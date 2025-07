Snowflake Postgres: für Entwickler:innen entwickelt, bereit für Unternehmen

PostgreSQL hat sich zur unbestrittenen Wahl für Entwickler:innen auf der ganzen Welt entwickelt und wird für seine Open-Source-Flexibilität, sein dynamisches Ökosystem und seine wachsenden KI-Funktionen wie Vektorunterstützung gefeiert. Doch während Unternehmen damit kämpfen, die nächste Generation von AI Agents zu entwickeln und ihre kritischen Betriebssysteme zu skalieren, stellt sich eine grundlegende Frage: Ist Ihr Postgres wirklich bereit für das Unternehmen oder bringt es versteckte Kompromisse mit sich?

Bei Snowflake sind wir der Meinung, dass Entwicklerfreundlichkeit mehr sein muss als „Vibe-Programmierung“ und schnelle Experimente, um Produktions-Workloads nahtlos zu unterstützen. Wenn Sie echte Kunden bedienen, brauchen Sie das unermüdliche Vertrauen, die Sicherheit und die Performance, die geschäftskritische Workloads erfordern, und befähigen Ihre Entwickler:innen gleichzeitig zu Innovationen.

Aus diesem Grund verpflichten wir uns zu unternehmenstauglichen Postgres. Nachdem wir uns mit Crunchy Data zusammengetan haben, können wir Snowflake Postgres bereitstellen: eine Datenbank, die für die Unterstützung Ihrer anspruchsvollsten KI- und Transaktionssysteme entwickelt wurde.

Unternehmensanforderungen treffen auf die Realität

Eine wirklich produktionsbereite Datenbank ist nicht nur eine Entwicklungsumgebung. Sie erfordert eine nachgewiesene Erfolgsgeschichte des Betriebs unter den strengsten Anforderungen.

Leider mangelt es den meisten Plattformen an den grundlegenden Unternehmensanforderungen. Sie kämpfen mit:

Unzureichenden Sicherheitskontrollen: Unternehmen brauchen vollständige Kontrolle über ihre Verschlüsselungsschlüssel und mehrschichtigen Sicherheitsarchitekturen, um sensible Daten zu schützen. Lösungen für schnelle Iterationen übersehen häufig diese nicht verhandelbaren Dinge.

Fehlender Compliance-Unterstützung: Die Erfüllung gesetzlicher Vorgaben wie HIPAA, SOC 2 oder spezifischer Cloud-Bereitstellungen erfordert eine hohe Betriebsreife, die Jahre in Anspruch nimmt.

Fehlender integrierter Geschäftskontinuität und Disaster Recovery: Missionskritische Anwendungen tolerieren keine Ausfallzeiten, da jede Minute Offline Umsatz und Vertrauen kostet. Features wie regionsübergreifende Replikation und schnelles Failover sind Überlebensvoraussetzungen.

Unzuverlässiger Performance: Experimentelle Plattformen geraten oft ins Stocken, wenn es darum geht, echte Kunden in großem Umfang zu bedienen.

Unklarem Weg zur Produktion: Es gibt keinen einfachen Weg zur Produktion. Stattdessen stehen Teams vor disruptiven Migrationen und betrieblicher Komplexität.

Snowflake Postgres wird diese kritischen Unternehmenslücken direkt beheben.

Vom Prototyp bis zur Produktion, ohne Kompromisse

Wir haben in letzter Zeit den Aufstieg serverloser Plattformen erlebt, mit denen sich Datenbanken schnell einrichten lassen. Sie eignen sich hervorragend, um ein Projekt in die Wege zu leiten und es schnell zu wiederholen.​

Doch mit dem Übergang in die Produktionsphase stehen Entwickler:innen oft vor einer schmerzhaften Rechnung. Sie müssen von diesen aufkommenden Plattformen zu robusteren, produktionsbereiten Systemen wechseln, die Unternehmens-Workloads in großem Umfang bewältigen können.

Oft greifen sie auf etablierte Lösungen wie Crunchy Data, Amazon RDS und EnterpriseDB zurück. Diese Angebote haben sich für Fortune-500-Unternehmen, streng regulierte Branchen und Organisationen, die sensible Kundendaten verarbeiten, durchgesetzt. Crunchy Data unterstützt beispielsweise geschäftskritische Datenbanken seit über einem Jahrzehnt im Stillen und verdient sich Vertrauen durch verstärkte Sicherheit und operative Exzellenz.

Mit Snowflake Postgres schließen wir diese Kluft. Wir bringen die leistungsstarken Unternehmensfunktionen von Crunchy Data auf die umfassende Plattform von Snowflake, genau dort, wo Unternehmen ihre Daten bereits verwalten und kontrollieren. Das Ergebnis: Postgres ohne Kompromisse, bietet Entwickler:innen einen reibungslosen Übergang von anfänglichen Experimenten zur vollständigen Unternehmensproduktion bei unveränderter Postgres-Kompatibilität.

Erschließung der Entwicklerleistung mit echtem Postgres

Unser Engagement für Entwickler:innen ist unermüdlich. Zwar versprechen neue Plattformen schnelle Einrichtung und schnelle Iteration, doch ihre Architekturkürzel haben erhebliche Kosten für Entwickler:innen.

Diese Plattformen sind in erster Linie auf Geschwindigkeit bei der Bereitstellung und nicht auf Produktionsqualität ausgelegt. Ihre Architekturentscheidungen sorgen für eine problematische Latenz bei Produktions-Workloads mit hohem Durchsatz. Noch wichtiger ist, dass Änderungen an der Postgres-Speicherebene die Kompatibilität mit wichtigen Postgres-Erweiterungen beeinträchtigen und den Zugriff auf das reichhaltige Ökosystem einschränken, das Postgres so leistungsstark macht.

Snowflake Postgres hingegen bevorzugt eine 100%ige Postgres-Kompatibilität. Das bedeutet eine nahtlose Migration ohne Überraschungen. Sie können Ihre aktuellen Postgres-Anwendungen ohne kostspieliges Code-Refactoring oder unerwartete Laufzeitprobleme zu Snowflake verschieben. Außerdem erhalten Sie vollständigen Zugriff auf das Ökosystem. Unabhängig davon, ob Sie mit Next.js, Python, Rust oder Go arbeiten oder ORMs wie Drizzle und Prisma integrieren – Sie erhalten volle Kompatibilität.

Snowflake Postgres wird auch KI-Innovationen beschleunigen. Indem wir transaktionale Postgres-Daten direkt in Snowflake integrieren, beseitigen wir Betriebssilos. So können Sie sicherstellen, dass die von Ihnen entwickelten KI-Agenten und -Applikationen auf einer zuverlässigen, sicheren Transaktionsebene innerhalb einer einzigen Daten- und KI-Plattform basieren.

Unser Engagement für Entwickler:innen spiegelt sich auch in unserem Engagement für Open-Source-Software wider. Das zeigt auch unsere Beteiligung an Projekten wie Apache IcebergTM, Apache Polaris und Streamlit. Crunchy Data ist tief in der Open-Source-Community verwurzelt und seit Langem für robuste, entwicklerfreundliche Tools bekannt. So können wir Entwickler:innen das Beste aus beiden Bereichen bieten: uneingeschränkte Postgres-Flexibilität mit einer unternehmenserprobten Grundlage.

Eine einheitliche Plattform für alle Unternehmensdaten- und KI-Anforderungen

Snowflake Postgres wird unternehmenstaugliche Postgres auf die einfache, vernetzte und zuverlässige Plattform von Snowflake übertragen. Das bedeutet, dass Sie:

Ihre Datenstrategie konsolidieren: Einheitliche Transaktions-, Analyse- und unstrukturierte Daten auf einer einzigen, verwalteten Plattform.

Die KI-Entwicklung beschleunigen: Ermöglichen Sie AI Agents, sicheren, kontrollierten Zugriff auf relevante Daten, einschließlich neuer Transaktionsdaten mithilfe von Funktionen wie Snowflake Cortex AI.

Operative Komplexität reduzieren: Beseitigen Sie separate Tools und Datensilos und optimieren Sie so Ihren gesamten Datenlebenszyklus.

Sicherheit und Governance auf Unternehmensniveau ermöglichen: Sorgen Sie für einheitliche Sicherheits-, Compliance- und Zugriffskontrollen für all Ihre Daten-Workloads.

Die Snowflake AI Data Cloud ist das ultimative Ziel für Unternehmensdaten-Workloads. Mit Snowflake Postgres erweitern wir dieses Versprechen auf das Herzstück Ihrer betrieblichen Anwendungen. So können Sie mit der von Ihrem Unternehmen geforderten Genauigkeit entwickeln und bereitstellen und gleichzeitig Ihre Entwicklungsteams mit der Postgres ausstatten, die sie lieben.

Für Postgres als Grundlage für Unternehmens-KI-Agenten und -Anwendungen ist damit ein neues Kapitel angebrochen. Seien Sie bereit für weitere Details, während wir Snowflake Postgres zum Leben erwecken. In der Zwischenzeit erfahren Sie hier mehr über Crunchy Data.