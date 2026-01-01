電通：Snowflake CoCoで145以上の市場のパイプライン障害を解消し、チームの時間を取り戻す

電通（dentsu）は1901年に設立されました。現在は、日本最大かつ世界第5位の規模を誇る広告代理店となっています。これまで125年以上にわたり、顧客の理解とリーチの拡大を目指す多くのグローバルブランドの信頼を得て、エキスパートとしての地位を確立してきました。

顧客エンゲージメント管理から、メディア、クリエイティブに至るまで、電通が最高のパフォーマンスを発揮するうえで、エンジニアリングチームは不可欠な存在です。グローバルインフラストラクチャの構築、運用、スケーリングはすべてコードに依存しているため、コードの一行一行が重要となります。

しかし、電通のエンジニアリングチームがコード生成に使用していた従来のツールは、繰り返し問題を引き起こしており、不具合があるコードが発生するたびにコストが生じていました。エンジニアは、デバッグ作業、パイプライン障害への対応、コンテキストスイッチに時間を奪われ、本来取り組むべき重要な業務にその専門知識を活用できない状況が続いていました。