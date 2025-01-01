Skip to content

Vídeo

Accor Hotels ganha cinco estrelas em experiência do

cliente com o Snowflake Data Cloud

Accor é um grupo multinacional de hospitalidade com um portfólio de mais de 5.300 hotéis em mais de 110 países, 10.000 restaurantes e bares, e mais de 40 marcas, dos setores de luxo a econômico. Descubra por que Jean-François Guilmard, Chief Data Officer da Accor, e sua equipe embarcaram em uma jornada com o Snowflake Data Cloud para oferecer a melhor experiência personalizada digital ou presencial a cada cliente. 

