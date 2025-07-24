¿Qué es un data lake? Arquitectura y casos de uso

1. Ingesta de datos: Esta es la etapa inicial en la que los datos de diferentes sistemas de origen se incorporan al data lake. Estas fuentes pueden ser diversas, como bases de datos estructuradas, registros semiestructurados, documentos no estructurados, datos de transmisión de dispositivos del IdC, feeds de redes sociales, etc. La característica clave de la ingesta en los data lakes es que normalmente los datos se cargan en su formato original sin procesar, sin ninguna transformación previa importante ni una definición de esquema. Esto permite disfrutar de la máxima flexibilidad para futuros análisis. Entre las herramientas y los procesos utilizados en esta etapa se incluyen la carga por lotes, la ingesta de transmisión en tiempo real y los conectores de datos.

2. Almacenamiento y persistencia de datos: Una vez ingeridos, los datos sin procesar se almacenan en el data lake. La arquitectura suele utilizar sistemas de almacenamiento distribuido, como Hadoop Distributed File System (HDFS), o un almacenamiento de objetos basado en la nube (p. ej., Amazon S3, Azure Data Lake Storage o Google Cloud Storage). Los datos permanecen en su formato original, lo que permite distintos enfoques analíticos más adelante. La escalabilidad y la rentabilidad de la capa de almacenamiento son cruciales para gestionar los volúmenes de datos de un data lake, que pueden ser muy elevados. Pueden emplearse diferentes niveles de almacenamiento según la frecuencia de acceso a los datos y las políticas de retención.

3. Procesamiento y transformación de datos: En esta etapa se preparan los datos sin procesar para su análisis y consumo. Según el caso de uso de analíticas concreto, los datos pueden sufrir diversas transformaciones, como limpieza, filtrado, unión, agregación y enriquecimiento. Ahí es donde entra en juego el “esquema en lectura”. El esquema se aplica cuando los datos se procesan para un propósito específico, no en el momento de la ingesta. En esta fase se utilizan varios motores y marcos de procesamiento, como Spark, Hadoop MapReduce, herramientas de almacenamiento de datos conectadas al lake y servicios de cómputo sin servidor.

4. Exploración y análisis de datos: En esta parte del proceso, los científicos de datos, los analistas y los usuarios empresariales exploran los datos procesados para detectar patrones, obtener información y responder a preguntas relacionadas con el negocio. Pueden utilizar distintas herramientas y técnicas, como consultas similares a SQL, herramientas de visualización de datos, paquetes de análisis estadísticos y algoritmos de aprendizaje automático. La flexibilidad del data lake permite aplicar diferentes enfoques analíticos a los mismos datos, en función de las necesidades específicas.

5. Consumo de datos y acciones: A continuación, distintos usuarios y aplicaciones posteriores consumen la información y los datos procesados. Algunos de sus posibles usos son generar informes y paneles de control, proporcionar datos a sistemas operativos, alimentar aplicaciones en tiempo real o ayudar a tomar decisiones empresariales fundamentadas. Según la aplicación empleada para consumirlos, los datos pueden presentarse en distintos formatos, y diferentes interfaces pueden emplearse para acceder a ellos.

6. Seguridad y gobernanza de datos: Garantizar la seguridad y la gobernanza de los datos a lo largo de todo su ciclo de vida es esencial. Ello implica establecer y aplicar políticas en cuanto a la calidad de los datos, la gestión de los metadatos, el linaje de los datos, el control de acceso, el enmascaramiento de los datos y el cumplimiento normativo. Una gobernanza eficaz ayuda a asegurar que los datos del lake sean fiables y seguros, y que se gestionen correctamente.

7. Archivo y purga de datos: A medida que los datos envejecen y su valor empresarial se reduce, es posible que deban archivarse por razones de cumplimiento o para optimizar los costes de almacenamiento. Los datos que ya no se necesitan se pueden purgar de acuerdo con las políticas de retención que se hayan definido. Esta última etapa hace posible que el data lake siga siendo eficiente y siga cumpliendo las normativas a lo largo del tiempo.

En esencia, el ciclo de vida de los datos en un data lake está diseñado para que sea flexible y adaptable, así como para que permita a las organizaciones ingerir grandes cantidades de datos diversos, procesarlos según sea necesario para casos de uso de analíticas específicos y extraer información valiosa, todo ello mientras se mantienen una gobernanza y una seguridad adecuadas. El principio de “esquema en lectura” y la separación del almacenamiento y el cómputo son características clave que lo diferencian de los enfoques tradicionales de almacenamiento de datos.