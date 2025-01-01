Vídeo
Snowflake Data Cloud
para Indústria
Apresentamos o Snowflake Data Cloud para Indústria, uma rede global que conecta fabricantes aos dados, aplicativos e serviços necessários para viabilizar casos de uso industriais em escala. Ao criar uma ponte entre sistemas de TI e TO, identificar riscos anteriores e posteriores, e reduzir custos ao mesmo tempo em que aumenta a produção e a qualidade, o Data Cloud para Indústria oferece uma forma de consolidar, analisar e democratizar dados gerados por toda a empresa, desde o chão de fábrica até o final da cadeia de suprimentos. Saiba mais em: https://www.snowflake.com/pt_br/solution...