지난 6개월 동안 Snowflake Marketplace 파트너들은 총 예약 매출 기준 1억 달러 이상의 수익을 올리며 전년 대비 277% 성장했습니다.1 그러나 Snowflake가 강조하려는 지점은 매출 규모 자체가 아닙니다. Snowflake는 파트너들이 어떤 데이터 제품을 구축하고 있으며, 고객들이 왜 이러한 제품을 출시 직후 빠르게 도입하는지에 주목하고자 합니다. 올해에만 1,700건 이상의 거래가 발생했습니다.²

이 성장은 데이터 공급자, 애플리케이션 빌더, AI 스타트업과 같은 실제 팀들이 과감한 선택을 했기에 가능했습니다. 이들은 독점 데이터를 제품으로 전환했습니다. Snowflake Native App을 프로덕션에 배포했습니다. 고객이 실제 데이터와 함께 안심하고 사용할 수 있는 에이전트를 구축했습니다. 파트너들은 가장 어려운 일을 해냈습니다. 우리는 이들이 자랑스럽고, 솔직히 말해 깊은 감탄을 느낍니다.

마켓플레이스를 재편하는 에이전틱 AI

Snowflake Marketplace는 더 이상 데이터만을 위한 공간이 아닙니다. 데이터, AI 앱, 에이전틱 제품, 엔터프라이즈 SaaS를 아우르는 전방위 생태계입니다.

오늘날 데이터 소비자는 SQL, 대시보드, 파이프라인에 의존하며, 이는 여전히 막대한 가치를 창출합니다. 하지만 새로운 가치 계층도 부상하고 있습니다. AI 에이전트, 코파일럿, 에이전틱 워크플로우가 제대로 작동하려면 모두 신뢰할 수 있는 컨텍스트가 필요합니다.

공급자에게 지금은 전략적으로 중요한 전환점입니다. 엔터프라이즈 거버넌스 기능을 내장한 상태에서 데이터와 지식을 AI가 활용할 수 있도록 만들면, 새로운 사용자에게 도달하고 새로운 사용 사례를 열며 에이전트 시대에 지속적인 활용 기반을 구축할 수 있습니다.

Snowflake가 에이전트를 조율하고 거버넌스를 적용하며 인텔리전스를 실행으로 전환하는 에이전틱 엔터프라이즈의 제어 영역으로 자리 잡아가는 가운데, Snowflake Marketplace는 공급자가 이러한 아키텍처를 현실화하는 공간입니다. 조직의 경계를 넘어 고객과 에이전트가 즉시 발견하고 사용할 수 있는 데이터, 모델, AI 지원 제품을 제공하는 채널입니다.