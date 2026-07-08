지난 6개월 동안 Snowflake Marketplace 파트너들은 총 예약 매출 기준 1억 달러 이상의 수익을 올리며 전년 대비 277% 성장했습니다.1 그러나 Snowflake가 강조하려는 지점은 매출 규모 자체가 아닙니다. Snowflake는 파트너들이 어떤 데이터 제품을 구축하고 있으며, 고객들이 왜 이러한 제품을 출시 직후 빠르게 도입하는지에 주목하고자 합니다. 올해에만 1,700건 이상의 거래가 발생했습니다.²
이 성장은 데이터 공급자, 애플리케이션 빌더, AI 스타트업과 같은 실제 팀들이 과감한 선택을 했기에 가능했습니다. 이들은 독점 데이터를 제품으로 전환했습니다. Snowflake Native App을 프로덕션에 배포했습니다. 고객이 실제 데이터와 함께 안심하고 사용할 수 있는 에이전트를 구축했습니다. 파트너들은 가장 어려운 일을 해냈습니다. 우리는 이들이 자랑스럽고, 솔직히 말해 깊은 감탄을 느낍니다.
마켓플레이스를 재편하는 에이전틱 AI
Snowflake Marketplace는 더 이상 데이터만을 위한 공간이 아닙니다. 데이터, AI 앱, 에이전틱 제품, 엔터프라이즈 SaaS를 아우르는 전방위 생태계입니다.
오늘날 데이터 소비자는 SQL, 대시보드, 파이프라인에 의존하며, 이는 여전히 막대한 가치를 창출합니다. 하지만 새로운 가치 계층도 부상하고 있습니다. AI 에이전트, 코파일럿, 에이전틱 워크플로우가 제대로 작동하려면 모두 신뢰할 수 있는 컨텍스트가 필요합니다.
공급자에게 지금은 전략적으로 중요한 전환점입니다. 엔터프라이즈 거버넌스 기능을 내장한 상태에서 데이터와 지식을 AI가 활용할 수 있도록 만들면, 새로운 사용자에게 도달하고 새로운 사용 사례를 열며 에이전트 시대에 지속적인 활용 기반을 구축할 수 있습니다.
Snowflake가 에이전트를 조율하고 거버넌스를 적용하며 인텔리전스를 실행으로 전환하는 에이전틱 엔터프라이즈의 제어 영역으로 자리 잡아가는 가운데, Snowflake Marketplace는 공급자가 이러한 아키텍처를 현실화하는 공간입니다. 조직의 경계를 넘어 고객과 에이전트가 즉시 발견하고 사용할 수 있는 데이터, 모델, AI 지원 제품을 제공하는 채널입니다.
Snowflake Marketplace: 공급자를 위한 손쉬운 에이전틱 AI 오퍼링 구현
Snowflake는 공급자가 데이터를 AI 지원 데이터 제품으로 전환하는 과정을 간소화합니다. 이제 데이터 목록과 데이터 공유는 수동 개발 없이 즉시 에이전트로 전환될 수 있으며, 자동으로 생성, 검토, 테스트됩니다. 공급자는 새로 생성된 에이전트를 데이터 목록 또는 데이터 공유에 연결하기만 하면 되고, 고객은 해당 데이터 위에서 대화형 경험을 이용할 수 있습니다. 고객은 데이터를 이동하지 않고도 자연어로 질문하고, 후속 질문을 이어가며, 새로운 사용 사례를 발견할 수 있습니다.
Snowflake Marketplace에서 이미 에이전트를 제공하는 초기 선도 기업으로는 Equilar, Crunchbase, Dun & Bradstreet 등이 있습니다.
“Snowflake Cortex Agents는 Dun & Bradstreet 고객사가 자연어만으로 D&B의 방대한 데이터 자산을 이해하고 탐색하도록 지원합니다. 6억 4,000만 건 이상의 검증된 기업 기록, 250개 이상의 글로벌 시장, 6억 1,300만 건 이상의 연락처를 모두 고객사의 자체 데이터 경계 안에서 활용할 수 있습니다.”
Elizabeth Barrette
채널이 아닌 생태계
에이전트는 AI의 최전선에 있지만, Snowflake Marketplace에서 구축되고 수익화되는 영역은 계속 확장되고 있습니다.
Snowflake Native App: 고객의 데이터 환경 내부에서 데이터 이동 없이 안전하게 실행되도록 설계되었습니다. 예를 들어 Sema4.ai의 Enterprise AI Agent Platform은 데이터 기반 AI 에이전트를 Snowflake 계정에서 원활하게 구축, 실행, 관리할 수 있도록 지원합니다. Penguin AI의 헬스케어 특화 생성형 AI 플랫폼은 Snowflake 내에서 네이티브로 실행되는 “디지털 워커”를 배포해, 사전 권한 부여, HCC 코딩 등 보험자와 의료 제공자의 복잡한 워크플로우를 자동화합니다.
연결형 앱: 연결형 앱에서는 앱 로직이 외부에 있어도 고객 환경 내부의 데이터에서 작동할 수 있습니다. 예를 들어 Sigma 앱은 스프레드시트 인터페이스, SQL 및 Python 편집기, 시각적 빌더, 네이티브 AI를 제공하여 팀이 특별한 교육 없이도 라이브 데이터를 인터랙티브 애플리케이션, 분석, 보고서, 임베디드 경험으로 전환하도록 지원합니다. dbt Labs 앱은 dbt 플랫폼을 관리형 서비스로 제공합니다. 이를 통해 팀은 기본 제공되는 보안, 거버넌스, 자동화, 협업, 뛰어난 개발자 경험, 분석 엔지니어를 위해 특화된 AI 에이전트를 바탕으로 AI 지원 데이터 파이프라인을 더 빠르게 구축, 테스트, 배포할 수 있습니다.
데이터: 데이터는 출발점이었습니다. S&P Global, FactSet, Nasdaq 같은 기업은 Snowflake Marketplace를 통해 고객에게 서드 파티 데이터 세트를 공유하는 수많은 공급자 중 일부에 불과합니다. Snowflake 고객의 42% 이상은 하나 이상의 스테이블 엣지를 보유하고 있습니다.3 이는 공급자와 소비자 간의 연결로, 일회성 거래가 아니라 깊이 있는 관계를 의미합니다.
Snowflake Marketplace의 차별점
데이터 이동 감소: 소비자는 데이터를 이동하지 않고 원본 위치에서 액세스하며, 첫날부터 거버넌스, 보안, 데이터 최신성 기능을 활용할 수 있습니다.
한 번 게시하고 어디서나 배포: Snowflake는 AWS, Azure, GCP 전반에서 크로스 클라우드 복제를 제공합니다.
기본으로 제공되는 엔터프라이즈급 신뢰: 역할 기반 액세스 제어(RBAC)와 암호화 기능은 덧붙인 기능이 아니라 기본으로 내장되어 있습니다.
차별화된 제품을 한곳에서: 데이터, Snowflake Native App, 연결형 앱, Cortex Knowledge Extensions, 시맨틱 뷰, 에이전트를 모두 하나의 중앙 위치에서 이용할 수 있습니다.
“Snowflake Marketplace는 단순한 조달 채널을 넘어섭니다. 라이브 파이프라인과 연결해 프로덕션 전환 시간을 앞당기고 기업이 이미 신뢰하는 기술을 기반으로 AI를 더 쉽게 확장하도록 지원합니다.”
Taye Mohler
핵심은 분명합니다. Snowflake Marketplace는 단일 채널이 아닙니다. 고객이 신뢰할 수 있는 데이터 세트부터 에이전트, 전체 애플리케이션에 이르는 엔드투엔드 AI 사용 사례를 하나의 청구 체계와 하나의 거버넌스 모델 아래에서 찾고, 조달하고, 활성화할 수 있는 생태계입니다.
다음 단계
Snowflake는 파트너와 고객이 Snowflake 생태계에서 즉시 가치를 얻을 수 있도록 간단한 경험을 제공하고자 합니다.
Snowflake Marketplace는 데이터, AI, 신뢰할 수 있는 파트너가 거버넌스가 적용된 단일 경계 안에서 만나는 공간입니다. 파트너들은 첫 1억 달러를 만들어 냈습니다. 이제 Snowflake는 고객이 파트너 솔루션을 더 쉽게 발견할 수 있도록 지원하고, 파트너와 Snowflake 현장 조직 간의 연결성을 강화하며, 파트너 AI 역량 확장을 가속화해 성공 경로를 더욱 원활하게 만들고 있습니다.
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미래 전망 진술: 이 페이지에는 당사의 향후 제품 제공에 대한 미래 전망 진술이 포함되어 있으며, 이는 제품 제공에 대한 보장이 아닙니다. 실제 결과 및 제공 내용은 다를 수 있으며, 알려지거나 알려지지 않은 위험 및 불확실성의 영향을 받을 수 있습니다. 보다 자세한 내용은 최신 10-Q를 참조하세요.
1 2026년 1월 1일부터 2026년 6월 16일까지의 기간에 대해 Snowflake 내부 Marketplace 트랜잭션 기록으로 측정한 Snowflake Marketplace 공급자의 총 매출을 기준으로 합니다. 총 매출은 소비자가 Snowflake Marketplace를 통해 공급자에게 지급한 총액을 의미하며, Snowflake 자체 매출 수치를 의미하지 않습니다.
2 2026년 1월부터 2026년 6월까지의 Snowflake 데이터 내부 기준입니다.
3 출처: Snowflake 투자자 프레젠테이션, 2027 회계연도 1분기.