard Warehouse atual que inclui atualizações de hardware e melhorias de desempenho adicionais, o Snowflake proporcionou desempenho 2,1 vezes mais rápido para cargas de trabalho de análise de dados essenciais. A Snowflake também tem o prazer de apresentar o Snowflake Adaptive Compute (em versão preliminar privada), a próxima geração do nosso serviço de processamento que elimina o difícil e indiferenciado trabalho de tomar decisões de infraestrutura para economizar tempo e dinheiro. O Adaptive Compute possibilita máxima facilidade de uso, selecionando automaticamente o(s) tamanho(s) de cluster apropriado(s), o número de clusters e a duração de suspensão/retomada automática para tarefas em seu nome para minimizar as configurações necessárias. O roteamento de queries é feito de forma inteligente até os clusters com o tamanho certo, sem nenhuma ação do usuário.

Além disso, o Adaptive Compute oferece uma melhor relação preço/desempenho, não apenas graças ao uso das funções mais recentes e mais avançadas de hardware e desempenho do Snowflake, como também por meio de queries que compartilham de forma ideal um grupo de recursos de processamento em sua conta para maximizar a eficiência. Os warehouses criados usando o Adaptive Compute são chamados de Adaptive Warehouses, que estão em versão preliminar privada.

O Snowflake Adaptive Warehouses pode ser usado não apenas com os recursos atuais de visibilidade, controle e otimização de custos, como também com as mais recentes inovações do FinOps, como: