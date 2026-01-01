電通：Snowflake CoCoで145以上の市場のパイプライン障害を解消し、チームの時間を取り戻す
AIによるサマリー
Snowflake CoCoの活用により、電通（dentsu）は以下を実現しています。
- 世界各地の市場におけるSnowflakeネイティブなコード生成
エンジニアリングチームによるSnowflake CoWork活用の迅速化
エンジニアリングのスピードと信頼性の向上
このサマリーは、Snowflake CoCoによって生成し、人間の編集者による確認を経て公開しています。
課題
電通（dentsu）は1901年に設立されました。現在は、日本最大かつ世界第5位の規模を誇る広告代理店となっています。これまで125年以上にわたり、顧客の理解とリーチの拡大を目指す多くのグローバルブランドの信頼を得て、エキスパートとしての地位を確立してきました。
顧客エンゲージメント管理から、メディア、クリエイティブに至るまで、電通が最高のパフォーマンスを発揮するうえで、エンジニアリングチームは不可欠な存在です。グローバルインフラストラクチャの構築、運用、スケーリングはすべてコードに依存しているため、コードの一行一行が重要となります。
しかし、電通のエンジニアリングチームがコード生成に使用していた従来のツールは、繰り返し問題を引き起こしており、不具合があるコードが発生するたびにコストが生じていました。エンジニアは、デバッグ作業、パイプライン障害への対応、コンテキストスイッチに時間を奪われ、本来取り組むべき重要な業務にその専門知識を活用できない状況が続いていました。
従来のツールでは、構文エラー、スキーマの欠落、ロールベースのアクセス制御（RBAC）に対する認識不足といった課題がありました。Snowflake CoCoは、これらの問題を単一のソリューションで解決してくれます」
Morten Lileng氏
解決策
電通は、こうした問題を解決して世界各地のチームの時間を取り戻すために、Snowflake CoCoを採用しました。電通では現在、既存ツールを置き換えるのではなく、すべてのワークフローを接続する基盤としてCoCoを活用し、Snowflakeのライブコンテキストをコード生成レイヤー自体に取り込んでいます。
エンジニアリングリーダーは、CoCo上にスキルフレームワークを構築し、チームが対話を通じて質問の解決、調査、開発ロードマップの策定までを進められるようにしました。これにより、これまで正式な構造を持たなかった作業が、再現可能なプロセスになりました。
チームや市場の枠を超えて、全体としてのスピードが一変しました。アプリ、AIエージェント、セマンティックビューの構築と展開が加速し、組織全体でSnowflake CoWorkをより迅速に活用できるようになりました。ID解決の取り組みも国際的に進展しており、不具合のあるコードはパイプラインに到達する前に検出されるようになっています。
Snowflake CoCoの導入により、当社のSnowflake開発は対話型へと進化しました。その結果、グローバルな開発チーム全体でROIが迅速に向上しています」
Joe Tobey氏
効果
電通のデータエンジニアは現在、ドキュメントの確認や調査に時間をかけることなく、迅速に問題を掘り下げて回答を得られるようになりました。以前はトリアージに費やしていた時間を、コードレビューや、より難しい問題の解決に充てています。
信頼性の向上は、特にコードレビューで効果を発揮しています。エンジニアがトリアージに時間を取られることなく、常に開発作業に集中できるようになったためです。リーダーの言葉を借りれば、これはまさに変革です。
電通はこれまでの125年間と同様に、今後も引き続き、世界各地の市場で、ブランドがオーディエンスにリーチする方法を再定義し続けます。以前との唯一の違いは、すべてをより迅速に実現できるようになったことです。
その他のリソース
CoCoを活用して生成した内容を、人間が加筆修正しています