Snowflake CoCo로 145여 개 시장에서 파이프라인 장애를 해결하고 팀이 핵심 업무에 집중할 시간도 되찾은 dentsu
AI 요약
dentsu는 Snowflake CoCo를 활용하여 다음과 같은 성과를 달성했습니다.
- 글로벌 조직 전반에서 Snowflake 네이티브 코드 생성
엔지니어링 팀의 Snowflake CoWork 도입 가속화
속도뿐만 아니라 엔지니어링 안정성까지 확보
이 요약의 영문 원본은 Snowflake CoCo로 작성되었으며 편집자의 검토를 거쳤습니다.
과제
dentsu는 현재 일본 최대이자 세계 5대 광고 대행사 그룹으로, 1901년에 설립 이래 지난 125년 동안 글로벌 브랜드가 고객을 이해하고 효과적으로 공략할 수 있도록 지원하는 신뢰할 수 있는 파트너로 자리매김하고 있습니다.
고객 참여 관리부터 미디어와 크리에이티브에 이르기까지 모든 영역에서 최고의 역량을 발휘하려면 엔지니어링 팀의 뒷받침이 필수적입니다. 글로벌 인프라의 구축, 운영, 확장이 모두 코드에 기반하기 때문에, 코드 한 줄 한 줄이 중요합니다.
하지만 엔지니어링 팀이 코드 생성에 사용하던 기존 도구들은 반복적인 문제를 일으켰고, 코드가 잘못될 때마다 비용이 발생했습니다. 디버깅, 파이프라인 실패, 잦은 컨텍스트 전환으로 인해 엔지니어들은 정작 집중해야 할 핵심 업무에 전문성을 집중하지 못했습니다.
다른 도구들은 잘못된 구문, 스키마나 RBAC 인식 부재와 같은 문제들을 안고 있지만 Snowflake CoCo는 이러한 문제를 하나의 솔루션으로 해결합니다."
Morten Lileng
솔루션
dentsu는 이러한 문제를 해결하고 전 세계 각지의 팀들이 핵심 업무에 집중할 시간을 되찾기 위해 Snowflake CoCo를 도입했습니다. 기존에 사용하던 도구를 교체하는 대신, 모든 워크플로우를 잇는 연결 고리로 CoCo를 활용했고, 이를 통해 실시간 Snowflake 컨텍스트를 코드 생성 계층에까지 직접 전달할 수 있게 되었습니다.
또한 엔지니어링 리더십은 CoCo를 기반으로 스킬 프레임워크를 구축하여, 팀들이 대화를 통해 질문, 조사 및 개발 로드맵을 탐색할 수 있도록 했습니다. 이전에는 정형화된 체계가 없었던 업무가 이제는 반복 가능한 프로세스로 자리 잡게 되었습니다.
그 결과 팀과 시장 전반에서 업무 속도가 달라졌습니다. 앱, AI 에이전트, 시맨틱 뷰를 더 빠르게 구축하고 배포하게 되면서 전사적인 Snowflake CoWork 도입도 한층 앞당겨졌습니다. ID 통합 역량은 여러 지역으로 확대 적용되고 있으며, 잘못된 코드는 파이프라인에 도달하기 전에 차단됩니다.
Snowflake CoCo는 Snowflake를 통한 개발 작업을 대화형으로 바꿔 놓았고, 글로벌 개발 팀의 ROI를 빠르게 개선하고 있습니다."
Joe Tobey
성과
dentsu의 데이터 엔지니어들은 이제 문서를 일일이 찾아보거나 별도의 조사를 거치지 않고도 문제의 핵심을 파고들어 빠르게 답을 얻습니다. 이전에는 문제 분류(triage)에 소요되었던 시간이 이제는 코드 리뷰와 더 복잡한 문제 해결에 투입되고 있습니다.
또한 안정성 개선 효과가 코드 리뷰 단계에서 두드러지게 나타나고 있습니다. 엔지니어들은 문제 대응에 끌려가지 않고 개발에 계속 집중할 수 있 있게 되었습니다. 리더십은 이러한 변화를 혁신적이라고 평가합니다.
dentsu는 지난 125년간 그래왔듯이, 앞으로도 글로벌 시장에서 브랜드가 오디언스에게 도달하는 방식을 계속 새롭게 정의해 나갈 것입니다. 다만 그 속도가 훨씬 빠를 것입니다.
추가 리소스
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