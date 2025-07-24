Che cos’è un data lake? Architettura e casi d’uso

1. Ingestion dei dati. Questa è la fase iniziale in cui i dati provenienti da vari sistemi di origine vengono portati nel data lake. Queste fonti possono essere diverse tra loro, ad esempio database strutturati, log semi‑strutturati, documenti non strutturati, dati streaming da dispositivi IoT, feed di social media e altro ancora. La caratteristica chiave dell’ingestion in un data lake è che spesso si tratta di “ingestion as‐is”, ossia i dati vengono tipicamente caricati nei rispettivi formati nativi grezzi, senza significative trasformazioni iniziali o definizioni dello schema. Questo consente la massima flessibilità per le analisi future. Gli strumenti e i processi utilizzati in questa fase includono caricamento in batch, caricamento streaming in tempo reale e connettori per i dati.

2. Storage e persistenza dei dati. Una volta caricati, i dati grezzi vengono memorizzati all’interno del data lake. L’architettura spesso utilizza sistemi di storage distribuiti come Hadoop Distributed File System (HDFS) o object storage basato su cloud (ad esempio Amazon S3, Azure Data Lake Storage, Google Cloud Storage). I dati conservano il loro formato originale, consentendo di applicare in seguito approcci analitici diversi. La scalabilità e la convenienza economica del layer di storage sono fondamentali per gestire i volumi potenzialmente enormi di dati in un data lake. A volte vengono impiegati layer di storage diversi in base alla frequenza di accesso ai dati e alle policy di conservazione.

3. Elaborazione e trasformazione dei dati. In questa fase i dati vengono preparati per l’analisi e l’utilizzo. A seconda dello specifico caso d’uso analitico, i dati potrebbero subire varie trasformazioni, tra cui pulizia, filtraggio, unione, aggregazione e arricchimento. È qui che entra in gioco l’approccio “schema‑on‑read”: lo schema viene applicato durante l’elaborazione dei dati per uno scopo specifico, anziché al momento dell'ingestion. In questa fase vengono utilizzati vari framework e motori di elaborazione, come Spark, Hadoop MapReduce, strumenti di data warehousing connessi al data lake e servizi di elaborazione serverless.

4. Esplorazione e analisi dei dati. Questa è la fase in cui data scientist, analisti e utenti aziendali esplorano i dati elaborati per scoprire schemi, ottenere insight e rispondere a domande di business. Possono utilizzare una varietà di strumenti e tecniche, tra cui query di tipo SQL, strumenti di visualizzazione dei dati, pacchetti di analisi statistica e algoritmi di machine learning. La flessibilità del data lake consente approcci analitici diversificati sugli stessi dati, a seconda delle esigenze specifiche.

5. Utilizzo dei dati e azione. Gli insight e i dati elaborati vengono poi utilizzati da varie applicazioni e utenti a valle. Questo può comportare la generazione di report e dashboard, l’inserimento di dati nei sistemi operativi, l’utilizzo in applicazioni in tempo reale o il supporto alle decisioni aziendali. I dati utilizzati possono avere vari formati ed essere accessibili tramite interfacce diverse, a seconda dell’applicazione che li utilizza.

6. Data governance e sicurezza dei dati. Durante l’intero ciclo di vita, data governance e sicurezza dei dati sono fondamentali. Questo include la definizione e l’applicazione di policy relative alla qualità dei dati, alla gestione dei metadati, al data lineage, al controllo degli accessi, al mascheramento dei dati e alla conformità alle normative. Una governance efficace contribuisce a garantire che i dati contenuti nel data lake siano affidabili, sicuri e correttamente gestiti.

7. Archiviazione ed eliminazione dei dati. Con l’invecchiamento dei dati e la diminuzione del loro valore aziendale, potrebbe essere necessario archiviarli per motivi di conformità o per ottimizzare i costi di storage. Infine, i dati che non sono più necessari possono essere eliminati in base alle policy di conservazione definite. Questa fase finale mantiene il data lake efficiente e conforme nel tempo.

In sostanza, il ciclo di vita dei dati in un data lake è progettato per essere flessibile e adattabile, in modo da consentire alle organizzazioni di caricare enormi quantità di dati eterogenei, elaborarli secondo necessità per specifici casi d’uso analitici ed estrarre preziosi insight mantenendo una governance e una sicurezza adeguate. Il principio “schema‑on‑read” e la separazione tra capacità di elaborazione e storage sono caratteristiche chiave che lo differenziano dai tradizionali approcci di data warehouse.