Die Bereitstellungsebene ist fast immer der Punkt, an dem es für ML-Teams schmerzhaft wird. Der Teil des Feature Engineering ist in Ordnung: Sie schreiben SQL in Ihrem Warehouse. Sie haben alle Daten; es funktioniert. Aber dann benötigen Sie diese Features zum Zeitpunkt der Vorhersage, mit geringer Latenz und hohem Durchsatz. Plötzlich fügen Sie ein zweites System mit einem Synchronisierungsjob dazwischen zusammen.

Als unser ML-Team hier bei Snowflake den Online Feature Store von Snowflake entwickelte, wollte es genau das: Rechenressource in Snowflake, Bereitstellung aus Postgres, keine mittlere Ebene.

Hier ist der Grund, warum sie sich für Snowflake Postgres entschieden haben.

Produktionsbereit ab Tag 1: SLA, Sicherheit und Skalierbarkeit integriert

Snowflake Postgres baut auf jahrelanger Postgres-Expertise von Crunchy Data auf. Seine soliden Produktionsgrundlagen sind darauf ausgelegt, die anspruchsvollsten Unternehmens-Workloads zu verwalten: Apps und KI, die Verfügbarkeitszusagen, Sicherheitskontrollen und kontinuierlichen Betrieb im großen Maßstab erfordern.

Hier glänzt Snowflake Postgres. Es wird heute ausgeliefert mit:

Produktionsreife: Sie können mit einem Service-Level-Agreement (SLA) von 99,95 % Verfügbarkeit, verwaltetem Connection Pooling und direkten Upgrades der Postgres-Hauptversion mit minimaler Unterbrechung sicher arbeiten.

Verbundene Daten: Replizieren Sie Änderungen von Snowflake Postgres in Sekundenschnelle in Ihre Analytics. Dies wird durch pg_lake unterstützt, unsere Open Source-Erweiterung, die direkt in dieselbe Speicherebene schreibt, aus der Snowflake liest, ohne Zwischen- oder versteckte Prozesse.

Optimierte Entwicklererfahrung: Lift-and-Shift-Apps ohne Codeänderungen dank 100 % Postgres-Kompatibilität, Postgres 18, einer Speicherobergrenze von 64 TB und nativer logischer Replikation.

Integrierte Funktionen für Sicherheit und Compliance: Verlassen Sie sich auf erweiterte Kontrollen wie PrivateLink und vom Kunden verwaltete Schlüssel sowie auf einen Sicherheitsbereich für transaktionale und analytische Daten.

Unterstützung von ML mit 2,5-mal geringerer Latenz und 7-mal höherem Durchsatz, basierend auf Produktions-Benchmarks

Genau aus diesem Grund hat das ML-Team von Snowflake auf Snowflake Postgres gesetzt, um den Online Feature Store (Public Preview) zu entwickeln, der frische, latenzempfindliche ML-Signale – Risikobewertungen, Aktivitätsmuster, Verhaltens-Features – zum Zeitpunkt der Vorhersage an Modelle liefert. Diese Workloads erfordern Tausende von Vorhersagen pro Sekunde, wobei jedes Feature in Millisekunden zurückgegeben werden muss.

Snowflake Postgres ermöglicht es dem ML-Team, komplexes Feature Engineering auf der Kern-Snowflake-Engine auszuführen und Daten nahtlos mit dem Online-Store zu synchronisieren. In ersten Tests zeigte es die erforderlichen niedrigen Latenzen ohne jegliche Anpassung und erfüllte problemlos die hohen Skalierbarkeitsanforderungen der größten Kunden von Snowflake. Die Wahl von Snowflake Postgres ermöglicht es dem Team auch, das breitere Postgres-Ökosystem zu nutzen, einschließlich Erweiterungen wie pg_vector, um die zukünftige Feature-Bereitstellung zu beschleunigen.

In Produktions-Benchmarks gegen den Databricks Online Feature Store, der von Databricks Lakebase unterstützt wird, zeigte Snowflake Postgres: