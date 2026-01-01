dentsu는 현재 일본 최대이자 세계 5대 광고 대행사 그룹으로, 1901년에 설립 이래 지난 125년 동안 글로벌 브랜드가 고객을 이해하고 효과적으로 공략할 수 있도록 지원하는 신뢰할 수 있는 파트너로 자리매김하고 있습니다.

고객 참여 관리부터 미디어와 크리에이티브에 이르기까지 모든 영역에서 최고의 역량을 발휘하려면 엔지니어링 팀의 뒷받침이 필수적입니다. 글로벌 인프라의 구축, 운영, 확장이 모두 코드에 기반하기 때문에, 코드 한 줄 한 줄이 중요합니다.

하지만 엔지니어링 팀이 코드 생성에 사용하던 기존 도구들은 반복적인 문제를 일으켰고, 코드가 잘못될 때마다 비용이 발생했습니다. 디버깅, 파이프라인 실패, 잦은 컨텍스트 전환으로 인해 엔지니어들은 정작 집중해야 할 핵심 업무에 전문성을 집중하지 못했습니다.