Accor è una multinazionale globale del settore hospitality con un portfolio di 5300 hotel in oltre 110 Paesi, 10.000 ristoranti e bar e oltre 40 marchi che spaziano dal segmento lusso a quello economico. Scopri cosa ha spinto Jean-Francois Guilmard, Chief Data Officer di Accor, e il suo team a scegliere il Data Cloud di Snowflake per fornire la migliore customer experience personalizzata, digitale o di persona, a ogni cliente.